Stadt, Awo und Ortsrat laden zum 140. Jahrestag von Wessels Hotel ein

Von: Michael Walter

Die Fassade des Altbaus ist denkmalgeschützt und wird erhalten bleiben. Trotzdem: In zehn Jahren wird es Wessels Hotel in seiner gewohnten Form und Gestalt nicht mehr geben. Deshalb hat die Stadt jetzt beschlossen, schon den 140. Geburtstag des Hotels zu feiern. Selbst wenn das kein „richtiges“ Jubiläum ist. © Michael Walter

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, sagt der Volksmund. Und weil der bekanntlich immer recht hat, feiert die Stadt jetzt den 140. Geburtstag von Wessels Hotel. Selbst wenn als „richtiges“ Jubiläum erst der 150. Jahrestag der Eröffnung ansteht. Denn: In zehn Jahren wird es das Hotel in seiner jetzigen Form und Gestalt nicht mehr geben.

Syke – Und unter diesem Aspekt ist der 140. Geburtstag auch gleich die Gelegenheit, das Hotel noch einmal so zu erleben, wie seine Besucher es von früher kannten, vielleicht in ein paar Erinnerungen zu schwelgen und Abschied zu nehmen.

Das passende Forum dazu bietet der übernächste Samstag: Für den 1. Juli laden Stadtverwaltung, Arbeiterwohlfahrt und der Syker Ortsrat für die Zeit von 10 bis 19 Uhr zur Geburtstagsfeier ein. Schuld daran ist eine alte Zeitungsseite von 1983, die eingerahmt im Clubzimmer hing und zum 100. Jahrestag der Hoteleröffnung erschienen war. Als Bürgermeisterin Suse Laue und Awo-Vorsitzender Heinfried Schumacher vor einiger Zeit dort saßen, fiel sie ihnen in den Blick. Sie stellten fest: „Ach sieh mal – das ist jetzt genau 140 Jahre her“, erzählt Laue. Und beide beschlossen, dass dieser runde Geburtstag gefeiert werden sollte.

Beim ersten Flohmarkt zu Pfingsten war es in Wessels Hotel rappelvoll. Das soll beim zweiten Mal am 1. Juli wieder genauso werden. Archivbild: Horst Meyer © -

Über den Winter hatte die Awo einmal wöchentlich zur Suppenküche in die ehemalige Schankstube eingeladen. Mit großem Erfolg: Viele alte und neue Gäste von Wessels Hotel trafen sich dort zum Klönschnack beim Mittagessen (wir berichteten). Mit dem Frühjahr ersetzte die Arbeiterwohlfahrt dann die Suppe zur Mittagszeit durch Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Am 1. Juli sorgt die Awo Syke sozusagen für Vollverpflegung. Mit Frühstück, Mittagstisch, Nachmittagskaffee und Fingerfood-Buffet zum Abend.

Der Syker Ortsrat möchte den Anlass nutzen, um die politische Diskussion voranzubringen. „Wir sammeln von 11 bis 13 Uhr Ideen und Visionen für Syke, egal in welchem Bereich“, sagt Ortsbürgermeisterin Gabriele Beständig. Das soll eine „ganz niederschwellige Ideenbörse“ werden. Heißt: Der Ortsrat hört zu, was die Leute sagen und schreibt es auf. „Das wird dann auch nicht in einer Schublade verschwinden“, bekräftigt Beständig. „Der Ortsrat wird sich mit allen Vorschlägen befassen.“

Zu Pfingsten hatte die Stadt einen Flohmarkt organisiert, in dem viele Gegenstände aus dem Hotelinventar zum Verkauf standen. Obwohl der sowohl von den Besucher- als auch von den Verkaufszahlen her ein Erfolg war (wir berichteten), sind noch so viele Sachen übrig geblieben, dass es am 1. Juli eine zweite Auflage gibt: Von 10 bis 14 Uhr bietet die Stadtverwaltung Dinge aus dem „unendlichen Fundus“ (Suse Laue) des Hotels für billiges Geld an: Geschirr, Gläser, Becher, Reklametafeln und Plakate, Möbel wie Nachttischchen, Tische und Stühle bis zur Standuhr, einer alten Couchgarnitur, und einer Nähmaschine. „Wir reden da von über 1000 Posten und Artikeln“, sagt Joana Gierth, die zusammen mit ihrer Kollegin Lea Dreier den Verkauf für die Stadtverwaltung organisiert und vorbereitet. Es gilt das Prinzip „cash & carry“ – bar bezahlen und gleich mitnehmen. Sperrige Gegenstände können nach Absprache zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden.

„Trödel, Kitsch und Kurioses“ gehört auch diesmal wieder zum Angebot. Archivbild: Frank Jaursch © -

Dies soll der zweite und letzte Flohmarkt in Wessels Hotel werden. Was dann übrig bleibt, wird von der Stadt noch einmal gesichtet. Brauchbares geht dann an wohltätige Organisationen – und der ganze Rest in den Abfall.

Für Musik sorgen am Nachmittag die Baba Makkas. „Das sind vier richtig gute Musiker aus Bremen“, erklärt Jugendpfleger Abdelhafid Catruat, der den Kontakt vermittelt hat. Im Anschluss an den Flohmarkt soll die Formation für eine gute Stunde spielen. Ob die Bühne dafür an der Hauptstraße stehen wird oder hinten auf dem Hof, ist noch nicht raus.

Fest steht hingegen: Die Hauptstraße ist an diesem Tag zwischen Kastner und der Plackenstraße voll gesperrt – was unterm Strich keinen großen Unterschied machen dürfte, weil sie auf diesem Abschnitt ja ohnehin für den Durchgangsverkehr dicht ist.

Wer sich näher für die Geschichte des Hauses interessiert, ist am Nachmittag richtig: Stadtarchivar Hermann Greve zeigt Bilder aus alten Zeiten und erzählt, wie alles gekommen ist. Die genaue Uhrzeit gibt die Stadtverwaltung noch bekannt. Anmeldungen sind nicht erforderlich.