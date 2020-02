Stadtplaner kollabiert während der Sitzung

Von Michael Walter

Syke – Sehr abrupt endete am Donnerstagabend die Bauausschuss-Sitzung im Ratssaal: Stadtplaner Wolfram Schneider kollabierte mitten in seinem Vortrag über laufende Planverfahren. Vorsitzender Jochen Harries beendete die Sitzung sofort. Bauamtsleiter Hein Sievers und Ausschussmitglied Onno Buurman (Arzt im Ruhestand) leisteten Erste Hilfe bis der Notarzt eintraf. Anschließend wurde Wolfram Schneider mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

„Es geht ihm schon wieder verhältnismäßig gut“, sagte am Freitag Bürgermeisterin Suse Laue auf Nachfrage. „Er ist wach, er ist ansprechbar, und er antwortet auch auf Textnachrichten.“ Lebensgefahr habe nicht bestanden. Er müsse aber noch eine Weile im Krankenhaus bleiben. „Wir alle wünschen ihm gute Besserung, und ich hab ihm auch gesagt, er soll sich zum Gesundwerden alle Zeit nehmen, die er braucht.“

Die eigentliche Sitzung geriet ob dieses Vorfalls rückblickend zur Nebensache. Zumal die Tagesordnung ohnenhin nur zwei Beratungspunkte enthielt, und keiner davon war neu.

Der eine war der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Gebiet Saure Rieden: Auf einem Grundstück an der Georg-Hoffmann-Straße in Höhe des Amtsgerichts-Parkplatzes sollen zwei Wohngebäude mit zusammen 19 Wohneinheiten entstehen. Hier empfahl der Ausschuss mit 6:3 Stimmen, der Rat der Stadt möge die Satzung dafür beschließen. Dagegen waren – wie all die Jahre zuvor, in denen dieses Planverfahren schon läuft – die Vertreter von SPD und Grünen. Beide übten einmal mehr grundsätzliche Kritik an diesem Bauvorhaben und wiederholten ihre Argumente (Lage, Bodenbeschaffenheit, Baumbestand...). Reinhard Hansemann (FDP) platzte da der Kragen. „Wir sind heute schon beim Satzungsbeschluss, und ihr habt immer noch was zu meckern.“

Der zweite Punkt war die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene sogenannte Sammeländerung für mehrere Firmengrundstücke im Gewerbegebiet. Dadurch sollen die Betriebe die Möglichkeit erhalten, auf ihren eigenen Grundstücken verschiedene Umfahrungsmöglichkeiten zu schaffen und zusätzliche Stellplätze zu errichten. Der Ausschuss stimmte mit 8:1 dafür.

Auf Nachfrage einer Anliegerin bestätigte Bauamtsleiter Hein Sievers: Es ist auf absehbare Zeit nicht geplant, an der Straße Auf der Heide neue Wohnbebauung zuzulassen.