Spurensuche in der Landwirtschaft

Heimatbund und Kreismuseum starten zweijähriges Projekt mit Zeitzeugen

+ Die Schlachtung kann beginnen: Der Hausschlachter und seine Assistentin posieren mit Vorschlaghammer und Messer fürs Foto. Unklar ist, wann es entstanden ist und wer darauf zu sehen ist. Über Hinweise würden die Spurensucher sich freuen. Repro: Ernst Brochnig

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Einst verdienten 60 Prozent der Menschen im Landkreis Diepholz ihren Lebensunterhalt mit und in der Landwirtschaft, heute sind es noch fünf Prozent – zwei Zahlen, mit denen der Historiker Ralf Weber den Wandel in einem prägenden Wirtschafts- und Lebensbereich deutlich macht. Genau den stellen der Kreisheimatbund und das Kreismuseum in den Mittelpunkt einer Spurensuche: Mit einer Ausstellung, einem Buch und einem Film wollen sie den Wandel in der Landwirtschaft, die den Landkreis Diepholz nachhaltig geprägt hat, über ein Jahrhundert hinweg reflektieren und dokumentieren. Berichte, Fotos, Briefe und Erzählungen von Zeitzeugen haben dabei einen ganz besonderen Stellenwert. Im Betriebsausschuss Kreismuseum, der unter Leitung von Hermann Schröder (FWG) tagte, stellte Ralf Weber das auf zwei Jahre angelegte Projekt vor. Der Landschaftsverband Weser-Hunte unterstützt es.