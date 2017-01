Ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch

Syke - Von Frank Jaursch. „Mit der Bummelbahn mag ich gerne fahr’n, sie fährt langsam und kommt trotzdem an...“: Ungewohnte Klänge für einen Freitagvormittag bei der Buchhandlung Schüttert. Mit gutem Grund: Den gestrigen Tag nutzten die angehenden Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten zur Generalprobe für den dritten Bilderbuch-Sonntag.

Morgen von 14 bis 18 Uhr sollen aber nicht, wie gestern, die Erwachsenen die Polonaise durch den Verkaufsraum bilden, sondern die kleinen Besucher: Auf Mädchen und Jungen von null bis sieben Jahren wartet vier Stunden lang ein buntes Programm rund ums Bilderbuch. Um die Besucherzahl überschaubar zu halten, bittet die Syker Buchhandlung bis heute um 14 Uhr um Anmeldungen unter 04242 / 69 452.

Möglich wird der Aktionstag – bei dem übrigens nichts verkauft wird! – durch eine Kooperation mit der Berufsfachschule für Sozialpädagogik an den BBS. Für die Ausbilderinnen Marion Jannink und Heidi Becker ist der Bilderbuch-Sonntag eine willkommene Gelegenheit, um ihre Studenten unter „echten Bedingungen“ zu erleben. Sie bereiten den Tag seit Anfang der Woche vor.

Die Aufgabenstellung: Wie kann man die Geschichten aus alten und neuen, weltberühmten und unbekannten Bilderbüchern zum Leben erwecken? Besucher werden es morgen merken: Das geht auf unterschiedlichste Art. Mit Gesang und Tanz zum Beispiel, mit Theater und Fingerspiel, mit Malerei und ausdrucksvollem Vorlesen.

Die Mitglieder der beiden Klassen, die sich im zweiten Jahr ihrer Ausbildung befinden, werden Pippi Langstrumpf ebenso zum Leben erwecken wie Mama Muh. Das Schüttert-Team stellt nicht nur den Raum zur Verfügung, sondern sorgt zudem für ein üppiges Kuchenbüfett.

Dass die Bücherhandlung mit ebenso großer Begeisterung dabei ist wie die Fachschüler, hat einen guten Grund: Die Bilderbuch-Fans von heute sind natürlich die Kunden von morgen.

Im Vordergrund steht aber der pädagogische Ansatz, betont Friederike Weber, Leiterin der Kinder- und Jugendbuchabteilung bei Schüttert. „Vorlesen ist enorm wichtig für die Sprachentwicklung des Kindes.“ Und obwohl die Bandbreite an guten Bilderbüchern enorm groß ist, wird immer weniger vorgelesen. Da kommt den Erzieherinnen in den Kitas immer größere Bedeutung zu. „Wie setze ich ein Bilderbuch in Szene? Das wird in der Ausbildung geübt“, betont Marion Jannink.

Morgen können die Frauen und Männer in der Ausbildung live erleben, wie sie denn nun wirklich beim Nachwuchs ankommen. Dass sie dann unter Beobachtung ihrer Lehrerinnen stehen, rückte schon gestern bei der Generalprobe für sie in den Hintergrund.