Stadt und VHS bieten Hilfe für Eltern

Syke - Von Michael Walter. Zum vierten Mal bieten die Stadt Syke und die VHS gemeinsam eine Vortragsreihe speziell für Eltern an. Mit vier Veranstaltungen zwischen Mitte Februar und Anfang April. Die Vorträge sind kostenlos, Forum ist immer die Stadtbibliothek, Beginn jeweils um 19 Uhr.

„Wir verstehen das als Teil unseres Bildungsauftrags“, sagt Lydia Neumann, die ehrenamtliche Leiterin der Volkshochschule in Syke. Erfahrungswerte und Wissen über Kindererziehung würden heute nicht mehr im gleichen Maße von einer Generation zur anderen weitergegeben, wie das früher meist der Fall gewesen ist, erklärt Neumann. „Daher versuchen wir als VHS, den Erwachsenen diese Informationen von außen zufließen zu lassen.“

Die Auftaktveranstaltung nimmt dabei thematisch eine Sonderrolle ein: Dozentin Eileen Strupat spricht am Dienstag, 19. Februar, über „Umgang mit Alkohol, Cannabis und Co. im Jugendalter“. Dabei geht es um kurze Informationen zu verschiedenen Suchtmitteln sowie Hilfestellung für Gespräche mit Jugendlichen. „Dieses Thema ist bei Gesprächen mit den Leitern der weiterführenden Schulen gewünscht worden“, sagt Lydia Neumann.

Der Titel des zweiten Vortrags lautet überspitzt: „Mein Kind ist krank - Was tun? Notaufnahme oder zu Hause auskurieren?“ Die Referentin dazu ist am Dienstag, 5. März, die Syker Kinderärztin Angela Schütze-Buchholz. Sie erklärt, welche Anzeichen auf eine eher harmlose Erkrankung hindeuten, und bei welchen Anzeichen die Eltern auf jeden Fall ärztlichen Rat suchen sollten.

Matthias Bartscher war im vorigen Jahr mit seinem Elternkabarett „Anleitung zur Unzufriedenheit“ in Syke zu Gast. Jetzt kommt er mit einem „Führungskräftetraining für Eltern“ zurück. Am Donnerstag, 14. März, spricht er zu Eltern, die „besser führen wollen, mehr Klarheit in ihrer Rolle als Eltern wünschen, Konflikte mit Kindern konstruktiv gestalten wollen, mehr Gelassenheit in belastenden Situationen entwickeln wollen, Verhaltensweisen ihrer Kinder positiv lenken wollen“, so Bartscher.

Wie man „gelassen durch die Trotzphase“ kommt, erklärt Dorothee Schaefer in der Abschlussveranstaltung am Dienstag, 2. April. Ihre Hauptzielgruppe sind Eltern mit Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren. Anmeldungen unter 04242 / 976 44 44.

