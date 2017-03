Mittagsverpflegung an Grundschule: Stadt darf Köche einstellen

Syke - Von Michael Walter. Das Ergebnis war vorhersehbar, dennoch war es eine schwere Geburt, bis die Entscheidung feststand: Die Grundschule am Lindhof bekommt eigenes Küchenpersonal für die Mittagsverpflegung. So beschloss es am Donnerstagabend der Syker Rat – nach einer langen, teilweise sehr emotional geführten Debatte.

Der Kern der Sache – das stadteigene Personal – war dabei völlig unstrittig. Der Streit entzündete sich an der Frage, wie viel die Eltern für das einzelne Essen bezahlen sollen. FWG, CDU und FDP setzten sich dabei erwartungsgemäß mit ihrer Mehrheit gegen SPD, Grüne und Linke durch. 3,95 Euro soll der Elternbeitrag pro Essen sein, 3,10 Euro zahlen Eltern von Kindern aus dem Kindergarten Bullerbü, der ebenfalls von der Grundschul-Mensa versorgt werden soll.

3,50 Euro und 2,75 Euro hatte die SPD gefordert. „Der Haushalt gibt das allemal her“, hatte Karsten Bödeker noch einmal zu überzeugen versucht (Bödeker hatte für diesen Tagesordnungspunkt den Ratsvorsitz an Jannis Petermann von der CDU abgegeben). „Die Verwaltung hat diesen Preis selbst vorgeschlagen. Wollen wir jetzt schlauer sein als die Experten?“ Es gebe viele Familien, deren Einkommen nur knapp über Hartz IV lägen. Für die seien ein paar Euro mehr oder weniger im Monat durchaus bedeutend. „Was senden wir hier für Signale aus?“, fragte Bödeker in die Runde. „Konzeptionell müssen wir uns das leisten, finanziell können wir uns das leisten.“

Im Schulausschuss hätten vielleicht acht Eltern gesessen, als das Thema das erste Mal diskutiert worden sei. Jetzt im Rat säßen vielleicht auch nochmal acht Eltern unter den Zuhörern, erwiderte Reinhard Hansemann (FDP) „So dramatisch kann unser Antrag dann ja wohl nicht sein.“

Für diesen Beitrag erntete der Liberale nicht nur fassungsloses Kopfschütteln unter den anwesenden Elternvertretern, sondern auch einen indirekten Anpfiff von CDU-Fraktionschef Wilken Hartje: Die Elternvertreter hätten sich ausgesprochen gut und sachlich mit diesem Thema beschäftigt, wie schon in der Vergangenheit mit anderen. In Richtung der SPD betonte er: „Wir wollen die Ganztagsschule nicht in Frage stellen. Wir haben sie jetzt, und jetzt soll sie auch funktionieren. Aber das ist nicht abhängig vom Mittagessen.“

„Es geht um Bildung, nicht um Kartoffeln“

Überhaupt kein Verständnis für die Debatte hatte Jana Weinhold (CDU): „Wo ist eigentlich das Problem? Ich habe früher für Betreuung und Mittagessen im Hort 150 Euro im Monat bezahlt. Jetzt bezahle ich nur noch 80, also sparen die Familien doch sogar 70 Euro im Monat.“

„Was meinen Sie wohl, warum wir die Ganztagsschule eingeführt haben?“, hielt ihr Heinfried Schumacher (SPD) entgegen, und meinte: Weil sich viele Eltern die Hortbetreuung gar nicht leisten konnten.

Wiederholt betonten Sprecher aus FWG, CDU und FDP, einen niedrigeren Essenspreis – und damit einen höheren Zuschuss durch die Stadt – könne sich Syke nicht leisten. „Das ist doch lachhaft“, konterte Lars Weidemann (SPD). „Wir reden hier gerade über einen Unterschied von 7300 Euro im Haushalt für dieses Jahr. Wir haben gerade für neue Theaterstühle ein Vielfaches ausgegeben.“

Sein Fraktionschef Peter Jahnke hatte kurz zuvor appelliert: „Unsere Aufgabe ist es doch, ALLE Kinder mitzunehmen! Hier geht es um Bildung, nicht um Kartoffeln.“

Am Ende entschied die Ratsmehrheit für die höheren Elternbeiträge. Die Stadt erhält grünes Licht, die Stellen für das Küchenpersonal auszuschreiben. Diese Entscheidung ist auf zwei Jahre befristet. Dann wird neu beraten.

