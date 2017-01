Landkreis Diepholz - Von Deltef Voges. Die drei Frauen begleiten, beraten und unterstützen Schwerstkranke und Sterbende – und haben sich doch das Lachen bewahrt. Für Heide Wolter (Syke), Patricia von Bodecker (Sulingen) und Dr. Claudia Kemper (Bassum) ist das Thema Sterben längst kein Tabu mehr. Als erfahrene ehrenamtliche Hospizbegleiter unter dem Dach des Kirchenkreises Syke-Hoya begegnen sie ihm oft bei der Betreuung der Sterbenden und deren Familien.

Es ist ein Arbeitsfeld, das immer mehr an sozialer Bedeutung gewonnen hat und vom Engagement der Begleiter lebt. Deshalb bieten die Hospizgruppen Bassum, Sulingen und Syke in Zusammenarbeit mit dem Kichenkreis Frauen und Männern erneut einen Qualifizierungskurs unter dem Arbeitstitel „Sterbende begleiten lernen“ an. Der Kurs dauert etwa ein Jahr und beginnt am 4. März. Anmeldeschluss ist der 10. Februar. Die drei Hospizgruppen schulen maximal 15 Bewerber.

Hospizdienst, das scheint immer noch eine Frauen-Domäne zu sein. Im 24-köpfigen Syker Hospizdienst sind 21 Frauen und drei Männer. 14 zählt der Bassumer Dienst, darunter ist ein Mann. Zwei Männer gehören dem 34 Personen umfassenden Sulinger Hospizdienst an.

„Wir brauchen jeden“

Die drei Leiterinnen sprechen nur lobend über ihre männlichen Kollegen und hoffen, dass sich jetzt zum neuen Qualifizierungskurs zahlreiche Männer bewerben. „Wir brauchen jeden“, sagt Sykes Hospizleiterin Heide Wolter. Offen und den Menschen zugewandt sollten die Bewerber schon sein. Alles andere käme in der Praxis. Mit jedem gebe es Vor- und Nachgespräche, beruhigt die langjährige Hospizbegleiterin. Wer passt wo hinein, das wird eine der Kernfragen sein. „Wir brauchen ja auch Leute für das Trauercafé oder die Öffentlichkeitsarbeit“, erklärt die Sulinger Hospizdienstleiterin Patricia von Bodecker.

Das Alter ist übrigens kein entscheidendes Bewertungskriterium für einen Hospizbegleiter. Das Gros ist zwischen 40 und 82 Jahre alt. „Wir haben in Sulingen aber auch eine 24-Jährige, die das ganz toll macht“, so von Bodecker. Jeder habe seine Stärken und Begabungen. „Wir müssen uns weiterentwickeln, die Jungen integrieren und von ihnen lernen“, betont Heide Wolter.

Wie sieht der Alltag einer Hospizbegleiterin aus? „Wir singen mit den Menschen, machen Ausflüge mit ihnen, fahren mit dem Rollstuhl über den Friedhof“, sagt Dr. Claudia Kemper vom Hospizdienst Bassum. Die betreute Person gebe Tempo und Frequenz vor. „Wir gehen auf die Bedürfnisse der Menschen ein, um möglichst viel Lebensqualität bis zum Ende zu schaffen und auch den Angehörigen Räume zum Rückzug zu eröffnen“, so Kemper. Hospizarbeit ermögliche das Sterben zu Hause, hebt die Hospizleiterin hervor. Da kann es dann schon einmal passieren, dass eine Hospizbegleiterin wie in Bassum nachts im Haus der betreuten Person schläft, um die Familie zu entlasten.

Die Hospizmitarbeiter kennen ihre Aufgaben und auch ihre Grenzen. „Wir sind kein Pflegepersonal, wir putzen keine Fenster, waschen keine schmutzige Wäsche oder erledigen Bankangelegenheiten“, erklärt Wolter. „Diese Grenzen müssen wir ziehen, auch um unser selbst willen.“

Die Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden verändert auch die Betreuer. „Da kommt einiges in uns in Bewegung, auch Gedanken über den eigenen Tod“, sagt von Bodecker.

„Wir bekommen viel zurück, besonders auch von den Angehörigen. Das hat mir einen positiven Blick für das Leben geöffnet“, betont Kemper. „Die Menschen lassen uns an ihrem Leben teilhaben. Die erzählen uns Sachen, die sie ihren Nachbarn nicht mitteilen würden. Dieses Vertrauen ist berührend und geht ganz tief rein“, so Wolter.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu dem Kurs gibt es bei Patricia von Bodecker (Telefon 04273/8214 oder 0175/8353894), Heide Wolter (04242/80123), Dr. Claudia Kemper (04241/9210621 oder 0175/8039199) und Anja von Issendorff, Hospizbeauftragte im Kirchenkreis und Pastorin in Bruchhausen (04252/2249).