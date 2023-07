Stationäre und mobile Aschenbecher in Syke sollen Natur und Stadt sauber halten

Von: Gregor Hühne

Syke will den Mentalitätswandel: Thomas Kuchem (v.l. Erster Stadtrat Syke), Katharina Brabender (Klimabeauftragte) und Sven Paschenda (Bauhof) stehen neben einem neuen Aschenbecher in der Stadt. © Gregor Hühne

Schnell noch eine Zigarette beim Warten auf den Bus oder auf dem Weg von A nach B rauchen – oft landen die Reste der Glimmstängel danach in der Natur oder achtlos weggeworfen im Stadtbild. Das will die Stadt Syke ändern. Dafür macht die Verwaltung den Bürgern zwei Angebote.

Syke – Die städtische Klimaschutzmanagerin Katharina Brabender hat nun ihre Idee mit stationären und mobilen Aschenbechern in Syke umgesetzt. Zunächst drei zusätzliche Sammelbehälter für Zigaretten hängen seit wenigen Tagen auf geläufigen Wegstrecken in der Stadt – im Europagarten, im Edgar-Deichmann-Park und beim Hansa-Kino.

„Ein Stummel kann bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen“, weiß Katharina Brabender. „Die Stumpen sind das Problem. Zwei Drittel landen auf dem Boden. Man sieht es im Stadtbild, sieht nicht schön aus und ist nicht gut für die Umwelt.“

Mentalitätswandel soll angeregt werden

Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem betont den Mentalitätswandel, der angeregt werden soll. Kritiker könnten sagen, dass es nur der sprichwörtliche „Tropfen auf dem heißen Stein“ sei. Doch wolle die Stadt erreichen, dass die Leute darüber nachdenken, was sie anrichten. „Menschen halten sich eher an Gebote, wenn sie die Gründe verstehen“, sagt Kuchem. Daher will die Stadt erklären, warum es schlecht ist, Zigarettenstummel in die Natur zu werfen. Zu viele machten sich keine Gedanken über die negativen Umweltauswirkungen und täten es vor allem, weil es andere auch machten.

Die neuen Außenaschenbecher geben Rauchern nicht nur die Möglichkeit, die Umwelt zu schonen. Das Projekt soll auch der Nachhaltigkeit dienen. So werde der Bauhof regelmäßig die Behältnisse ablaufen und die Stummel einsammeln. Die werden dann gesammelt und anschließend komme das Unternehmen Tobacycle, das neuerdings unter Tobacircle firmiert. Die abgerauchten Zigaretten sollen dort recycelt werden, um aus dem Material kleine mobile Aschenbecher herzustellen. Damit schließt sich ein Kreislauf, skizziert Brabender das Vorhaben. Dafür sei wichtig, dass die Zigaretten trocken bleiben, sagt sie. Nur dann könne das Unternehmen die Stoffe effektiv weiterverwerten.

Stadt verteilt mobile Kippen-Sammler für die Tasche

Dass die neuen Sammelbehältnisse für Zigaretten auch ihre Tücken haben, bemerkte Thomas Kuchem bei einem Feldversuch mit Bauhof-Mitarbeiter Sven Paschenda. Zack lagen die ersten abgerauchten Stummel auf dem Boden. „Das Spielkind war wieder an allen Knöpfen“, rechtfertigte sich Kuchem mit einem Lächeln. Kurze Zeit später waren die Zigaretten-Reste aber eingesammelt im Bauhof-Eimer.

Ein weiterer Clou der Stadt, neben den rostfesten und wasserdichten stationären Aschenbecher, sind die mobilen Kippen-Sammler für die Tasche. Drei handliche Modelle hat die Stadt Syke auf Vorrat bestellt und will sie zukünftig bei städtischen Veranstaltungen unter die Leute bringen. Die verschließbaren Behältnisse können Raucher zum geruchsarmen Sammeln der Zigarettenstummel nutzen und die Box bei der nächsten Entsorgungsmöglichkeit leeren. Die Kippensammler sind optional aus Aluminium oder Plastik.