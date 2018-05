Strampeln und viele Kilometer sammeln

Syke - Von Michael Walter. Radeln für ein gutes Klima – unter diesem Motto nimmt Syke in diesem Jahr erneut an der Kampagne Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis teil. Ziel ist es dabei, innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und das zu dokumentieren. Die Kampagne läuft vom 1. Mai bis zum 30. September; Syke macht mit im Zeitfenster vom 8. bis zum 28. Juni.

„Mitmachen können alle, die hier wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. Dazu muss man sich lediglich auf der Internetseite der Kampagne registrieren. Dann kann man entweder einer bereits bestehenden Gruppe beitreten, selber eine neue gründen oder als Einzelfahrer mitmachen. „Die Einzelfahrer werden dann als offenes Team Syke geführt“, erklärt Angela Kehl von der Stadtverwaltung. Sie hat die Syker Teilnahme an der Kampagne federführend koordiniert.

Wer als Fahrer für das Stadtradeln eingeschrieben ist, muss danach lediglich noch die mit dem Rad zurückgelegten Kilometer eintragen. Den Rest erledigen die Veranstalter vom Netzwerk Klima-Bündnis. „Die fleißigsten Kilometersammler werden prämiert“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. Dabei gibt es drei Kategorien: Das größte Team, das Team mit den meisten Kilometern pro Mitglied und die beste Einzelleistung.

Wie schon bei der Syker Premiere im vergangenen Jahr, gibt es auch diesmal wieder einen „Starradler“, der als Vorzeigefigur und Vorbild für die übrigen Teilnehmer gilt. Und der für die gesamten drei Wochen seine Autoschlüssel abgeben muss. Voriges Jahr war das Bürgermeisterin Suse Laue, dieses Mal ist es der Syker Geschäftsmann und Ratsmitglied Florian Kastner. Die besondere Herausforderung für ihn: „Ich muss ein- bis zweimal die Woche geschäftlich nach Sottrum.“ Das sind hin und zurück 80 bis 90 Kilometer. Da muss ich erst mal sehen, wie das geht.“

Angela Kehl gibt Kastner als zusätzliche Motivation gleich noch ein paar Vergleichswerte an die Hand: „Suse Laue hatte letztes Jahr als Starradlerin übrigens Platz 60 in der Einzelwertung belegt – mit insgesamt 533 zurückgelegten Kilometern. Und der deutschlandweit Beste kam aus Mühlheim an der Ruhr. Der hatte in drei Wochen 2329 Kilometer geschafft.“

Ein Dutzend Veranstaltungen liegen innerhalb der drei Syker Stadtradel-Wochen wie die Perlenschnüre, an denen sich die Teilnehmer entlanghangeln und dabei Kilometer sammeln können. Die größte davon ist das Barrier Volksradfahren am 10. Juni. „Wenn sich alle, die da mitfahren, beim Stadtradeln registrieren würden, könnte Syke leicht die Gemeinde mit den meisten gesammelten Kilometern werden“, glaubt Suse Laue. Ganz besonders appelliert sie aber auch an die Schüler, die ohnehin jeden Tag mit dem Rad unterwegs sind, sich fürs Stadtradeln zu registrieren.

Anmeldung und Infos:

www.stadtradeln.de/syke

Wer keinen Internet-Zugang hat, kann trotzdem mitmachen und sich unter 04242 / 164-220 bei Ilsemarie Hische von der Abteilung Stadt & Kultur im Syker Rathaus melden. Sie trägt die Anrufer dann im Internet-Portal nach.