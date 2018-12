Skaterbahn ist endgültig Geschichte

Barrien - Von Michael Walter. Sie ist schon eine ganze Weile nicht mehr da: die Skater-Anlage beim TSV Barrien. Jetzt bestätigte die Stadtverwaltung: Sie kommt auch nicht mehr wieder. Einige Komponenten der Anlage sind so schwer beschädigt, dass sich die Instandsetzung nicht mehr lohnt.

Beim TSV Barrien dürfte sich die Trauer darüber in sehr überschaubaren Grenzen halten. Der Verein war quasi nur Gastgeber. Eigentümer ist die Stadt.

Mehr als zehn Jahre ist es jetzt her, dass die Skater-Bahn in einer Ecke auf dem hinteren Ende des TSV-Geländes eingerichtet worden ist. Der Verein brauche sich um nichts zu kümmern, hatte es damals geheißen. Für Pflege und Unterhalt sorge die Stadt. „Das ist von Anfang an eine Müll-Ecke gewesen“, erinnert sich der TSV-Vorsitzende Gerhard Mey. Zwar gab es eine Mülltonne, aber die wurde zu selten geleert. In der Folge stapelte sich der Dreck.

Hinzu kam ein zweites Problem: Nicht nur Skateboard-Fahrer und Inline-Skater hielten sich dort auf. „Jugendliche sind da mit Mopeds quer über das Gelände gebrettert“, weiß Mey. „Auch über den Sportplatz. Und wenn unsere Übungsleiter sie dann mal angesprochen haben, ist ihnen dafür Prügel angedroht worden.“

Regelmäßig fanden die Sportler Scherben von zerdepperten Flaschen auf der Anlage – und auch auf dem Rasen. In der Folge wurde das Gras nicht mehr gemäht. „Wir mähen nicht, wo Müll liegt, hat es geheißen“, sagt Mey. Auch die Bahn an sich wurde mit den Jahren nicht besser. Verschleiß und rohe Gewalt trugen gleichermaßen zum stetigen Verfall bei.

Laut Mey eskalierte die Situation, als es diesen Sommer zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam. Die Stadt beschloss daraufhin, die Skater-Anlage abzubauen.

Jetzt fiel die Entscheidung: Sie wird nicht wieder aufgebaut. „Einige Komponenten sind irreparabel“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. „Die übrigen werden wir bei Gelegenheit wieder instandsetzen und sie dann erstmal einlagern. Vielleicht werden sie später an einem anderen Ort wiederverwendet.“ Möglicherweise beim Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof. Dort gibt es ebenfalls eine Skaterbahn. „Aber darüber haben wir noch nicht entschieden“, so Laue.

Gerhard Mey ist jedenfalls froh, dass der Ärger vor seiner Vereins-Haustür ein Ende hat. „Irgendwie ganz gut so“, sagt er. „Niemand hat sich wirklich darum gekümmert. Und wenn da kein Herr ist und kein Gott, dann funktioniert das eben nicht.“