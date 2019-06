Stockbesoffen im Promille-Simulator

Mit VR-Brille im Promille-Simulator: Die Kampagne Don’t Drink And Drive war gestern an den BBS in Syke zu Gast. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Kurz vor der Ampel wechselt das Signal von Grün auf Gelb. Hinter mir ist ein Auto. Ich werfe also nicht den Anker, sondern trete aufs Gas. Das schaff ich noch! Doch der Wagen reagiert nur wie in Zeitlupe, und ich fahre bei Rot über die Ampel.

Während ich mich noch ärgere, sehe ich einen Mann am rechten Fahrbahnrand, der gerade über die Straße gehen will. Ich trete auf die Bremse, doch nichts passiert. Erst zwei Sekunden später setzt die Bremswirkung ein. Zu spät. Ich habe gerade einen Fußgänger überfahren.

Gerade hat mir der europaweit angeblich einzigartige Promille-Simulator der Don’t Drink And Drive Academy (DDAD) gezeigt, wie ich mit lediglich 0,8 Promille Alkohol im Blut hinterm Steuer eines Autos versagt hätte. Mittels Videobrille und Virtual Reality.

Dieses Aufklärungsformat gibt es seit 2014, die Kampagne Don’t Drink And Drive bereits seit 1993. Gestern waren Andreas Groß und sein Team von der Firma Kessler Kommunikationsberatung – das ist die Agentur, die die Kampagne bundesweit betreut – an den Berufsbildenden Schulen in Syke. Der computergesteuerte Promille-Fahrsimulator war dabei erstmalig im Einsatz.

Im ersten Moment fühlt sich der Simulator vollkommen wirklichkeitsfremd an. Die vom Computer simulierten 0,8 Promille wirken eher wie stockbesoffen. Eine Stufe drüber bei 1,1 Promille ist das Fahrzeug – ein richtiges Auto mit elektronischen Abnehmern an Lenkrad, Gas und Bremse – praktisch nicht mehr steuerbar. Die 1,6 Promille versuche ich erst gar nicht.

Hat das, was der Simulator zeigt, wirklich einen Aussagewert, so extrem, wie er sich verhält? „Das ist ja schließlich kein Rennspiel-Simulator“, sagt Andreas Groß. Er erklärt: Das Computerprogramm berücksichtigt die verzögerten Reaktionszeiten bei Alkoholeinfluss. Die Werte dafür entsprechen dem Durchschnitt im realen Leben. Im Simulator tritt man also auf die Bremse, aber nichts passiert. In echt würde man erst entsprechend später überhaupt auf die Bremse treten. Das ist der Unterschied, der für dieses seltsame Fahrgefühl verantwortlich ist. Hinzu kommt ein eingeengtes Sichtfeld. Der berühme Tunnelblick, der unter Alkohol entsteht.

Die Folgen sind durchaus realistisch. Auf meiner nur gut zwei Kilometer langen Testfahrt über Land und in der Stadt habe ich zweimal die Fahrbahn verlassen, mehrfach die durchgezogene Line gekreuzt, eine rote Ampel missachtet, einmal andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und einen Fußgänger gemeuchelt.

Nicht nur mir geht das so. Auch die Berufsschulklasse, die nach mir dran ist, bringt der Simulator schnell an ihre Grenzen. Fast alle rauschen sie mit Tempo 50 in am Fahrbahnrand geparkte Autos oder können einer sich öffnenden Tür nicht rechtzeitig ausweichen. „Voll komisch, weil die Lenkung so ganz anders reagiert“, sagt etwa Lucas Steingräber. Er ist 18 und hat gerade erst drei Wochen seinen Führerschein. Den Simulator empfindet er als „interessante Erfahrung“.

Übrigens: Die Kampagne Don’t Drink And Drive genießt zwar politische Unterstützung. Sie ist aber tatsächlich ein Baby der Bundesverbände der Spirituosenindustrie. Groß: „Die verstehen das als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.“