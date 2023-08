Leerstand in der Stadtresidenz? „Wir haben in Syke eine Belegungsquote von 84 Prozent!“

+ © Jaursch, Frank Über den Dächern von Syke: Ein Jahr nach der Eröffnung der Stadtresidenz an der Hauptstraße ziehen die Verantwortlichen ein sehr positives Zwischenfazit. Von links Pflegedienstleiterin Florance Smanzer, Einrichtungsleiterin Teresa Feldmann, Jens Tegeler (Geschäftsführer Tegeler-Gruppe) und Gabriele Gallinat (Leitung operatives Management). © Jaursch, Frank

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Jaursch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Betreiber Jens Tegeler tritt den Gerüchten um einen hohen Leerstand in der Stadtresidenz entgegen.

Syke – Wer Jens Tegeler in Action erlebt, dem wird schnell klar: Der Mann ist Überzeugungstäter. Er redet schnell, macht kurze, prägnante Aussagen. Gestikuliert. Und hat eine ganze Menge über sein Lieblingsthema zu erzählen: die Pflege.

Jens Tegeler ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Wunstorfer Tegeler-Gruppe. Gemeinsam mit Rolf Specht gründete er vor einigen Jahren eine gemeinsame Betreibergesellschaft für Seniorenresidenzen. Einer der landesweit 15 Standorte ist die Stadtresidenz Syke, die vor einem Jahr an der Hauptstraße ihre Eröffnung feierte. „Eine hochmoderne Senioreneinrichtung mit einer tollen, jungen Einrichtungsleitung“, sagt Tegeler anerkennend.

Spekulationen über Leerstände

Im Oktober durfte die Stadtresidenz nach Erteilung aller Genehmigungen ihre ersten Bewohner aufnehmen. Kurz nach Corona, mitten in der Energiekrise und natürlich beeinflusst vom großen Thema Fachkräftemangel. Eine Herausforderung für das Team um Einrichtungsleiterin Teresa Feldmann.

In den vergangenen Wochen machten Spekulationen die Runde, dass diese Herausforderung zu groß gewesen sein könnte: Von Leerständen über 80 Prozent war die Rede. Auf die Nachfrage der Kreiszeitung gab es nach wenigen Minuten die Antwort vom Chef persönlich.

+ Jens Tegeler blickt von der Dachterrasse im vierten Stock der Stadtresidenz an der Hauptstraße auf Syke hinab. © Frank Jaursch

Die fiel gleichermaßen von den Gerüchten genervt wie von Stolz erfüllt aus. „Wir haben in Syke eine Belegungsquote von 84 Prozent!“, verkündete Tegeler. Was das in der Praxis heißt, verdeutlicht Teresa Feldmann: „Wir haben richtig Leben – auf allen Stationen“, erzählt sie.

84 Prozent – ein durchaus bemerkenswerter Wert, wenn man bedenke, dass die Einrichtung gerade mal seit einem Dreivierteljahr in Betrieb ist. Denn so eine Einrichtung, so erklärt die Operative Leiterin Gabriele Gallinat, müsse erst wachsen – und könne nicht „einfach so“ voll besetzt werden. „Das ist rein pflegerisch gar nicht zu schaffen.“

Probleme, die nicht unbedingt sein müssen

Auf 12 bis 15 Monate beziffert Jens Tegeler die Warmlaufphase, in der die Seniorenresidenz wächst und wächst. Die Zahlen, die Syke schon jetzt, nach gut einem Dreivierteljahr, liefert, liegen weit überm Soll. „Wir wollten schnell in Syke ankommen“, so Tegeler, „und das haben wir hier deutlich geschafft.“ Er geht sogar noch weiter: „Wenn wir beim Thema Fachkräfte am Markt besser handeln könnten, wären wir voll.“

Da allerdings gibt es bekanntermaßen Probleme. Probleme, die nicht unbedingt sein müssen, sind sich Tegeler, Gallinat und Feldmann einig. So dauere es beispielsweise bis zu neun Monate, ehe es für ausgebildete ausländische Mitarbeiter – Tegeler hat traditionell gute Verbindungen nach Rumänien – die Fachanerkennung gebe. „Und so lange können die eigentlich sehr gut ausgebildeten Kräfte nicht als Fachkräfte arbeiten“, so Tegeler. Das aber führe unter Umständen zu einem Problem, weil jede Einrichtung eine Fachkraftquote von mindestens 50 Prozent vorhalten müsse. „Wir stehen uns im System selbst im Weg.“

Monatsgehälter von 4200 bis 4500 Euro

Dabei, so der Geschäftsführer weiter, sei die Pflegebranche entgegen anderslautender Vorurteile „eine hochattraktive Branche“, in der Vollzeitkräfte Monatsgehälter von 4200 bis 4500 Euro erhalten könnten. „Die Bezahlung ist nicht der Grund für den Fachkräftemangel“, ist Tegeler überzeugt.

Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist nicht die einzige Herausforderung der Branche. Die Inflation hat gerade bei den Pflegeheimen voll durchgeschlagen. Tegeler beziffert die Kostensteigerung „innerhalb der letzten drei Jahre auf rund 60 Prozent“. Das habe dazu geführt, dass selbst ordentlich geführte Unternehmen in Schwierigkeit gekommen seien. „Den Leuten geht einfach die Luft aus“, sagt Tegeler zur Insolvenzwelle in der Branche.

Persönliche und medizinische Betreuung

Die beiden Familienunternehmen aus Bremen (Specht) und Wunstorf (Tegeler) wollen auch in den kommenden Jahren Pflegeplätze in der Region bereithalten. Die Syker Einrichtung ist dabei so etwas wie der Goldstandard.

„Wir generieren hier ein sehr hohes Angebot, eine intensive persönliche und medizinische Betreuung“, sagt Tegeler. „Unsere Häuser stehen immer offen.“ Und Leiterin Teresa Feldmann verabschiedet sich wie aufs Stichwort aus dem Pressegespräch. Jemand möchte sich spontan einmal die Einrichtung gern ansehen.