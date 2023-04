Veto vom Ordnungsamt: Barrier Flohmarkt am Sonntag verboten

Alle Vorbereitung umsonst: Theo und Tiana Tädgenhorst müssen jetzt nochmal neue Flyer verteilen. Aus dem Flohmarkt am Sonntag wird nichts: Das Ordnungsamt hat ein Veto eingelegt. Jetzt verlegt die Barrierin den Flohmarkt einen Tag vor auf Samstag, 6. Mai. © Michael Walter

Das Syker Ordnungsamt untersagt einen privaten Flohmarkt auf dem Barrier Schützenplatz. Organisatorin TIana Tädgenhorst hat ihn nun einen Tag vorverlegt.

Barrien – Damit hatte Tiana Tädgenhorst nicht gerechnet: Am Freitag hatten wir über den Flohmarkt berichtet, den sie für den 7. Mai auf dem Barrier Schützenplatz vorbereitet – von privat für privat, ohne gewerbliche Anbieter. Am Montag meldete sich das Ordnungsamt bei ihr. Und untersagte den Flohmarkt.

Tiana Tädgenhorst telefoniert einen Tag lang den Pächter und alle Aussteller ab

„Mit Hinweis auf das Sonn- und Feiertagsgesetz. Und die Stadt würde da keine Ausnahme machen“, führt Tädgenhorst näher aus. „Ich hab mir daraufhin das Gesetz durchgelesen. Und da steht: Ausnahmen sind sehr wohl erlaubt, wenn es sich um private und/oder gemeinnützige Veranstaltungen handelt.“

Es hat dann bis Dienstag gegen Abend gedauert, bis die 30-Jährige die zuständige Fachkraft beim Ordnungsamt erreicht hat. Doch da biss Tädgenhorst auf Granit: Die Stadtverwaltung bleibt bei ihrer Auffassung: Kein Flohmarkt an einem Sonntag!

Notgedrungen muss Tiana Tädgenhorst ihren Flohmarkt jetzt also einen Tag vorverlegen. Auf Samstag, 6. Mai. Und deshalb hat die Büroangestellte jetzt praktisch einen kompletten freien Tag am Telefon verbracht. „Ich hab mit dem Verpächter gesprochen und alle 60 Aussteller abtelefoniert. Nebenbei habe ich neue Flyer gedruckt, die wir noch im Ort verteilen müssen, und den Eintrag bei Facebook geändert“, erzählt sie.

Das Echo der gemeldeten Aussteller war geteilt: Die meisten hatten keine Probleme mit dem geänderten Termin, einige mussten absagen. „Aber ich habe von niemandem böse Reaktionen bekommen“, betont Tädgenhorst.

Märkte am Kreismuseum sind sonntags erlaubt, weil sie als wiederkehrende Ereignisse wie Jahrmärkte behandelt werden

Die gute Nachricht ist: Durch die Absagen einiger Anbieter können jetzt alle nachrücken, die bisher auf der Warteliste gestanden hatten. „Der Platz wird wieder voll“, sagt Tiana Tädgenhorst. „Ein paar Leute muss ich noch anrufen, aber 60 Stände kriegen wir wieder hin.“

Nein: Sauer sei sei nicht auf die Stadtverwaltung, sagt Tädgenhorst. „Ich finde es nur ungerecht. Der Kuddelmuddelmarkt in Wachendorf ist auch immer sonntags. Und ich möchte ja auch kein Geld damit verdienen. Wenn am Ende 50 Euro über sind, würde ich die auch für einen gemeinnützigen Zweck spenden. Aber egal: Ich bleibe jetzt bei Samstag. Mir läuft sonst die Zeit weg.“

Aber warum ist die Stadtverwaltung hier so rigoros? – Bürgermeisterin Suse Laue (selbst Juristin) verweist auf das Sonn- und Feiertagsgesetz. „Die Auslegung ist schwierig. Es gibt auch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts dazu.“ Ausnahmen vom Verkaufsverbot sind möglich, müssten aber vom Landkreis genehmigt werden. Dazu zählen laut Laue auf jeden Fall private Veranstaltungen. „Das ist aber mit Auflagen verknüpft.“ Zum Beispiel dürften keine Neuwaren und nichts Selbstgemachtes – zum Beispiel kein Kunsthandwerk – verkauft werden. „Und dann bräuchten wir auch ein komplettes Ausstellerverzeichnis mit dem konkreten Warenangebot. Und stellen wir uns dann da hin und kontrollieren, ob wirklich nur gebrauchte Waren verkauft werden?“

Diesen Sonntag ist Pflanzenflohmarkt am Kreismuseum. Ebenfalls am Kreismuseum ist regelmäßig Kunsthandwerkermarkt. Wieso ist das erlaubt? – Suse Laue: „Das fällt unter Feste und wiederkehrende Veranstaltungen und wird quasi wie ein Jahrmarkt gewertet.“ Ebenso übrigens der Kuddelmuddelmarkt in Wachendorf. „Wenn Frau Tädgenhorst sagen würde, sie will das jedes Jahr wieder machen, würden wir sie unterstützen und den Kontakt zum Landkreis herstellen, damit sie dort die ensprechende Festsetzung beantragen kann“, so die Bürgermeisterin.

Kommentar von Michael Walter: Aus der Zeit gefallen

Selten hat man in Syke den Amtsschimmel so laut wiehern hören: Ein privater Flohmarkt ohne gewerbliche Anbieter und ohne die berühmten fliegenden Händler darf an einem Sonntag nicht sein. Wohl aber Großveranstaltungen mit eindeutig gewerblichem Charakter wie diesen Sonntag der Pflanzenflohmarkt am Kreismuseum oder die regelmäßigen Kunsthandwerkermärkte an gleicher Stelle. Und beides auf der Grundlage des gleichen Gesetzes, das in seiner Intention ganz eindeutig ist: Die Absicht des Gesetzgebers war es, gewerblichen Verkauf an Sonntagen grundsätzlich zu verbieten und nur unter strengen Auflagen Ausnahmen davon zuzulassen, gleichzeitig aber private Veranstaltungen wie Flohmärkte zu erlauben.



Die gängige Praxis ist jedoch das genaue Gegenteil davon: Gewerblicher Verkauf ist erlaubt, und dem privaten Flohmarkt schiebt die Stadtverwaltung einen Riegel vor.



Um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Stadtverwaltung hält sich an Recht und Gesetz und hat selber den Landkreis als Aufsichtsbehörde dabei im Nacken. Und dass es so etwas wie den Pflanzenflohmarkt am Museum oder den Kuddelmuddelmarkt in Wachendorf überhaupt gibt, ist toll!



Das Beispiel von Tiana Tädgenhorst zeigt jedoch deutlich: Die gesetzliche Grundlage ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen veraltet. Das ist übrigens das gleiche Gesetz, das auch Unterhaltungsveranstaltungen am Karfreitag verbietet.