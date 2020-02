Stolpersteine in Sicherheit

Ernst-Boden-Straße: Stadt will Gedenktafeln vor Beschädigung durch Bauarbeiten schützen

+ Der Stolperstein von Louis Löwenstein hat in der Schublade der Bürgermeisterin einen Platz gefunden – allerdings nur aus Illustrationsgründen. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Frank Jaursch. Wo sind die Stolpersteine? Zahlreiche besorgte Anfragen sind in den vergangenen Tagen bei der Stadtverwaltung eingegangen. Die vier Messingtafeln, die vor fast 14 Jahren in den Fußweg vor dem Haus an der Ernst-Boden-Straße 7 eingelassen wurden, sind verschwunden. Sind sie etwa „verschüttgegangen“ im Zuge der vor Kurzem dort laufenden Abrissarbeiten?