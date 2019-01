Staat zahlt zwei Jahre Lohn

VON MICHAEL WALTER

Syke – Mit einer positiven Bilanz geht Christoph Tietje in das neue Jahr. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nienburg/Verden. „Insgesamt war 2018 sehr erfolgreich. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich stetig nach unten entwickelt, die der Beschäftigten stetig nach oben.“

Im Bereich der Geschäftsstelle Syke waren im Dezember 2 161 Personen arbeitslos gemeldet. 33 weniger als im November und 77 weniger als vor einem Jahr. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent.

Zwei Dinge macht Tietje für diese Tendenz verantwortlich: eine positive Entwicklung bei Langzeitarbeitslosen und bei Flüchtlingen.

Holger Bode von der Syker Geschäftsstelle erklärt: „Wir haben uns 2018 auf bestimmte Personengruppen unter den Langzeitarbeitslosen konzentriert, bei denen positive Kriterien erfüllt sind wie eine abgeschlossene Ausbildung oder vorhandene Mobilität.“ Einen Teil konnte die Agentur in Beschäftigungsmaßnahmen unterbringen – und sie damit aus der Statistik nehmen. Einen anderen Teil konnte sie über gezielte Arbeitgeberansprachen und Praktika in Arbeit vermitteln.

Bode: „Im Lauf des Jahres haben wir insgesamt etwa 300 Personen in diese engere Betreuung genommen.“ Der Erfolg lässt sich messen: Am Ende des Jahres standen immerhin 89 Langzeitarbeitslose weniger in der Statistik als zu Beginn. Christoph Tietje: „Das war in den Vorjahren nicht immer so.“

Für 2019 setzen Tietje und Bode einige Hoffnung auf ein neues Instrument: Das Teilhabechancengesetz, das kurz vor Weihnachten noch verabschiedet worden ist. „Das zielt auf Leute, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind“, erklärt Holger Bode. „Es ermögliche Lohnkostenzuschüsse von 80 bis 90 Prozent und damit weit mehr als bisher möglich war.“ Für Personen, die länger als sechs Jahre ununterbrochen Hartz IV bezogen haben, zahlt der Staat dem Arbeitgeber sogar zwei Jahre lang den kompletten Lohn und stellt den betroffenen Personen dazu sogar noch einen Coach zur Seite. Nicht zuletzt, um diesen Menschen dabei zu helfen, überhaupt erst einmal wieder in einen geregelten Tagesablauf zu kommen.

„Man appelliert damit ein bisschen an das soziale Gewissen der Arbeitgeber“, sagt Bode. „Unter rein betriebswirtschaftlichen Aspekten würde wohl kaum ein Arbeitgeber diesen Personen eine Stelle geben.“ Die Agentur ziele damit auch eher auf öffentliche Arbeitgeber, die bereits Erfahrungen damit haben, einfache Arbeitsgelegenheiten anzubieten.

Die Flüchtlingswelle ebbt ab – das macht sich auch bei der Arbeitsagentur bemerkbar. In Syke standen 2016 noch 415 Flüchtlinge in der Arbeitslosenstatistik, 2017 waren es 322 und 2018 noch 158. Wobei ein Flüchtling erst dann in der Statistik auftaucht, wenn er als asylberechtigt anerkannt ist.

„Wir sind jetzt dabei, mit den Leuten, die aus den Sprachkursen kommen, weiterzuarbeiten“, erklärt Bode. Das läuft etwa über Berufsvorbereitungskurse, Bewerbungscoaching oder außerbetriebliche Ausbildungen. Das größte Hemmnis dabei: festzustellen, was der Einzelne tatsächlich kann. Tietje: „Dazu haben wir inzwischen Testverfahren entwickelt.“ Er ist überzeugt: „Es geht voran, aber es wird dauern. Aus früheren Migrationswellen wissen wir: Nach zehn Jahren waren 50 Prozent integriert.“ Bode: „Unsere Arbeit hört hier nicht auf.“