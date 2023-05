Integration im Landkreis Diepholz: Sprachlehrer dringend gesucht

Von: Anke Seidel

Einsatz für die Integration: (v.l. Reihe vorn): Kreisrätin Ulrike Tammen, Klaus-Dieter Mrozinski, Thomas Siebel, Dr. Ernst Funck, Saskia Bredemeier sowie (v.l. Reihe oben) Deala Alfahad, Klaus Schmelz und Elisabeth Wucherpfennig. © Anke Seidel

Ehrenamtliche Integrationshelfer im Landkreis Diepholz berichten über die Notwendigkeiten und Erfolge ihrer Arbeit: „Es ist eine spezielle Form der Dankbarkeit, die man da zurückbekommt.“

Landkreis Diepholz – „Ihre“ Menschen kommen aus Kriegs- und Krisengebieten unterschiedlicher Länder, aber haben eines gemeinsam: ein Leben im Ausnahmezustand, weil sie weder Sprache noch Kultur oder Alltagsstrukturen in Deutschland kennen. Ehrenamtliche Integrationshelfer unterstützen sie, so gut sie können – und betonen: Sprachlehrer sind notwendiger denn je. Während eines Pressegesprächs im Kreishaus Diepholz berichten die Ehrenamtlichen über Notwendigkeiten und Erfolge ihrer Arbeit.

Kreisrätin Ulrike Tammen ist beeindruckt: „Chapeau! Ohne Sie geht es nicht.“ Gemeinsam mit Saskia Bredemeier (Koordinierungsstelle Inklusion und Integration) hat sie zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Der Landkreis unterstützt die 15 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden bei der Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung zwar finanziell, aber durch die unterschiedlichen Strukturen und Flüchtlingszuweisungen (nach Einwohnerschlüssel) haben sie unterschiedliche Betreuungsformen. Will heißen: Bei weitem nicht alle verfügen über hauptamtliche Betreuer. Deshalb stellt Ulrike Tammen fest: „Das Ganze kann nur über das Ehrenamt funktionieren.“

Schattenseiten der Integration

Zu den freiwilligen Helfern gehört Deala Alfahad. Die junge Syrerin aus Diepholz hat selbst erlebt, mit welchen Problemen der Neuanfang in Deutschland verbunden ist. Sie hat ihre Ausbildung zur Altenpflegerin gemeistert und hilft nun anderen Flüchtlingen, so gut sie kann: „Ich bin berufstätig. Aber ich versuche, mir die Zeit zu nehmen.“ Dafür erfährt die junge Frau viel Dankbarkeit: „Das sind so schöne Gefühle!“

In der Samtgemeinde Kirchdorf engagieren sich Klaus-Dieter Mrozinski und seine Lebensgefährtin ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung. Eine Familie aus dem Iran hält besonders engen Kontakt zu ihnen: „Wir sind für sie Opa und Oma“, sagt der Kirchdorfer schmunzelnd. Unmissverständlich benennt er auch Schattenseiten der Integration. Ein Jobcenter-Beamter habe sich geweigert, mit einem Englisch sprechenden Flüchtling Englisch zu sprechen und knapp erklärt: „Amtssprache ist Deutsch.“ Ein für Klaus-Dieter Mrozinski absolut unmögliches Verhalten: „Das muss geändert werden!“

Elisabeth Wucherpfennig betreut Flüchtlinge in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde und erinnert sich gerne an die Kurse zum Integrationslotsen, die der Landkreis 2015 angeboten hatte: „Das sollte es wieder geben.“ Sie versucht, Familien miteinander zu vernetzen – zum Beispiel dann, wenn ein Kind mit Brockumer Wurzeln und eines mit ausländischen den gleichen Schulweg haben, oder zwei Familien die gleiche Sprache sprechen und übersetzen können.

Langes Warten auf Sprachkurse

Immer wieder geht es um die Sprache: „Das ist der Schlüssel“, bestätigt Ulrike Tammen. Die Integrationshelfer beklagen viel zu lange Wartezeiten auf einen Deutschkurs. Dass sie im Landkreis Diepholz mit bis zu 16 Wochen nur einen Bruchteil derer in anderen Landkreisen betragen, wie Saskia Bredemeier berichtet („dort dauert es bis zu einem halben Jahr“), kann die Ehrenamtlichen nicht trösten. Kreisrätin Ulrike Tammen stellt klar, dass der Fachkräftemangel auch an dieser Stelle durchschlägt: „Es gibt viel zu wenig Bewerbungen!“

Wäre es eine Lösung, bei Bedarf mit Ehrenamtlichen – wie pensionierten Pädagogen – Deutschkurse zu organisieren, damit die Flüchtlinge danach an den standardisierten Prüfungen teilnehmen können? Ulrike Tammen und Saskia Bredemeier verneinen, das sei nicht erlaubt. Klaus Schmelz, aktiv im Arbeitskreis „Willkommen in Barnstorf“ benennt eine andere Möglichkeit: Lernen ausländische Mitarbeiter in einem Unternehmen Deutsch, ist die Prüfungsvoraussetzung erfüllt. Ergo könnten sich Firmen und Betriebe in einem Sprachverbund zusammenschließen, um gemeinsam Deutschkurse anzubieten und ihre Mitarbeiter zu qualifizieren. Das ist wichtig, weil der Prüfungsabschluss in vielen Berufen Ausbildungsvoraussetzung ist – zum Beispiel in der Pflege.

Mütter haben es besonders schwer

Elisabeth Wucherpfennig beschreibt ganz handfeste Probleme von Kursteilnehmern auf dem Land, insbesondere von Müttern. Es hapere immer wieder an Kinderbetreuung und Fahrmöglichkeiten zum Schulungsort. Klaus Schmelz, der sich seit drei Jahrzehnten für Migranten engagiert, schlägt eine einfache Lösung vor: Bürger könnten solche Fahrdienste übernehmen, die Kommunen ihnen die Kosten dafür erstatten. Voraussetzung müsse aber die Vorlage eines Führungszeugnisses sein.

Damit schon Schüler die notwendige Unterstützung erhalten, hat Dr. Ernst Funck als Aktiver der Flüchtlingsinitiative Sulingen Helfer für die Nachhilfe organisiert: „Ich habe in der Kirchengemeinde gefragt“, berichtet er über die erfolgreiche Suche. Für ganz unterschiedliche Aufgaben verfüge die Initiative über 20 bis 30 Helfer, die „mehr oder weniger“ aktiv seien.

Eine Zahl, die Thomas Siebel aus Rehden schwer beeindruckt. Er kümmert sich in der Samtgemeinde Rehden um die Unterstützung von Flüchtlingen. Und freut sich über erfolgreiche Integration – wie die eines jungen Syrers, der mit Ehrgeiz und großem persönlichen Engagement sein Berufsziel verwirklicht hat: Er ist heute Lehrer.

Thomas Siebel kennt aber auch andere menschliche Schicksale und ihre Schattenseiten – wie das eines schwer alkoholabhängigen Afrikaners, der mittlerweile abgeschoben sei. Der Rehdener lässt sich von solchen Fällen nicht entmutigen. Seine Triebfeder für die Unterstützung von Flüchtlingen: „Es ist eine spezielle Form der Dankbarkeit, die man da zurückbekommt. Das tut gut.“