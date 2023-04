Skatepark beim Jugendhaus mit buntem Kulturfest eröffnet

Von: Horst Meyer

Teilen

Wer hat eigentlich gesagt, dass man nur mit einem Skateboard einen Skatepark benutzen kann? © Horst Meyer

Skatepark mit großem Jugend-Kulturfest eröffnet

Bühnenshow mit Tanz und Musik

Üben auf der Bahn mit Skateboard-Profis

Syke – In unserer Ankündigung am Freitag hatte wir es noch befürchtet: Das Wetter könnte den Organisatoren möglicherweise einen Strich durch die Rechnung machen. Glücklicherweise kam es anders: Aus den befürchteten Sorgenfalten wurden strahlende Gesichter. Nicht nur bei den Organisatoren, sondern auch bei den meisten Besuchern. Zur Eröffnung des Skateparks beim Jugendhaus am Lindhof war es zwar kalt, aber trocken. Also eigentlich optimal.

Sykes Jugendpfleger Abdelhafid Catruat konnte mit seinem Team die Früchte der Vorbereitungen ernten. Pünktlich um 15 Uhr eröffnete Bürgermeisterin Suse Laue gemeinsam mit dem stellvertretenden Landrat Volker Meyer und Johannes Huljus vom Verein Rund ums Syker Rathaus die neue Anlage, die uter der Federführung des Vereins in den letzten Monaten entstanden war.

Jugendliche hatten die Bahnen schon direkt nach der Fertigstellung im November für sich entdeckt. Am Eröffnungstag hatten sie Gelegenheit, sich von Trainern des gemeinnützigen Vereins Skate Aid aus Münster in die Geheimnisse des Skatens einweisen zu lassen. Wer ohne Sportgerät kam, konnte sich bei Skate Aid entsprechende Boards ausleihen.

Jugendliche an der Planung beteiligt

Jasper Slotosch kennt sogar die Namen der einzelnen Bahnen im neuen Skatepark. An der Planung von Bowl, Auster, Ledge, Rail, Manualpad, Bank F und Quarter Pipe war er maßgeblich mitbeteiligt. Er war auch einer der ersten Nutzer. Mit dem Ergebnis zeigte er sich mehr als zufrieden.

Auf den Bahnen herrschte am Sonntag durchgängig buntes Treiben. Egal, ob auf Rollern, Rollschuhen, Skateboards oder sogar im Rollstuhl, egal ob jung oder alt. Man sah viele Familien, die den Sonntagsausflug mit einem Besuch der Veranstaltung verbunden hatten.

Vorzeigeprojekt

Mit dem Skatepark ist in Syke ein Vorzeigeprojekt für Jugendliche entstanden, an dem Viele beteiligt sind. Johannes Huljus vom Verein Rund ums Syker Rathaus freut sich besonders über die große finanzielle Unterstützung durch Syker Bürger und Unternehmen aus der Region. Insgesamt 227 000 Euro waren zu finanzieren. 75 000 Euro übernahm die Stadt Syke, 37 000 Euro kamen von der EU, 35.000 vom Landkreis Diepholz. Den Restbetrag von 80 000 Euro stemmte der Verein mit den erwähnten Spenden und aus Eigenmitteln.

Jugendpfleger Abdelhafid Catruat fand es „unglaublich schön“, das Gewusel auf dem Gelände zu sehen. Das von seinem Team vorbereitete Rahmenprogramm mit Workshops im Jugendhaus, Haare flechten, Luftballons zu Tieren formen und Hüpfburg, begeisterte ebenso wie das von Can Atalan moderierte Bühnenprogramm.

Auch das Rahmenprogramm auf der Bühne fand sein Publikum. © Horst Meyer

Breakdance mit BBoy Trip oder Fußball Freestyle mit Kevin Kück begeisterten das gemischte Publikum ebenso, wie die Young Diamondz, Igor Barbosa, Irinia Rafailia Mallichova und GALV.

Die Rotary Clubs Syke und Syke-Utbremen sorgten für Getränke und kleine Snacks. Johannes Huljus verhandelte derweil schon mit Phillip Wehovsky von Skate Aid über mögliche Workshops in Syke.

Jens Vollmer beobachtete das Treiben auf den Bahnen am Rande. „In meiner aktiven Zeit haben wir in Syke Unterschriften gesammelt, um eine Bahn zu bekommen. Von so etwas wie es heute hier steht, haben wir nicht einmal zu träumen gewagt“, freut er sich für die heutige junge Generation.

Abdelhafid Catruat zeigt sich begeistert vom Verlauf des Eröffnungstags. „Das Jugendhaus wird künftig einige Leihboards vorhalten, damit sich jeder hier austoben kann“, berichtet er. Er kann sich auch vorstellen, künftig jährlich einen derartigen Skatetag am Jugendhaus anzubieten.