Eva-Sophie Tewes feiert jetzt immer zweimal im Jahr Geburtstag. Ganz normal am 28. März – und, seit diesem Jahr, auch am 4. Januar. An diesem Tag hat die heute 14-Jährige ihre Knochenmark-Transplantation erhalten.

Syke - Die junge Barrierin kämpft wie eine Löwin gegen ihre Krankheit, die akute lymphatische Leukämie – und darum, in ihr „altes“ Leben zurückzukehren. Die Geschichte des Mädchens (wir berichteten) hatte im vergangenen Herbst für große Anteilnahme gesorgt. Die schlug sich unter anderem in einem sensationellen Typisierungstermin in der Barrier Grundschule nieder: Mehr als 1 300 Bürger ließen sich am 2. November für das Zentrale Knochenmarkspender-Register erfassen.

„Ich würde es immer wieder machen“

Ein für Evi passender Spender war zwar – erwartungsgemäß – nicht darunter. Doch einer von ihnen ist seitdem für einen anderen Menschen zum Lebensretter geworden. Jan Laakmann (18), mit dessen Schwester Eva-Sophie seit frühester Kindheit befreundet ist, hat die passenden Stammzellen für eine andere erkrankte Person. Eine „ältere Frau in Deutschland“, so viel weiß er. Am 15. April hat er ihr mit seiner Spende die Chance auf eine Genesung gegeben. Und damit schon viel mehr als nur seine Schuldigkeit getan – eigentlich könnte er nun aus der Datenbank entfernt werden. Doch Jan winkt ab. „Ich würde es immer wieder machen.“

Rückblick in den November 2018. Für den jungen Barrier ist es gar keine Frage: Als er von Evis Erkrankung hört, steht für ihn fest, dass auch er sich typisieren lassen will. Der enorme Andrang beim Termin in der Grundschule an der Wassermühle überrascht auch ihn. „Ich musste noch mal nach Hause fahren und bin abends wiedergekommen“, schildert der ruhige Barrier mit einem Lächeln.

1.300 erfasste Personen aus Barrien

Dass die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet er Evi helfen könnte, verschwindend klein ist – egal. Der 18-Jährige „würde es auch für jeden anderen tun“.

Tatsächlich ist unter den 1.300 erfassten Personen aus Barrien kein „Match“ für Evi. Doch im Dezember kommt die gute Nachricht ins Haus Tewes: Ein Spender für Evi ist gefunden. Direkt nach Weihnachten geht es für sie nach Hamburg. Die Vorbereitung auf die Transplantation beginnt. „Ihr Körper wurde komplett auf Null gefahren“, umschreibt es ihre Mutter Sandra Tewes.

Die Transplantation, der Meilenstein, erfolgt am 4. Januar – Evis zweiter Geburts-Tag. Ihr Kampf beginnt jedoch erst. „Es gab Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging“, blickt die 14-Jährige zurück.

Während sich der Zustand des Mädchens mühsam und in langsamen Schritten verbessert, erhält Jan Anfang Februar einen Anruf aus Dessau: Die genetischen Merkmale seiner Speichelprobe passen zu einer erkrankten Person. „Damit hab ich nicht gerechnet“, gibt er zu.

Ihren Namen kennt er nicht

Doch der angehende Altenpfleger unterzieht sich allen erforderlichen Untersuchungen. Fünf Tage lang erhält er täglich zwei Spritzen, die dafür sorgen, dass die Anzahl der Leukozyten in seinem Blut erhöht wird.

Am 15. April erfolgt die Spende. Drei Stunden lang wird sein Blut aus einer Armvene in einen Separator geleitet, der die Stammzellen herausfiltert und das Blut dann wieder zurückführt. Einen Tag später erhält die Patientin die so gewonnenen Stammzellen.

Zwei Jahre lang steht der junge Barrier nun für mögliche weitere Spenden für die Patientin zur Verfügung. Ihren Namen kennt er nicht. Ob er sie irgendwann kennenlernen möchte, wenn alles überstanden ist? Jan zögert. „Ich weiß es nicht.“

Nach zwei Jahren ist Kontaktaufnahme erlaubt

Das sieht bei Evi ganz anders aus. „Wir freuen uns schon darauf“, erklärt sie lächelnd. Zwar wird die Anonymität der Beteiligten streng gewahrt, doch es gab bereits einen (anonymisierten) Briefwechsel zwischen ihr und dem 26-jährigen Spender, der „aus einer anderen Ecke in Deutschland“ kommt. Ein bisschen wird sie sich noch gedulden müssen – erst zwei Jahre nach der Transplantation ist eine Kontaktaufnahme erlaubt.

Bis dahin gibt es ja noch genug zu tun. Ihre gesundheitliche Entwicklung „ist gut in Gang, aber noch nicht fertig“. Behutsam wird sie in diesen Wochen wieder in die Schule eingegliedert, nach den Sommerferien will sie wieder „ganz normal“ zum Gymnasium gehen. Die Pferde besuchen. Und eines Tages endlich wieder bei den geliebten Schwimmwettkämpfen mitmachen.