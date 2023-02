Mehr Solarstrom und keine Coca Cola

Von: Michael Walter

Der Solaranlage auf dem Dach des Syker Rathauses sollen noch möglichst viele andere folgen. Archivbild: Heinfried Husmann © Archivbild: Heinfried Husmann

Syke – Der Entwurf für das Klimaschutzkonzept der Stadt Syke liegt vor. Auf gut 150 Seiten plus Anhang listet Klimaschutzmanagerin Katharina Brabender darin eine Vielzahl von Maßnahmen auf, die sie für erforderlich hält, damit Syke bis 2045 die von Bund und Land gesteckten Klimaziele (zum Beispiel Treibhausgasneutralität) erreicht.

Der Entwurf geht jetzt in die politische Beratung. Am 9. Februar berät der Ausschuss für für Feuerwehr, Zivilschutz und Mobilität darüber, am 16. Februar der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft. Am 23. März soll der Rat das Konzept beschließen. Als unmittelbare Folge müsste die Stadt ein Klimaschutz-Controlling aufbauen und dazu die bis Ende 2023 befristete Stelle der Klimaschutzmanagerin für weitere drei Jahre verlängern. Anschließend soll eine „Entfristung“ der Stelle möglich sein.

Der Entwurf, den Katharina Brabender mit Unterstützung eines Fachbüros erstellt hat, analysiert den Ist-Zustand des Energieverbrauchs in der Stadt, den Anteil erneuerbarer Energien, zeigt Potenziale zur Nutzung erneuerbarere Energien auf und definiert zahlreiche „Handlungsfelder“, für die er jeweils eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen vorschlägt. Mit Priorisierung sehr hoch, hoch oder mittel.

Inhaltlich reicht das von symbolischen Gesten bis zu handfesten Umstrukturierungen. So schlägt Brabender etwa eine jährliche Auszeichnung „für besonderes Klima-Engagement“ vor, analog zum Bürger des Jahres. Aber auch die Einstellung eines Energiemanagers mit besonderem Fokus auf der Straßenbeleuchtung und den städtischen Liegenschaften. Dadurch ließen sich laut ihrer Einschätzung „erhebliche Energie- und Kostenersparnisse erreichen“, schätzungsweise zwischen 10 und 20 Prozent. Eine Vollzeitstelle wäre für die ersten drei Jahre zu 70 Prozent förderfähig.

Brabenders Konzept sieht den Ausbau Solarenergie auf städtischen Gebäuden vor. Und ausdrücklich auch das Repowering bestehender Windkraftanlagen. Eine wichtige Rolle spielt für sie der Ausbau der Photovoltaik unter Beiteiligung Stadt. Etwa über die Stadtwerke.

Sie beschäftigt sich aber auch mit nachhaltigem Catering auf städtischen Veranstaltungen: „Bei der Getränkeauswahl sollen keine Getränke von Nestlé oder Coca-Cola ausgeschenkt werden. Kaffee soll aus fairem Handel bezogen werden. Zur Umsetzung der Maßnahme soll ein Leitfaden entwickelt werden. Eine Anordnung soll ausgearbeitet werden.“

Klimaschutzmanagerin Katharina Brabender denkt auch an sich: Aktuell wird ihre Stelle über die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums finanziert. Diese Förderung – und somit auch ihr Arbeitsvertrag – läuft Ende 2023 aus. Auf Seite 138 weist Brabender auf eine mögliche Anschlussförderung hin. Mit 40 Prozent Zuschuss. Kosten für die Stadt: Etwa 60 000 Euro Haushaltsmittel für weitere drei Jahre. „Priorisierung: sehr hoch“

Auch ihre Kompetenzen möchte sie dann gerne erweitert haben. Und eigenes Personal. Denn: Die „Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sowie der weiteren Bereiche Klimaanpassung, Energiemanagement, kommunale Wärmeplanung sowie Erstellung eines Entsiegelungskatasters können nicht durch eine einzige Personalstelle abgedeckt werden.“ Und weiter: „Je nach Aufgaben in Zukunft sollen weitere Stellenanteile oder Stellen geschaffen werden.“ Auch hier steht im Entwurf: „Priorisierung: sehr hoch“

