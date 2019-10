Dennis Stratmann: „Sind ein Dienstleister für Bürger und Rathaus“

Syke - Dennis Stratmann hat ein wichtiges Amt für die Stadt Syke inne. Seit dem 1. August dieses Jahres ist er der kommissarische Leiter des Bauhofes. Und damit verantwortlich für jede Menge wichtiger Aufgaben. Diese reichen von der Wartung der Spielplätze über die Kontrolle der Bäume im Stadtgebiet bis hin zu Reparaturen der Straßen und Wege. „Ich sehe das so: Wir sind ein Dienstleister für die Bürger und das Rathaus“, sagt der 42-jährige ausgebildete Kfz-Mechaniker.

Baum Bauhof ist er bereits seit 2012. Vor zwei Jahren übernahm er als Stellvertreter für Stefan Meyer die Leitung des Bauhofs. Und nun hat er einen Bürojob. „Das ist schon was Anderes“, sagt er. Aber es mache Spaß, bringe spannende Aufgaben mit sich.

Meyer selbst arbeitet inzwischen im Rathaus, berichtet Bürgermeisterin Suse Laue. Dort unterstütze er das Bauamt, insbesondere im Tiefbau und bei der externen Vergabe im Grünpflegebereich. „Das hat sich so ergeben“, ergänzt sie.

Das Rathaus zeigt sich mehr als zufrieden mit den vergangenen Monaten, in denen Stratmann bereits die kommissarische Leitung des Bauhofes innehatte. „Das läuft sehr gut“, sagt Laue bestärkend. Alle Dinge, die so anfielen, würden schnell erledigt. Trotzdem gebe es hin und wieder mal Anrufe aus der Bevölkerung, dass gewisse Erledigungen nicht schnell genug gingen. Das ließe sich jedoch nicht vermeiden, wissen sowohl Laue als aus Stratmann. „Wir tun, was wir können“, versichert der 42-Jährige.

Er und das Team, bestehend aus etwa zwei Dutzend Mitarbeitern inklusive einem Lehrling in der Fachrichtung Straßenwärter, gäben ihr Bestes, auf die Bedürfnisse und Dringlichkeit aller anfallenden Aufgaben einzugehen. Und bisher, das versichert Stratmann, sei er in seinem neuen Amt „sehr zufrieden“.