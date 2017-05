Sozialkaufhaus hat auch die Skeptiker überzeugt

Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt exisitert seit zehn Jahren

+ © Büntemeyer Prima Klima im Awo-Sozialkaufhaus in Barrien: Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens wurde der große Verkaufsraum von den Mitarbeitern frisch gestrichen und neu dekoriert. © Büntemeyer

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Runder Geburtstag in Barrien: Vor zehn Jahren hat der Awo-Kreisverband Diepholz das Sozialkaufhaus eröffnet. Die Idee dazu hatte der Awo-Kreisvorsitzende Peter Cohrsen. Er hatte in Buchholz/Nordheide eine ähnliche Einrichtung besucht und war fest davon überzeugt, dass so ein Sozialkaufhaus auch hier funktionieren müsste. Bevor es jedoch so weit war, musste er einige Skeptiker von seiner Idee überzeugen.