Ernte im Landkreis Diepholz: Getreidepreise zurzeit hoch

Von: Anke Seidel

Die Strohballenpresse im Einsatz: Sie rollt an, wenn der Mähdrescher seine Arbeit beendet hat, und sorgt für eine geordnete „Ernte“ des zweiten Produkts vom Acker: wertvolles Stroh. © Guido Menker

In diesem Jahr könnte die Ernte besser ausfallen.

Landkreis Diepholz – Schon seit Wochen rollen sie wieder, die Mähdrescher. Vereinzelte Autofahrer schmähen sie als Verkehrshindernis, aber die meisten Menschen wissen: Sie sind im Dienste der Ernährungssicherung unterwegs. Ganz nach dem Motto: Sommer, Sonne, Getreideernte. Genau die fällt nach Einschätzung von Kreislandwirt Wilken Hartje in diesem Jahr besser aus als im vorigen – zumindest auf guten Böden wie in Syke, Bassum und Bruchhausen-Vilsen.

Dort könnten voraussichtlich zehn bis 15 Prozent mehr Menge geerntet werden. Genau fest steht das noch nicht, weil an manchen Standorten die Weizen- und die Roggenernte noch läuft.

„Zurzeit sind die Getreidepreise noch hoch“

Derweil hofft die Welt, dass zwei am Dienstag ins Schwarze Meer gestartete Frachter mit insgesamt 70 000 Tonnen Getreide aus der Ukraine ihre Zielhäfen in der Türkei und Südkorea erreichen – ohne dem Krieg zum Opfer zu fallen. Die große Sorge um die Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, hat den Blick auf den Getreideanbau verändert. Das spüren auch Landwirte im Landkreis Diepholz. „Zurzeit sind die Getreidepreise noch hoch“, sagt Wilken Hartje. „Aber keiner von den Marktbeteiligten weiß, wie sich das weiter entwickelt.“

Getreide ist nicht gleich Getreide – und Weizen nicht gleich Weizen: Der sogenannte Backweizen stellt beim Anbau hohe Anforderungen. Kreislandwirt Wilken Hartje: „Wenn wir die Düngung reduzieren sollen, wird die Produktion schwieriger.“ Denn backfähig ist dieser Weizen nur durch ein besonderes Klebereiweiß. „Sonst geht der Teig nicht auf“, so der Kreislandwirt.

Backweizen aus dem Landkreis Diepholz werde auch international vermarktet, weiß der Kreislandwirt. Wie viel genau, ist unklar – weil die Landwirte an unterschiedliche Genossenschaften und Händler liefern. In Deutschland werde Backweizen vor allem in Regionen mit Mühlenstandorten angebaut, so Wilken Hartje. Kurze Wege zahlen sich bekanntlich aus.

Futtergetreide-Anbau überwiegt im Landkreis Diepholz

Auch Roggen für die Brotproduktion wächst im Landkreis Diepholz, wird aber in Deutschland verarbeitet und nicht exportiert. In anderen Ländern kenne man Roggen- mehl zum Brotbacken gar nicht, erläutert der Kreislandwirt.

Der Futtergetreide-Anbau überwiegt im Landkreis Diepholz. Vor allem in der Region um Syke ist die Gerste, ein besonders gutes Schweinefutter, sehr präsent. „Deshalb war hier ja auch das Hoyaer Landschwein angesiedelt“, erklärt Wilken Hartje die einst blühende Schweinevermarktung in der Region.

Zurück zur Ernte: Wilken Hartje rechnet damit, dass die Kartoffel- und auch die Maisfelder deutlich früher abgeerntet werden als in den vergangenen Jahren. Denn die Trockenheit, wie sie diesen Sommer so stark prägt, setzt vor allem den Kartoffeln enorm zu. Nicht überall werden die Felder beregnet.