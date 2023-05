Sommergarten-Café im Kreismuseum Syke feiert Saisonbeginn

Von: Fabian Pieper

Ein Stück Kuchen genehmigen sich Nils Meyer, Nourin Attya und Jutta Radeke im Sommergarten des Kreismuseums. Nach der Winterpause öffnet das Café im Sommergarten ab Pfingstsonntag wieder. © Fabian Pieper

Das Sommergarten-Café im Kreismuseum Syke feiert am Pfingstwochenende Saisonbeginn. Über die bislang durchweg erfolgreiche und positive Zusammenarbeit haben sich jetzt Nils Meyer, Nourin Attya und Jutta Radeke ausgetauscht.

Syke – Ausgerechnet zum Pressetermin ist der Himmel über Syke grau. Es ist windig und kühl. Und trotzdem nehmen Nils Meyer, Nourin Attya und Jutta Radeke für das Foto schon mal Platz an einem der Tische im Sommergarten des Kreismuseums und greifen sich jeweils ein Stück Kuchen. Sie sprechen übers Wetter, das zum Pfingstwochenende hin wieder freundlicher werden soll – passend zum Saisonstart des Cafés im Sommergarten.

Hätten sie noch länger dort gesessen, wären sie bestimmt auch von alleine auf die gute bisherige Bilanz des im vergangenen Spätsommer gestarteten gastronomischen Angebots (wir berichteten) gekommen. Damals übernahm Attya, in Syke bekannt als Inhaberin des Cafés „Mein Café und Herrlichkeiten“, die Bewirtung im Sommergarten. Museumsleiter Meyer spricht – zurück im warmen Büro – jedenfalls von einer Zusammenarbeit, die „für beide Seiten sehr erfolgreich“ gewesen ist.

Am Ende des Tages ist sie oft ausverkauft

Das bestätigt Attya lächelnd. Oft sei sie am Ende eines Tages ausverkauft. Für sie ist das ein Zeichen der Handarbeit, die in ihren Kuchen, Törtchen und Häppchen steckt – und von deren Frische. Noch mal eben einen Kuchen aus der Schublade holen, das ginge nun mal nicht, sagt sie lachend. Auch Museumssprecher Kevin Kyburz bestätigt den Erfolg der Zusammenarbeit: „Es gab keine negative Resonanz.“ Dann allerdings schiebt er lachend nach: „Aber es gab Leute, die sich geärgert haben, dass es um 16 Uhr keine Waffeln mehr gegeben hat.“

Das Geschäft läuft demnach gut. So gut, dass Nourin Attya sich nicht mehr nur als Café-Besitzerin sieht, sondern mittlerweile vielmehr als Unternehmerin. „Man plant viel mehr“, weiß sie. Und weil es so gut läuft, weitet das Kreismuseum die Öffnungszeiten des Sommergarten-Cafés für die ab Pfingstsonntag, 28. Mai, beginnende Saison aus: Statt von Dienstag bis Freitag von 14 Uhr bis zur Schließungszeit des Museums um 18 Uhr Gäste zu versorgen, kommen jetzt auch die besucherstarken Tage am Wochenende hinzu.

Käsekuchen ist, trotzt eines wechselnden Angebots, immer da

Um zu veranschaulichen, woran der hohe Zuspruch der Gäste liegt, hat die gelernte Hotelfachfrau ein paar Kostproben mitgebracht, darunter Mango-Passionsfrucht-Törtchen oder hausgemachten Apfel- und Käsekuchen. Gerade Letzterer sei sehr beliebt bei den Gästen, und trotz des gelegentlich wechselnden Angebots betont die 35-Jährige: „Den Käsekuchen haben wir immer da.“ Einige der in ihren Kreationen verarbeiteten Früchte baut Nourin Attya selber an.

Und auch fast alles andere an den kleinen Kuchen, Törtchen und Muffins ist in ihrer Küche aufwendig hergestellt worden. Sie deutet auf den Biskuitboden und kleine Schokoladenelemente. Auch Limonade und Eistee stellt sie her. Nur der bei den Besuchern beliebte Butterkuchen, den das Kreismuseum an Aktionstagen verkauft, der stammt aus den Händen von Bäckerin Jutta Radeke.

„Ein Museumsbesuch ist ein Erlebnis“

Aber warum macht sich Attya überhaupt den ganzen Aufwand? „Ein Museumsbesuch ist ein Erlebnis“, sagt sie, und der Imbiss im Sommergarten solle es abrunden. „Es macht einen Ausflug perfekter.“ Nils Meyer stimmt dem zu. Für ihn sei das gastronomische Angebot „ein absoluter Zugewinn. Es ist toll, dass wir das haben.“ Schließlich sei das Kreismuseum ein Familienmuseum.

Ein paar Dinge hat die Einrichtung für die Zukunft auch noch in der Pipeline, wie Meyer verrät. Er spricht zum Beispiel von Verpflegungspaketen für Besuchergruppen. Doch erst mal wollen er und Nourin Attya das aktuelle Angebot eine komplette Saison lang durchlaufen lassen. Aber die Gastronomin träumt bereits ein wenig weiter. Angesprochen darauf, was sie den Besuchern gerne noch bieten wollen würde, lächelt sie. Denn noch verkauft sie aus Platzgründen kein Eis – noch. „Vielleicht“, sagt sie, „wird das hier ja sogar irgendwann mal ein Eiscafé.“

Nur eines, das wird es aus organisatorischen Gründen nicht geben: „Kein Frühstück im Kreismuseum“, stellt Attya klar. Vormittags bleibe das Geschäft in ihrem Café „Mein Café und Herrlichkeiten“. Denn: „Sonst würde ich mit mir selber konkurrieren.“