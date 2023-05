Edeka-Neubau in Syke: Anlieferung von Rohbeton könnte für Verkehrsprobleme sorgen

Von: Frank Jaursch

Der aktuelle Stand an der Edeka-Baustelle. Deutlich sichtbar das Rohrsystem der Betonkern-Aktivierung – also gewissermaßen die künftige „Fußbodenheizung“ des Marktes. In der kommenden Woche sollen die Rohre in etwa 1000 Kubikmetern Zement verschwinden. © Maike Fisser

Ein Tausend-Kubikmeter-Spektakel steht bevor: 80 bis 100 Ladungen Rohbeton rollen in Betonmischern am 16. und 17. Mai zur Edeka-Baustelle nach Syke. Dies könnte zu Verkehrsproblemen führen, gerade an den viel befahrenen Einkaufstagen vor Himmelfahrt.

Barrien – Wenn der Familiensegen im Hause Willenbrock schief hängt, ist das eigentlich nichts für die Öffentlichkeit. Außer, der „Schuldige“ an dem Dilemma gibt es im Pressegespräch offen zu. Und dann wird es fast schon wieder lustig. Aber der Reihe nach:

Andreas Willenbrock ist der Bauleiter der Edeka-Baustelle an der Sudweyher Straße. Und hat damit alle Hände voll zu tun. Das Projekt hat seit Jahresbeginn Fahrt aufgenommen. Man befinde sich exakt im Zeitplan, erklärt er nicht ohne Stolz. „Der Termin nächste Woche ist ‘ne Punktlandung.“ Dieser Termin ist ein Eckpunkt: Am kommenden Dienstag und Mittwoch wird die Rohbetonsohle gegossen. Und da fängt das Problem an.

Denn die nächste Woche ist nicht irgendeine Woche – sondern sie hat mit Himmelfahrt am Donnerstag einen Feiertag mittendrin. Dieser Umstand hat einen Einfluss auf das Einkaufsverhalten der Menschen: Viele kaufen zuvor ein, als gäb’s kein Morgen mehr.

Bauleiter Andreas Willenbrock zeigt es an: Dort – am Rand der Sudweyher Straße aus nordöstlicher Richtung – sollen sich die Betonmischer-Fahrer zum Warten „anstellen“. © Frank Jaursch

Heißt im Klartext: Auf dem eh schon arg beschnittenen Parkplatz des derzeitigen Edeka-Marktes wird es eng. Und auch die Zufahrten dürften ordentlich frequentiert werden. In diese Gemengelage kommen nun 15 bis 20 Betonmischer, die quasi im Akkord Rohbeton heranbringen, abladen und eine neue Ladung holen. Wieder und wieder.

Wie Willenbrock erklärt, habe der verwendete Beton einen hohen Zementanteil und müsse zügig verarbeitet werden. „Unser Ziel ist es, die Pumpen nicht leerzufahren“, betont der Bauleiter. Heißt: Die Mischerfahrer müssen regelrecht getaktet auf der Baustelle ankommen. Der Plan: Immer vier Mischer befinden sich auf dem Baufeld und laden ihre Fracht ab. Das dauert, so schätzt Rohbau-Bauleiter Yannick Kulinna, „acht Minuten, wenn’s gut läuft“. Anschließend heißt es für die Fahrer: Abfahrt, Nachschub aus Hemelingen ranschaffen.

Zwei Mischer stehen in Wartestellung auf der Einfahrt. Und die übrigen? Sollen, um ein komplettes Chaos zu vermeiden, ein paar hundert Meter entfernt warten: an der Sudweyher Straße, aus Richtung Nordost kommend. Von dort werden sie per Funk herangerufen.

„Dienstagmorgen wird’s Probleme geben, aber dann wird sich das normalisieren.“

Dazu müssen sie zuvor bei der Anfahrt nicht über die Krusenberg-Kreuzung zur Baustelle gekommen sein, sondern bereits an der Barrier Nordumgehung (Richtung Sudweyhe) die B 6 verlassen und sich dann (am Netto-Markt vorbei) über die Sudweyher Straße dem Einsatzgebiet nähern.

Klingt einfach. Ist es aber nicht immer. „Die Hälfte der Fahrer wird sagen: Ich weiß ja, wie ich zu Edeka komme“, mutmaßt Willenbrock – und prognostiziert: „Dienstagmorgen wird’s Probleme geben, aber dann wird sich das normalisieren.“

Bleibt noch die Sache mit dem Haussegen. Als Andreas Willenbrock die Zeitplanung daheim seiner Frau erzählte, sei die aus allen Wolken gefallen. Ausgerechnet an so einem umsatzstarken Tag müssen 80 bis 100 Ladungen Rohbeton angeliefert werden? „Ja, das hab ich versemmelt“, räumt Willenbrock ein.

Anliegende Unternehmen zeigen Verständnis für das Unterfangen

Widerspruch von Torsten Stellmann bekommt er bei dieser Aussage nicht zu hören. Der Leiter des Edeka-Marktes ist meinungstechnisch ganz nahe bei Frau Willenbrock, spricht salomonisch von einer „ziemlich ungünstigen Woche“ für diese Aktion. Den Laden für diesen Tag dichtzumachen, kommt aber ebenso wenig in Frage wie der Vorschlag, das Gießen der Betonsohle um eine Woche zu verschieben. „Nee, wir haben lange genug gewartet“, sagt Stellmann mit einem kleinen Lächeln.

Willenbrock ist in den vergangenen Tagen zu den anliegenden Unternehmen gegangen und hat die zweitägige Aktion angekündigt. Alle hätten Verständnis gezeigt und zum Teil ihrerseits angekündigt, auf Anlieferungen zu verzichten, lobt er. „Alle waren sehr entgegenkommend.“

Auf ähnlich viel Verständnis hofft er bei den Kunden – und bei Schaulustigen, die sich das Tausend-Kubikmeter-Spektakel aus der Nähe ansehen wollen. Bei einer anderen Baustelle habe er ja mal kurzerhand einen Bratwurststand, eine Brezelbude und einen Bierwagen geholt, erzählt Willenbrock... „Aber ich brauch doch jeden Parkplatz“, kommt spontan das Veto von Stellmann. Beide grinsen.

Die Zusammenarbeit laufe reibungslos, betonen beide. Auch wenn die Interessen mal unterschiedlich sind. „Sonst wär’s ja auch langweilig“, sagt Torsten Stellmann. Und wenn’s gar nicht mehr geht, kann er ja bei Frau Willenbrock anrufen.