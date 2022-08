Nourin Attya („Mein Café und Herrlichkeiten“) übernimmt Bewirtung des Sommergartens

Von: Frank Jaursch

Vorfreude: Nourin Attya von „Mein Café und Herrlichkeiten“ übernimmt vom 23. August an die Bewirtung des Sommergartens im Kreismuseum. © Frank Jaursch

Der Sommergarten auf dem Gelände des Kreismuseums lädt zum Verweilen ein. Künftig noch ein bisschen mehr: Nourin Attya („Mein Café und Köstlichkeiten“) übernimmt die Bewirtung.

Syke - Der Pressetermin im Schatten der mächtigen Bäume auf dem Gelände des Kreismuseums ist fast beendet, da sagt Nourin Attya etwas, das ihre Überzeugung vielleicht am treffendsten auf den Punkt bringt: „Für mich ist es wie fünf Minuten Urlaub, wenn mir jemand den Kaffee an den Platz bringt. Guter Service ist ein Luxus, da schmeckt mir das Stück Kuchen gleich noch besser.“

Ihren Gästen möchte die 34-Jährige in Zukunft diese fünf Minuten Urlaub auch im Sommergarten des Kreismuseums ermöglichen. Attya übernimmt die Bewirtung in dem idyllischen Außenbereich zwischen Ackerbürgerhaus, Backhaus und dem Wehlauer Speicher – von der kommenden Woche an immer dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr.

Café „Mein Café und Herrlichkeiten“ in Syke 2018 eröffnet

Der Name der gebürtigen Bremerin, die jetzt in Weyhe lebt, hat in Syke seit Jahren einen guten Klang: Ihr 2018 eröffnetes Café „Mein Café und Herrlichkeiten“, gut einen halben Kilometer vom Museum entfernt gelegen, hat sich längst als ein Ort etabliert, in dem man Köstliches genießen kann. Der Wermutstropfen bei der Location des Cafés an der Hermannstraße: Es gibt keinen Außenbereich, in dem Attya ihre Gäste bewirten kann. Gerade an sonnigen Tagen wie in den zurückliegenden Wochen ein Nachteil.

Da kam die Vakanz im Kreismuseum geradezu schicksalhaft rechtzeitig. Bislang hatte ein Förderverein die Versorgung der Gäste übernommen – mit viel Herzblut und leckerem Butterkuchen. Doch die „Freunde des Kreismuseums“ wurden nicht zuletzt durch die Pandemie personell gebeutelt und konnten die Versorgung schließlich nicht mehr sicherstellen, erzählt Museumssprecher Kevin Kyburz.

Wenn ich was anpacke, dann richtig.

Den Zwang zur Veränderung sah das Museumsteam auch als Chance an. „Das Kreismuseum ist ja nicht nur ein Museum mit angestaubten Objekten“, umschreibt es Kyburz. „Es ist ein Erlebnismuseum mit vielen Veranstaltungen – und einem tollen Spielplatz.“ Viele Familien würden die Einrichtung an der B 6 besuchen. Und warum sollte eigentlich nicht nach einem Besuch des benachbarten Freibads noch ein Abstecher in den Sommergarten des Museums möglich sein?

Über Neele Miethig, die Kuratorin des Goldhort-Forums, entstand der Kontakt zu Attya. Und bei einem Ortstermin war die sofort Feuer und Flamme für die Idee.

40 bis 60 Gäste haben gleichzeitig im Café Platz

An den Tischen ist entspannt Platz für 40 Gäste – bei einer Ausweitung des Areals können sogar 60 Besucher untergebracht werden. Tischdeckchen und Blümchen auf den Tischen sind für Attya ebenso eine Selbstverständlichkeit wie Porzellanteller. Ein bewusster Kontrast zu den Papptellern, die künftig im Kreismuseum Vergangenheit sein sollen.

Mit der Veränderung – auch das räumt Nourin Attya offen ein – geht eine neue Preisstruktur einher. Die Cafébesitzerin kann nicht so kalkulieren wie ein Förderverein – und hat auch ein komplett anderes Angebot: Himbeercassis-Schaumtörtchen, Pflaumenkuchen und Cupcakes hat sie zum Pressetermin als Anschauungsmaterial mitgebracht. Alles selbst gemacht, mit zum Teil selbst geernteten Früchten.

Die Kooperation soll erst einmal für fünf Jahre gelten. „Wenn ich was anpacke, dann richtig“, sagt die neue Gastgeberin, erzählt von ihrer Leidenschaft fürs Selbermachen, dem Aufwand und die Liebe für ihre Produkte. Von ihren selbst gemachten Marmeladen – von Ingwer-Sternanis-Pflaumenmus oder Waldfrucht-Konfitüre mit Rosmarin. Und von ihren „fünf Minuten Urlaub“, die sie auch ihren Gästen gern ermöglichen möchte.

Am Wochenende ist Wikingermarkt im Museum. Wer möchte, kann dort erstmals einen Blick auf das Angebot von Attya werfen. Und anschließend gilt: Wer ins Freiluft-Café am Museum kommen möchte, braucht dafür nicht extra den Museumseintritt zu bezahlen.