Kontroverse im Kreistag: Grüne gegen Bekenntnis zu Ortsumgehungen

Von: Anke Seidel

Detlef Nuttelmann (m., FWG) ist neues Kreistagsmitglied. Begrüßt wurde er von der Kreistagsvorsitzenden Susanne Cohrs (SPD) und Landrat Cord Bockhop. © Anke Seidel

Die Verkehrsstrukturen der Zukunft haben am Montag im Kreistag eine Kontroverse sowie ungeahnte Emotionen ausgelöst.

Landkreis Diepholz – Zum einen lehnte die Fraktion der Grünen ein ideelles Bekenntnis zum Bau von neuen Umgehungsstraßen im Landkreis ab, wie es die FWG gefordert hatte. Zum anderen aber setzten sich Grüne und FWG gemeinsam für überdachte Radabstellanlagen an Schulen sowie ein Mitspracherecht der Schulen bei der jeweiligen Gestaltung vor Ort ein – ohne Erfolg.

Auslöser für die Debatte war zunächst die Planung von Ortsumgehungen für Bundesstraßen mit extrem hoher Verkehrsbelastung. Diese Aufgabe des Landes sollte der Landkreis übernehmen, eigenes Personal dafür einstellen und damit die Planung wesentlich beschleunigen. So hatte es die CDU-Kreistagsfraktion beantragt – erfolgreich. Aber das Projekt scheiterte, weil der Landkreis trotz zweimaliger Ausschreibung kein Fachpersonal finden konnte.

Klares Zeichen setzen

Dennoch war es FWG-Fraktionschef Hermann Schröder wichtig, ein klares Zeichen zu setzen: Der Landkreis Diepholz solle sich beim Land „unverändert und engagiert“ für die Realisierung der im Bundesverkehrswegeplan 2030 als „vordringlicher Bedarf“ eingestuften Ortsumgehungen der B 51 in Twistringen und Barnstorf einsetzen.

Das wiederum empfand Volker Meyer als CDU-Fraktionsvorsitzender als deutlich „zu kurz gesprungen“ und erinnerte an den Antrag von damals, der sich ebenso auf die B 322 in Groß Mackenstedt und die B 239 in Wagenfeld bezogen hatte. Deshalb müsse der Appell für alle gelten, vom Grundsatz her stimme er aber zu.

„Wir müssen den Verkehr reduzieren!“

Dagegen wehrte sich Annika Bruck (Grüne) allerdings nach Kräften: „Wir müssen den Verkehr reduzieren!“ Deshalb dürften keine neuen Straßen gebaut werden, sondern müssten neue Radwege geschaffen und die Angebote im ÖPNV ausgebaut werden. Und Ingenieure, wie sie der Landkreis erfolglos für die Planung besagter Umgehungsstraßen gesucht hatte, würden dringend für die Realisierung der Energiewende gebraucht.

Stephan Kawemeyer (CDU) konnte seine Emotionen kaum noch beherrschen und schilderte in drastischen Worten die Lage auf der (vor allem vom Schwerlastverkehr hoffnungslos belasteten) B 239 in Wagenfeld – eine Situation, die seit Jahren eine gesundheitliche Belastung für die direkten Anwohner bedeute. Deshalb sei die Umgehung unverzichtbar. Am Ende waren allein die Grünen gegen den Appell.

Kampfabstimmung

Ihr Antrag auf überdachte Radabstellanlagen an Schulen sorgte ebenfalls für Diskussionen – insbesondere durch den Erweiterungsantrag der FWG, die Schulen an der Gestaltung zu beteiligen. Das schaffe Bewusstsein und sei ein wichtiger Punkt, um Vandalismus zu verhindern, so Hermann Schröder – was Volker Meyer jedoch entschieden zu weit ging: „Wünsch’ dir was – der Landkreis bezahlt es“, erklärte er. Polemik sei an dieser Stelle völlig unangebracht, entgegnete Hermann Schröder. FDP-Fraktionschefin Stephanie Budtke-Stambusch stellte sich hinter das Mitspracherecht der Schulen.

Wenn man sich für eine Überdachung entscheide, so Landrat Cord Bockhop, müsse man auch die Unterhaltung sicherstellen: „Wir können am Ende nicht jeden Standard erfüllen“, mahnte er. Wichtig sei die Frage der Verlässlichkeit, der dauerhaften Gewährleistung.

Es kam zur Kampfabstimmung: 19 Kreistagsabgeordnete votierten für den Antrag von Grünen und FWG, 34 lehnten ihn ab.