Stadt Syke installiert fünf neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Syke - Von Michael Walter. Eigentlich sind das ja richtige kleine Wunderwerke der Technik: Sie messen, sie zählen, sie speichern, sie spucken die gespeicherten Daten auf Mausklick wieder aus - drahtlos selbstverständlich - und kommen fix und fertig aus der Packung. Nur noch anbauen, anschließen und loslegen. Plug & Play, sozusagen. Oder vielleicht besser: Plug & Mess.

Die Rede ist von präventiven Geschwindigkeitsanzeigetafeln. So heißen die Teile richtig. Im täglichen Sprachgebrauch: Smileys. Fünf Stück davon hat die Stadtverwaltung gerade angeschafft und in diesen Tagen installiert. In Henstedt beim Kindergarten, bei der Barrier Grundschule, in Ristedt am Ortseingang aus Richtung Leerßen, in Okel beim Hort und in Syke an der Waldstraße im Bereich von Montessorischule und Seniorenheim. Alles Orte, bei denen sich Anwohner wiederholt beschweren, dass dort permanent zu schnell gefahren werde.

Während die drei mobilen Geräte, über die die Stadtverwaltung außerdem noch verfügt, vor allem feststellen sollen, ob das stimmt und nebenbei durch ihre Displays noch eine psychologische Wirkung auf die Autofahrer ausüben, ist das bei den fest installierten Anlagen eher umgekehrt. Sie sollen in erster Linie ein bisschen Druck erzeugen, sich an das jeweilige Tempolimit zu halten. Und zwar auf Dauer. Mindestens fünf Jahre sind geplant, sagt Maxi Ritter vom Ordnungsamt der Stadt.

Unterscheidung zwischen Lkw, Pkw, Radfahrern und Fußgängern

Die Geräte arbeiten mit Radar. Ab welcher Geschwindigkeit die Smileys auf dem Display fröhlich oder traurig sind, kann Maxi Ritter vom Laptop aus einstellen. Der Erfassungsbereich umfasst ungefähr 100 Meter vom Standort. Und zwar in beide Richtungen. Das heißt, das Display kann zwar immer nur in eine Richtung zeigen, die Anlagen messen aber auch den Verkehr, der aus der Gegenrichtung auf sie zufährt.

Sie sind mittlerweile auch so schlau, dass sie ziemlich genau erkennen können, was sie da gerade messen. „Sie können zwischen Lkw, Pkw, Radfahrern und sogar Fußgängern unterscheiden“, sagt Maxi Ritter.

Bis zu 40 Millionen Messergebnisse passen in die Datenspeicher. Auslesen kann Ritter ihn von ihrem Büro im Rathaus aus. Und die mitgelieferte Software spuckt ihr eine komplette Statistik aus, inklusive Kurvendiagramm.

In den 10 bis 15 Jahren, in denen die Stadt mit dieser Technik schon arbeitet, ist da eine Menge an Wissen zusammengekommen. Überraschend sind die Erkenntnisse in den wenigsten Fällen. Meist bestätigen sie die ohnehin naheliegendsten Vermutungen. Zum Beispiel, dass vor Kindergärten morgens in der Zeit von 7.30 bis 8 Uhr am schnellsten gefahren wird. „Das sind die Mutti-Taxis“, sagt Ritter. „Den Rest des Tages über liegen die Messdaten dann im Toleranzbereich.“

Was tolerabel ist, entscheidet dabei nicht die Stadt. „Das legt die Rechtsprechung fest“, sagt Ritter. „Zum Beispiel ist bei Tempo 30 eine Geschwindigkeit von 35 bis 40 km/h noch tolerabel.“ Was nicht heißt, dass es dann kein Knöllchen gäbe, würde da jemand geblitzt werden. Aber das wäre noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit.

„Rasen ist subjektiv“

Dass die Stadt nicht blitzt, sondern nur misst, hat übrigens einen ganz einfachen Grund: Sie darf es gar nicht. Das ist eine Aufgabe, für die der Landkreis zuständig ist.

„Rasen ist subjektiv“, sagt Maxi Ritter und macht das an den Messwerten fest, die sie im Lauf der Jahre ausgewertet hat. „Objektiv sind es gerade mal 15 Prozent, die schneller als tolerierbar fahren.“ Trotzdem: Wenn es nach den Beschwerden von Anwohnern ginge, müsste sie 50 solcher Smileys haben. „Ich könnte locker auch 100 aufstellen“, sagt sie. „Wir bekommen Minimum jede Woche zwei Anrufe.“ Die werden dann nach Liste abgearbeitet.

Dann stellt die Stadt eines ihrer mobilen Geräte auf. Im Normalfall für bis zu vier Wochen, in denen abwechselnd mit ein- und ausgeschaltetem Display gemessen wird. Das Ergebnis teilt die Stadt den Beschwerdeführern allerdings nicht mit. „Wir informieren nur ausgewählte Personen“, sagt Ritter. „Die Ortsbürgermeister zum Beispiel. Nachfragen von Anliegern beantwortet höchstens Bürgermeisterin Suse Laue.“

Manchmal halten die Beschwerden an. Dann werden Messungen durchaus auch wiederholt. „Das Ergebnis bestätigt fast immer die ältere Messung“, sagt Ritter. „Nur einmal haben wir uns vertan. Da hatten wir an der Steimker Straße einen falschen Standort für das Gerät ausgesucht. Das hatte dann den Verkehr auf der B 6 mitgemessen.“

Und noch eine Erkenntnis liefern die Geschwindigkeitsmessungen: In einigen Gegenden sind die Bewohner anscheinend dünnhäutiger als in anderen. Ritter: „Es gibt Ecken in Syke, da häufen sich die Beschwerden, und es gibt andere, da fahren die Leute genauso schnell. Aber dort hat sich noch nie jemand drüber beschwert.“