Neue Mörder, junger Wein und alte Rüben

Syke - Lesungen und Vorträge – das darf man in einer Bibliothek getrost erwarten. Musikveranstaltungen und Spiele nicht unbedingt. Und wenn dann noch altes Gemüse dazukommt, wird es fast schon ein bisschen skurril.

All das findet sich auf dem Veranstaltungskalender der Stadtbibliothek für Herbst und Winter. Und das belegt: Leiterin Jutta Behrens und ihr Team setzen auf die bunte Vielfalt, wenn es darum geht, für Besucher interessant zu sein.

Donnerstag, 26. September, ist das erste Datum im neuen Programmheft. Ab 19.30 Uhr gestalten Lars Kaschke und Ulrich Hoferichter vom Förderverein der Bibliothek den Abend mit einer Lesung. Hatten die beiden bisher eher heitere bis frivole Themen aufgegriffen, wird es diesmal deutlich ernster. Es geht um „Lyrik zwischen den Weltkriegen“.

Mit Gewalt auf Englisch getrimmte Namen und Bezeichnungen mag Jutta Behrens laut eigener Aussage nicht so gerne. „Aber hier kamen wir in zwei Fällen nicht drumrum“, sagt sie mit Blick auf zwei Einträge im Terminkalender. „Beides sind Ausdrücke, die sich schon international als feste Betriffe etabliert haben.“

Unter dem 16. Oktober steht da „Silent Reading Party“ – und das ist genau das, was es heißt: Menschen treffen sich, um gemeinsam still zu lesen. Egal, ob geliehene oder mitgebrachte Bücher. „Ohne Ablenkung und ungestört“, betont Jutta Behrens. „Wir haben dafür extra ein paar Liegen angeschafft. Und den ganzen Abend über ist Handy-Verbot.“ Weitere Termine sind der 20. November und der 18. Dezember.

Der andere Eintrag lautet „Retro Gaming“. Unter diesem Stichwort geht es am 30. Oktober um altbekannte Brett- oder Kartenspiele. „Mühle, Dame, Domino, Mensch-ärgere-dich-nicht oder Skat und Mau-Mau. Die Klassiker eben“, zählt Jutta Behrens exemplarisch auf. „Wir haben vieles hier. Man kann aber auch eigene Spiele mitbringen.“ Eine Wiederholung ist für den 27. November vorgesehen.

Gewissermaßen Dauerbrenner im Programm sind die kulturgeschichtlichen Fotovorträge von Klaus Kirmis. „Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu bewerben“, sagt Jutta Behrens. „Das sind inzwischen Selbstläufer.“ Drei davon hat sie im neuen Programm, zwei (Toskana und Südengland) sind bereits ausgebucht. Plätze gibt es nur noch für „Henri de Toulouse-Lautrec und sein Paris um 1900“ am 12. November.

Ebenfalls ausgebucht – nur von der anderen Seite her: der Flohmarkt für Frauenmode am 26. Oktober. Behrens: „Es gibt keine Plätze für Anbieter mehr. Ich will, dass es übersichtlich bleibt. Deshalb ist keine Vergrößerung oder Erweiterung vorgesehen.“

Zweimal ist Herdensingen geplant: am 25. Oktober und am 6. Dezember. Und ebenfalls zweimal steht das Stichwort „Crime and Wine“ auf der Agenda. Dahinter verbirgt sich die Autorenlesung eines Kriminalromans, und dazu gibt es Wein aus der Region, in der die Handlung jeweils spielt. „Dänemark bietet sich daher eher selten an“, witzelt Ulrich Hoferichter vom Förderverein.

Bei den Emma-Hansen-Krimis von Jörg Böhm ist das einfacher: Die spielen in Süddeutschland, an der Weinstraße. Am 24. Oktober liest Böhm aus Emma Hansens fünftem Fall „Und ewig sollst du schweigen“. Carsten Sebastian Henn beschließt mit seiner Lesung aus „Der letzte Caffé“ am 27. Februar das Programm. Da ist der Schauplatz Norditalien, wo es ja auch nicht gerade den schlechtesten Wein gibt.

Dazwischen liegen dann noch der Familiensonntag am 9. Februar, der Beginn einer neuen Filmreihe in Zusammenarbeit mit dem Hansa Kino unter dem Titel „Der Film zum Buch“ und zum vierten Mal „Ein quizchen Spaß muss sein“, das Kneipenquiz in der Bibliothek mit Darren Grundorf und Tom Zimmermann am 1. November. „Wir hätten sie gerne zweimal dabeigehabt“, sagt Jutta Behrens. „Aber die beiden haben so viele Termine, dass wir froh sind, sie wenigstens einmal bekommen zu haben.“

Und was ist jetzt mit dem alten Gemüse? Das ist Thema einer Fotoausstellung. Vom 4. Februar bis 31. März zeigt eine Saatgut-Initiative Bilder von Gemüsesorten, die heute kaum noch angebaut werden und daher vom Aussterben bedroht sind.

Info: Das Programm

Das komplette Herbst-/Winterprogramm mit allen Anfangszeiten und Eintrittspreisen steht auf den Internetseiten der Stadtbibliothek unter www.stadt-syke.de