Verkehrsberuhigung per Eiffelturm?

Von: Michael Walter

Der Mini-Eiffelturm an der Luise-Chevalier-Straße: könnte er demnächst als Verkehrsberuhigung mitten auf der Z-Kreuzung stehen? © Michael Walter

Syke – Kann der Eiffelturm den Verkehr in der Syker Innenstadt beruhigen? Diese Frage tauchte am Rande der Ratssitzung am Donnerstagabend auf.

Grünen-Fraktions-Chefin Inga-Brita Thiele hatte von der Verwaltung wissen wollen: „Wann setzt die Stadt endlich den Beschluss vom letzten Frühjahr um, den Verkehr auf der Z-Kreuzung zu beruhigen?“ Bürgermeisterin Suse Laue konnte nur ausweichend darauf antworten: „Bald“ schon werde die Stadtverwaltung Vorschläge dazu unterbreiten.

Die Fragestellung war im Rahmen der Planungen für ein Innenstadt-Verkehrskonzept aufgetaucht (wir berichteten). Untersuchungen des beauftragten Planungsbüros hatten damals ergeben, dass auf der Querverbindung vom Hachepark-Center zur Georg-Hoffmann-Straße im Schnitt weit mehr Autos unterwegs sind als bis dahin immer angenommen wurde.

Im Syker Ortsrat war daraufhin die Idee entstanden, mitten auf der Kreuzung Bäume zu pflanzen, um den Autoverkehr zu beruhigen. Der Rat der Stadt verwarf diesen Vorschlag jedoch, nicht zuletzt weil Bäume an dieser Stelle durch ihr Wurzelwerk die Kanalisation beschädigen würden.

Der Rat beschloss damals: Die Kreuzung soll verändert werden. Wie, ließ er offen. Die Stadtverwaltung erhielt den Arbeitsauftrag, Vorschläge für eine Umgestaltung der Z-Kreuzung zu machen.

Spontan und aus dem Bauch heraus schlug Jochen Harries (FWG) am Donnerstag auf Thieles Nachfrage hin vor: „Lasst uns doch den Eiffelturm rot-weiß anmalen und auf die Kreuzuung stellen.“ Gemeint ist der Mini-Eiffelturm, den vor Jahren Schüler der Berufsbildenden Schulen in einem Projekt gebaut hatten. Aktuell steht er an der Luise-Chevalier-Straße. Harries weiter: „Da kann man durchkucken, da kann man drumrum fahren und der macht auch die Kanalisation nicht kaputt.“

Auf seinen spontanen Vorschlag, erntete Jochen Harries ebenso spontane Zustimmung aus allen politischen Lagern. Ob sein Vorschlag allerdings tatsächlich geprüft und verfolgt wird, ist noch völlig offen.

