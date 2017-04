Marodes Häuslings-Gebäude an der Gesseler Kämpe wird abgerissen

Das Häuslingshaus mit Reetdach an der Gesseler Kämpe ist eines von wenigen noch erhaltenen Häuslingshäusern der Region. In den kommenden Tagen soll es abgerissen werden und einem modernen, eingeschossigen Neubau ersetzt. - Foto: Heiner Büntemeyer

Gessel - Von Heiner Büntemeyer. In wenigen Tagen wird das kleine Häuschen an der Gesseler Kämpe verschwunden sein. Es ist kein schönes, das Dorfbild prägendes Gebäude. Es ist vielmehr alt, marode und so baufällig, dass darin trotz der herrlichen Wohnlage niemand mehr wohnen möchte. Aber es ist ein Haus mit Geschichte, und die lange Geschichte sieht man ihm auch an.

Es steht nicht unter Denkmalschutz, war auch kein echtes „Dackhus“ (Strohdachhaus) mehr denn immer wieder haben die Bewohner daran „herumgefummelt“, haben Teile des Strohdaches durch Toschiplatten ersetzt und Anbauten errichtet.

50 Quadratmeter – für Familie und Kuh

Wann es gebaut wurde, weiß niemand mehr, aber es wurde als sogenanntes Häuslingshaus gebaut, das zum Hof Heusmann in Gessel gehörte. „Häuslingshäuser“ waren früher sehr verbreitet, denn sie boten den Mitarbeitern der großen Höfe eine Unterkunft. Der Vorteil für die Bauern bestand darin, dass die „Häuslinge“ ihnen zwar weiterhin jederzeit als Arbeitskräfte zur Verfügung standen, dass sie aber während der arbeitsfreien Zeiten im Jahr nicht auf dem Hof beköstigt werden mussten. Das war dann Aufgabe der „Häuslinge“, denen an ihrem Haus auch noch ein Stück Ackerland zur Verfügung gestellt wurde, das sie selbst bewirtschaften konnten. Meistens hielten sich die Häuslinge auch noch Hühner, Schweine oder sogar eine Kuh.

Friedhelm Steinberg aus Syke ist in diesem Haus groß geworden. Sein Vater war der letzte „Häusling“, der später bei dem Syker Betonwerk „Lüning & Sohn“ arbeitete, der aber mit seiner Familie in dem Haus wohnen blieb.

Als Vater Steinberg 1949 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, verlegte er zunächst auf der Lehmdiele Betonplatten. Auch die beiden Alkoven mit den Schiebetüren davor entfernte er. Friedhelm Steinberg schätzt, dass das Haus eine Wohnfläche von etwa 50 Quadratmetern hatte, wobei in einem kleinen Raum auch noch die Kuh stand. Aber auch das änderte Vater Steinberg sehr zügig. Er schaffte für die Kuh Platz in einem Anbau, in dem auch die Schweine untergebracht waren. Bis die Tochter auszog, lebte das Ehepaar Steinberg mit ihren drei Kindern auf engstem Raum.

Das Kinderzimmer, in dem Friedhelm Steinberg zusammen mit seinem Bruder und der Schwester schlief, war etwa zehn Quadratmeter groß. Um so größer war die Freude, als die Schwester mit 14 Jahren eine Anstellung in Syke erhielt, wo sie auch schlafen konnte.

Das Mini-Badezimmer wurde erst eingerichtet, nachdem geklärt war, wo das Fahrrad von Mutter Steinberg untergestellt werden konnte.

Von Spülsteinen und steifgefrorenen Bettdecken

Im Winter war es lausig kalt in der Wohnung. Rechtzeitig im Herbst hatte sich die Familie mit Holz und Briketts versorgt, um denen kleinen Ofen in der Stube und den Kohleherd in der Küche heizen zu können. In der kleinen Küche gab es einen „Spülstein“, an dem das Geschirr abgewaschen wurde. Das Spülwasser lief in eine Sickergrube und wurde von Zeit zu Zeit abgepumpt und zusammen mit dem Inhalt der Jauchegrube unter dem Viehstall auf die Felder gebracht.

In der Küche wurde auch eingekocht. Da es keinen Vorratsraum und keine Speisekammer gab, musste alles Gemüse, das Fleisch und die Wurstwaren eingekocht werden. Friedhelm Steinberg schätzt, dass seine Mutter jährlich zwischen 600 und 700 Gläser einkochte. Steinbergs hielten immer mehrere Katzen, an den Ausspruch seines Vaters kann sich Friedhelm Steinberg noch sehr genau erinnern: „Ich füttere lieber Katzen durch als Mäuse“.

Die Wände des Hauses bestanden aus „lopen Steen“, also aus einer einfachen Steinmauer, vor die Vater Steinberg Holz und Pappe genagelt hatte, um eine etwas bessere Isolierung zu bekommen. Trotzdem waren im Winter die Bettdecken von der Atemluft steifgefroren, und an den Fenstern blühten die Eisblumen.

Auf dem Dachboden lagerte Heu und Stroh für das Vieh. Für eine Bodentreppe reichte der Platz im Haus nicht, der Dachboden wurde über eine Luke im Giebel erreicht.

Bis 1999 lebte Fritz Steinberg noch in diesem Haus. Die Kinder waren ausgezogen, die Frau zehn Jahre zuvor gestorben. Als Nachfolger zog Werner Brandt ein, doch nach dessen Tod stand es etwa drei Jahre lang leer, und der letzte Rest an Bausubstanz ging verloren. Jetzt wird es abgerissen und ersetzt – durch einen eingeschossigen Neubau.