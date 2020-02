Start für intelligente Stromzähler

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Die Zeit der silbernen Drehscheibe ist vorbei: Die Avacon Netz GmbH installiert jetzt intelligente Messsysteme für den Stromverbrauch. Innerhalb der kommenden zwölf Jahre sollen nach und nach alle Haushalte im Netzgebiet mit solchen digitalen Zählern ausgestattet werden – aber mit unterschiedlicher Technik. Am 17. Februar startet der Einbau, berichtet die Avacon-Pressesprecherin Kirsten Fricke. Im Landkreis Diepholz versorgt Avacon Netz Verbraucher in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, in den Städten Syke, Bassum und Twistringen sowie in den Gemeinden Stuhr, Weyhe und Wagenfeld.

„Intelligente Messsysteme bestehen aus einem neuen digitalen Stromzähler und einem Kommunikationsmodul, dem Smart Meter Gateway“, berichtet die Avacon-Sprecherin. Mit diesem Duo werden die Kunden ausgestattet, deren Jahresverbrauch mehr als 6 000 Kilowattstunden beträgt, oder die eine Einspeiseanlage mit mehr als sieben Kilowatt Leistung besitzen – außerdem alle, die über eine steuerbare Verbrauchseinrichtung (zum Beispiel Wärmepumpe oder Speicherheizung) verfügen. 15 Prozent der Kunden erfüllen diese Kriterien, so die Pressesprecherin.

Der Vorteil dieser neuen Messgeräte: „Sie erfassen viertelstündlich den Energieverbrauch der Kunden und übermitteln diesen sicher und verschlüsselt an Avacon Netz.“ Im dortigen Kundenportal würden diese Werte visualisiert, sodass Einsparpotenziale erkannt werden können. „Für diese Kunden entfallen ab sofort Ablesung und Meldung ihres Zählerstandes“, so Kerstin Fricke. Wobei das intelligente Messsystem die strengen Datenschutz- und Sicherheitskriterien des Messstellenbetriebsgesetzes sowie die Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik selbstverständlich erfülle: „Zum Schutz vor Hacker-Angriffen können Verbindungen zwischen Empfänger und Kommunikationsmodul beispielsweise nur von innen nach außen und nicht umgekehrt aufgebaut werden“, so die Pressesprecherin. Außerdem verfügten die intelligenten Messsysteme über integrierte Firewalls: „Das Sicherheitsniveau ist höher als bei EC-Geldautomaten.“

Innerhalb des gesamten Netzbetriebes in Niedersachsen und Sachsen Anhalt sind rund 160 000 Kunden von der Umstellung auf intelligente Messsysteme betroffen. Hinzu kommen insgesamt 955 000 Kunden im gesamten Versorgungsgebiet, zu dem die sieben bereits genannten Kommunen im Landkreis gehören. Auch dabei wird die silberne Drehscheibe durch ein digitales Messgerät ersetzt. Es verfügt jedoch nicht über ein Kommunikationsmodul. Der Kunde könne allerdings mit einer PIN die aktuelle Leistung einsehen. „Sie wird aber nicht an das Portal gesendet“, so Kirsten Fricke. Deshalb müssen diese Kunden ihre Zähler auch künftig selbst ablesen.

Die Technik in den neuen Geräten ist für rund 500 Avacon-Kunden im Landkreis Diepholz nicht neu. Denn sie nehmen bereits an einem europaweiten Forschungsprojekt teil. Im Mai war es in Diepholz vorgestellt worden (wir berichteten). Das Ziel: Angebot und Nachfrage nach Strom passgenau steuern. Bei insgesamt elf Gigawatt liegt die Energie, die allein im Landkreis durch rund 40 000 Einzelanlagen entsteht. Die Netze der Avacon müssen diesen Strom aufnehmen, abtransportieren, verteilen und möglichst intelligent steuern. Das europaweite Forschungsprojekt soll dabei optimale Lösungen schaffen.

„Wir sind auf der Zielgeraden“, beschreibt Kirsten Fricke den Sachstand des Projekts. Und ist überzeugt: „Mit dem Einbau der intelligenten Zähler erweitert Avacon Netz die bisherigen Energie-Einbahnstraßen zwischen Kraftwerken und Haushalten in leistungsstarke, intelligente Netzwerke, die erneuerbare Energien effizient verteilen.“