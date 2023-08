Spielfest wirbt mit Mini-Kicker, Malen, Bratwurst und Büchsenwerfen

Von: Gregor Hühne

Teilen

Vorfreude und gut vorbereitet: (v.l.) Jens Wätjen (Stellvertretender Ortsbürgermeister), Andreas Schmidt (Ortsbürgermeister Osterholz-Gödestorf-Schnepke), Kurt Wilhelm (TSG) und Ute Hannekum-Schmidt (Kindergarten Grashüpfer) laden zum diesjährigen Spielfest. © Gregor Hühne

Unterhaltung für die ganze Familie. Das versprechen die Organisatoren des traditionellen Spielfests der Syker Ortsteile Osterholz, Gödestorf und Schnepke am Sonntag, 13. August. Sie werben mit Mini-Kicker, Malen, Bratwurst und Büchsenwerfen. Das diesjährige Motto der Veranstaltung für Jung und Alt lautet: Landleben.

Osterholz/Gödestorf/Schnepke – Bald ist es wieder so weit! Das alljährliche Spielfest für Jung und Alt in Gödestorf soll am Sonntag, 13. August, ab 14 Uhr über die Bühne gehen. Die Veranstalter um Ortsbürgermeister Andreas Schmidt werben mit einem fröhlichen Nachmittagsprogramm und haben sich einiges einfallen lassen, um für Spaß und Abwechslung beim Drei Dörfer Haus zu sorgen.

Schmidt, Ortsbürgermeister der Ortschaften Osterholz, Gödestorf und Schnepke, stellte das traditionelle Ortsfest kürzlich zusammen mit Kurt Wilhelm von der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) und Ute Hannekum-Schmidt vom Kindergarten Grashüpfer vor.

Das diesjährige Motto des Festes lautet „Landleben“, kündigt Schmidt an. „Letztes Jahr war es die Feuerwehr. Davor war Corona und davor war es das Thema Mittelalter“, erinnert Schmidt an die jährlich wechselnden Mottos.

Veranstalter wollen das Thema „Landleben“ mit Leben füllen

Um das Thema mit Leben zu füllen, soll eine Station mit Getreidesorten vorbereitet werden, an der Leute die Körner der Pflanzen Bildern zuordnen können. „Wir wollen zeigen, was hier wächst, auf den Feldern bei uns“, sagt Jens Wätjen, stellvertretender Ortsbürgermeister. „Das könnte auch für manchen Erwachsenen interessant sein“, spekuliert er. Wätjen betont den gewünschten Lerneffekt: „Es ist uns wichtig, den Leuten das näherzubringen.“

Um 14 Uhr startet das Fußballturnier der Mini-Kicker. Zu den Spielen und Attraktionen zum Thema Landleben gehören unter anderem der Bobbycar-Parcour, Entenangeln, Sackhüpfen, Büchsenwerfen und Malen.

Für die Verköstigung soll es beim Hüttendorf neben Pommes, Bratwurst und Getränken Kuchen geben. Für Kinder werde ein extra gratis Kuchenbüfett aufgebaut.

Außerdem sollen die Kinder auf einer Stempelkarte die Spiele „abarbeiten“ können. Im Anschluss können sie sich dann eine Süßigkeit abholen, erklärt Schmidt „den kleinen Anreiz“.

Wir sind dankbar für jede helfende Hand, und die haben wir auch.

Im vergangenen Jahr sei das Spielfest mit mehr als 200 Besuchern „sehr, sehr gut angenommen“ worden, erinnert sich Schmidt. Daran wollen die Veranstalter anknüpfen. „Es heißt zwar Spielfest, aber es ist auch für Oma und Opa, für jeden.“

Das Fest selbst gibt es bereits seit mehr als 40 Jahren und werde regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem TSG ausgerichtet. In den vergangenen Jahren kamen auch die Dorfjugend und der Kindergarten als Mitorganisatoren ins Boot. Unterstützung erfahren die Veranstalter zusätzlich von vielen regionalen Vereinen und der Ortsfeuerwehr Gödestorf, die nebenan mit ihren Geräten und Fahrzeugen residiert.

Andreas Schmidt organisiert das Spielfest seit rund 20 Jahren. Die Vorbereitung sei mittlerweile anhand einer Checkliste routinierter geworden, verrät er: „Wir haben unseren Plan.“ In einem ersten Schritt würden die Aufgaben verteilt und geguckt, wer was übernimmt. Bei einem zweiten Treffen werde geschaut, ob die Zusagen eingehalten werden. Der wichtigste Faktor sei die Unterstützung durch die Helfer. „Wir sind dankbar für jede helfende Hand, und die haben wir auch“, so Schmidt.

Einladungen landen direkt in den Briefkästen

Bevor das Fest startet, erhalten die Anwohner der drei Ortschaften eine Ankündigung in ihren Briefkästen. Die rund 500 Einladungen werden „händisch verteilt“, so der Ortsbürgermeister.

Kurt Wilhelm von der TSG freut sich ebenfalls auf das Spielfest. Er unterstreicht die „lange Vorbereitung“ für die letztlich viereinhalb Stunden Fest am Sonntag, die aber alle gerne erbringen.

Die Veranstalter hoffen nun auf schönes Wetter. Seit Bestehen des Festes habe es laut Ute Hannekum-Schmidt nur ein einziges Mal abgesagt werden müssen – im Jahr 2015. Solange der Platz nicht wegschwimmt, kommen wir mit ein bisschen Regen klar, so der Ortsbürgermeister mit einem Lachen. Er wirft die wetterfeste Parole aus: „Wir kriegen das hin!“