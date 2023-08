Anwohner zweier Syker Wohngebiete sind unzufrieden mit Situation

Von: Michael Walter

Teilen

Zweimal dasselbe Grundstück an der Steimker Straße: An der Stelle des ursprünglichen Einfamilienhauses steht jetzt ein deutlich größeres Mehrfamilienhaus, der Vorgarten ist komplett als Parkplatz zugepflastert. Der gültige Bebauungsplan gibt so etwas her. Deshalb will die Anlieger-Initiative einen neuen, strengeren. © Knut Hancker

Zwei Wohngebiete, ein Bebauungsplan, den die Anlieger gerne hätten, aber den die Verwaltung nicht will, und ein Bebauungsplan, den die Verwaltung gerne hätte, den aber die Anlieger so nicht wollen – zumindest teilweise und nicht in der vorgelegten Form. Damit müssen sich derzeit Politik und Stadtverwaltung auseinandersetzen. Es geht um die Steimker Straße und um die Syker Neustadt.

Syke – Die Idee hinter allem ist dieselbe: bestehende bauliche Strukturen zu erhalten und zu schützen, aber gleichzeitig eine moderate Nachverdichtung möglich zu lassen. Diese Idee an sich ist auch überhaupt nicht strittig. Nur darüber, was unter „Strukturen“ zu verstehen ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen, und darüber, was nun zu tun ist. Und es gibt einen grundlegenden Unterschied: Für das Wohngebiet Steimker Straße existiert bereits ein rechtswirksamer Bebauungsplan, für die Syker Neustadt nicht.

Der Planentwurf für die Neustadt geht aktuell in die zweite Runde durch die politischen Gremien. Nach der ersten öffentlichen Auslegung habe die Stadt an einige Stellen noch mal „nachschärfen“ müssen, erklärte Bauamtsleiter Pascal Heidhoff jüngst im Ortsrat Syke. Dabei sei es vor allem um das Thema Lärm von der Bahn und der L 333 gegangen. Daher muss der Rat der Stadt jetzt die erneute öffentliche Auslegung des veränderten Entwurfs beschließen. Der Ortsrat muss dazu „gehört“ werden, die inhaltliche Vorberatung erfolgt später im Bauausschuss, und der Rat der Stadt fasst dann den Beschluss.

Zweimal dasselbe Grundstück an der Steimker Straße: An der Stelle des ursprünglichen Einfamilienhauses steht jetzt ein deutlich größeres Mehrfamilienhaus, der Vorgarten ist komplett als Parkplatz zugepflastert. Der gültige Bebauungsplan gibt so etwas her. Deshalb will die Anlieger-Initiative einen neuen, strengeren. © Knut Hancker

Nicht berücksichtigt sind im veränderten Entwurf einige Einwände von Anliegern, die sich benachteiligt fühlen: So verlaufen etwa im südlichen Teil der Sulinger Straße und in einigen benachbarten Straßen die Baugrenzen so über die Grundstücke, dass dort selbst eine maßvolle Nachverdichtung praktisch nicht möglich sei, lautet die Kritik. Wohingegen im nördlichen Teil bereits heute fast alle Grundstücke über eine rückwärtige „Zweitbebauung“ verfügen.

„Die Neustadt umfasst eine Fläche von rund 30 Hektar“, erklärt Pascal Heidhoff. „Das sind im Grunde zwölf separate Bereiche, die kann man nicht alle über einen Kamm scheren.“ Daraus resultierten unterschiedliche Festlegungen. Der Kindergarten an der Sulinger Straße sei die Grenze, südlich derer heute keine Nachverdichtung existiert. Und dieser Fakt sei Teil der Struktur, die der Bebauungsplan ja gerade schützen solle.

Kindern die Möglichkeit geben, auf den Grundstücken der Eltern zu bauen

Aus dem Ortsrat kamen Signale, dass die Politik das etwas anders beurteilt und der Auftrag an die Verwaltung „Strukturen schützen“ sich auf Häuserfluchten, Gebäudehöhen und die Optik straßenseitig bezog. „Ebenerdiges Wohnen und ein zweites Einfamilienhaus hinten im Garten würden der Zielsetzung nicht widersprechen“, meinte etwa Tahir Göcmen (SPD). Ortsbürgermeisterin Gabriele Beständig (FWG) meinte: „Das hat auch was mit Generationen zu tun und Kindern die Möglichkeit zu geben, auf den Grundstücken der Eltern zu bauen. Ich kann schon verstehen, wenn sich Anlieger da benachteiligt fühlen.“ Und die Grünen seien laut Jutta Filikowski ohnehin grundsätzlich für Nachverdichtung. Lediglich Jana Weinhold (CDU) schloss das aus: „Das funktioniert da doch gar nicht.“

Einen solchen B-Planentwurf, wie ihn die Stadt für die Neustadt vorgelegt hat, hätten Knut Hancker und seine Mitstreiter gerne. Er vertritt die Anwohner-Initiative Steimker Straße, und auch die möchte gerne die vorhandenen Strukturen in ihrem Quartier schützen. Das Problem: Für ihren Bereich gibt es bereits einen rechtsgültigen Bebauungsplan. Aber der, so argumentiert Hancker, lasse viel mehr Spielraum zu, als die Erbauer der bestehenden Häuser damals ausgenutzt haben. Die Initiative fürchtet, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, indem etwa Neubesitzer diese Spielräume ausnutzten und Mehrfamilienhäuser anstelle der bisherigen Einfamilienhäuser setzten.

Heidhoff erklärte, aus Sicht der Stadt bestehe noch keine Notwendigkeit, den bestehenden B-Plan zu verändern. Derzeit werde geprüft, welche weiteren Regelungsmöglichkeiten der noch zulässt.