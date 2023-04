Seite an Seite mit den Großen

Von: Michael Walter

Das kleine Syke ist am 6. Mai mit einem eigenen Messestand beim Europa-Tag in Brüssel vertreten. Buchstäblich neben anderen europäischen „Kleinstädten“ wie Budapest, Zagreb und Valencia. © European Committee of the Regions

Das kleine Syke spielt in einer Liga mit deutlich größeren Städten wie Budapest, Valencia und Zagreb: Seite an Seite mit den großen präsentiert sich die Stadt am 6. Mai beim Europatag in Brüssel. Über den Deutschen Städtetag hatte die Stadt die Unterlagen dafür an die Hand bekommen und spontan ein improvisiertes Bewerbungsvideo abgeschickt.

Syke – Spielen wir zum Anfang doch mal ein bisschen Sesamstraße: „Eins von diesen Vieren ist nicht wie die anderen. Budapest, Zagreb, Valencia, Syke. Welches von den Vieren mag es wohl sein?“ – Bürgermeisterin Suse Laue kann es selbst kaum glauben. In jeder dieser Großstädte passt ganz Syke sozusagen locker auf den Marktplatz. Und trotzdem spielt die kleine Stadt an der Hache mit den Großen in einer Liga. Beim Europatag in Brüssel am 6. Mai.

Teil dieses Tags der offenen Tür unter dem Motto „Entdecken Sie die Institutionen der EU“ ist das Fest der Städte und Regionen, bei der sich beispielsweise Touristenregionen wie das Aosta-Tal präsentieren, die süditalienische Region Kalabrien oder diverse europäische Großstädte. Deutschland repräsentieren dabei die Stadt Bonn, der Remm-Murr-Kreis aus Baden-Württemberg (400 000 Einwohner) – und Syke.

Mehr oder weniger zufällig hatte Suse Laue über den Deutschen Städtetag die Unterlagen zu dieser Veranstaltung an die Hand bekommen. „Sollen wir uns da einfach mal bewerben?“, hatte sie in kleiner Runde gefragt. Und dann Jugendpfleger Abdelhafid Catruat beauftragt: „Schick doch einfach mal einen Film hin, und wir gucken, was passiert“. Gesagt, getan und dann im Grunde schon wieder vergessen. „Zu Ostern kriegten wir die Antwort: Syke ist dabei!“

„Ist das nicht doch ’ne Nummer zu groß für uns?“

Noch immer muss die Bürgermeisterin lachen, wenn sie von der großen Videokonferenz erzählt, auf der unter den Teilnehmern die Details besprochen wurden. „Es gibt Städte, die haben ganze Abteilungen, die nichts anderes machen, als sich für solche Festivals zu bewerben“, erzählt sie. „Stellenweise haben wir uns echt gefragt, ob das nicht doch ‘ne Nummer zu groß für uns ist. Aber wir ziehen das jetzt durch.“

Die anderen Städte hätten für ihre Bewerbung ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt. „Unsere Bewerbung war eher handgestrickt“, sagt Suse Laue. Und auch die Präsentation auf der Videokonferenz hat sie mal eben so spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Auf Englisch.

Vierköpfige Delegation

„Wir stellen in Brüssel unsere Jugendarbeit vor und die touristischen Highlights“, sagt sie und zählt auf: Kreismuseum, Goldhort, Vorwerk, Hoher Berg. „Der Golf Club ist dabei und das Gestüt.“ Und am Syker Messestand soll ein Film laufen, der verschiedene Jugendprojekte zeigt. Als ess- und trinkbare Giveaways sind Schnaps und Schinkenbrote im Gespräch. „Wir dürfen da nichts kochen. Das ist dort alles total reglementiert. Sogar welchen Abfall wir da lassen und welchen wir wieder mitnehmen müssen.“

Passend zum städtischen Größenvergleich wird auch die Syker Delegation in Brüssel nur sehr klein sein: Suse Laue, Hafid Catruat und Stine Hespenheide vom Team „Steuerung“ plus Carsten Bonhuis von der IT für die Technik am Messestand. Die Liste mit den Teilnehmern muss die Stadtverwaltung vorab nach Brüssel schicken. Zusammen mit dem Kennzeichen des Autos, in dem genau diese Personen anreisen. Und nur mit diesem Autokennzeichen dürfen die Syker dann auf dem Hof vorfahren, um das Material für den Messestand abzuladen.

„Sicher werden wir in Brüssel Werbung für die Region machen“, sagt Suse Laue. „Aber ich denke, das hat vor allem was mit netzwerken zu tun.“ Schließlich ist Brüssel der Ort, wo die Fördermittel wachsen.