Sparkassenstiftung gibt der Kultur bei Sitzung im Goldhort Rückenwind

Von: Anke Seidel

In diesen Bau sind 400 000 Euro von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung geflossen. Stiftungsrat und Vorstand besuchen das Goldhort-Museum in Syke. © Anke Seidel

Die Niedersächsische Sparkassenstiftung hat am Freitag im Goldhort-Museum getagt. In der neuen Förderperiode erhalten 47 Projekte 770 000 Euro.

Syke – Bei hochsommerlichen Temperaturen haben Stiftungsrat und Vorstand der Niedersächsischen Sparkassenstiftung für Rückenwind für die Kultur gesorgt. Im Kreismuseum Syke mit seinem Leuchtturm, dem Goldhort-Museum, haben die Mitglieder am Freitag Zuschüsse für 47 weitere Projekte auf den Weg gebracht – aus gegebenem Anlass bewusst im Kreismuseum: Die Sparkassenstiftung hatte sich mit 400 000 Euro an der Realisierung des Goldhort-Museums beteiligt.

In der Vergangenheit gefördert: Goldhort, Pastors Hus und Stift Bassum

Persönlich überzeugten sich Mitglieder aus Vorstand und Aufsichtsrat am Freitag davon, dass diese Investition in die Kultur den Museumsbesuchern spannende Erfahrungen ermöglicht. „Das museumspädagogische Konzept ist sehr überzeugend“, so Thomas Mang als Präsident der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Den Gremien sei es wichtig, sich vor Ort über die Verwendung der Zuschüsse zu informieren. In diesem Fall gleich doppelt, denn über den mit 15 000 Euro dotierten Museumspreis „hbs kulturfonds“ in der Niedersächsischen Sparkassenstiftung hatte sie dieses Projekt gleich doppelt gefördert. Die Funktionsträger aus ganz Niedersachsen zeigten sich beeindruckt von Gebäude und Präsentation des Goldschatzes sowie dessen Ergründungsmöglichkeit im innovativen Mitmachlabor.

Ohne diese Förderung wäre das damals nicht möglich gewesen.

„Ohne diese Förderung wäre das damals nicht möglich gewesen“, freute sich Landrat Cord Bockhop über die Zuwendung aus der Sparkassenstiftung. Denn ganz bewusst hatte der Landkreis vier finanzkräftige Sponsoren für das Goldhort-Museum ins Boot geholt, statt eine breit angelegte Spendenaktion zu starten. Cord Bockhop ist Vorsitzender der Verbandsversammlung der Sparkassen in Niedersachsen und Vizepräsident des Vorstands der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.

Im Pressegespräch im Kreismuseum betonte er: „Direktbanken nehmen Direktbuchungen vor. Sparkassen fördern direkt.“ Im Landkreis Diepholz gilt das auch für das Martfelder Museumsprojekt „Pastors Hus“, das die Sparkassenstiftung mit 70 000 Euro unterstützt hatte – und ebenso für das Stift Bassum, das für die dringend notwendige Renovierung der historischen Abtei 25 000 Euro erhalten hatte.

Schloss Hoya erhält 40.000 Euro für die Gebäudesanierung und die Installation einer neuen Dauerausstellung

Die Entscheidung darüber, welche Kulturprojekte in Niedersachsen in diesem Jahr mit Geld gefördert werden, trafen Stiftungsrat und Vorstand in nicht öffentlicher Sitzung.

Ergebnis: 47 Kulturprojekte in Niedersachsen erhalten insgesamt rund 770 000 Euro für die Realisierung. Angesichts dieser Relation stellte Sparkassenpräsident Thomas Mang klar, dass die Förderung des Goldhort-Museums zu den größten Förderprojekten der Niedersächsischen Sparkassenstiftung zähle.

Nach der Entscheidung am Freitag in Syke ist klar: Die höchste Fördersumme der 47 Projekte erhält mit 65 000 Euro das Günter-Frank-Haus in Nordhorn, das die Verbrechen der Shoah in Erinnerung an die jahrhundertealte Geschichte der jüdischen Mitbürger in einer neuen Dauerausstellung erfahrbar machen will. 40 000 Euro stellt die Sparkassenstiftung für die Sanierung des Gebäudes und für die Installation einer Dauerausstellung im Schloss Hoya im Landkreis Nienburg zur Verfügung, das historisch von großer Bedeutung für den ehemaligen Landkreis Grafschaft Hoya und den heutigen Landkreis Diepholz ist. Förderprojekte, die zeigen: Es ist wichtig, dass Menschen aus der Geschichte lernen.