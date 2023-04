Leben mit dem Tod: Sina Husmann berichtet aus ihrem Alltag als Bestatterin

Sina Husmann im Ausstellungsraum für Särge. © Oliver Dörr

Sina Husmann arbeitet als Bestatterin. „Wenn ich noch einmal vor der Berufswahl stehen würde, würde ich wieder Bestatterin werden wollen. Ich habe das Gefühl, dass mein Job wichtig ist, und deshalb mache ich ihn auch so gerne“, sagt sie.

Syke – Am Karfreitag haben die Christen des Leidens und Sterbens Jesu gedacht – Sina Husmann beschäftigt sich das ganze Jahr mit dem Tod. Husmann ist Bestatterin im gleichnamigen Familienunternehmen Husmann in Syke. Ihren ersten Toten hat sie mit neun oder zehn Jahren gesehen. „So genau weiß ich das nicht mehr. Es war für mich auch kein prägendes Erlebnis. Ich wusste ja, dass hinter den Türen Verstorbene liegen. Für mich sahen sie aber wie Schlafende aus.“

Die 31-Jährige arbeitet seit fünf Jahren als Bestatterin in dem Familienunternehmen, das ihr Vater gegründet hat. Gelernt hat sie allerdings Industriekauffrau. Die Ausbildung war mit einem dualen Studium gekoppelt, wo sie viel über BWL erfahren hat, wie sie erzählt. „Das hilft mir heute. Aber jeden Tag Rechnungen einbuchen war nicht mein Ding.“

Husmann arbeitet gerne als Bestatterin. „Die meisten Menschen, die zu uns kommen, sind auf den Tod nicht vorbereitet. Viele haben sehr großen Respekt vor dem Ungewissen und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ich finde es toll, Menschen in dieser schwierigen Lebenssituation zu helfen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Zudem ist der Job sehr abwechslungsreich. Deshalb mache ich ihn auch sehr gerne.“

Ablehnung habe sie durch ihre Profession noch nie erlebt, erzählt sie. Auch nicht als Schülerin. „Kinder gehen viel unvoreingenommener an den Tod heran als Erwachsene. Die meisten meiner Mitschüler waren sehr neugierig. Keiner hat damals gesagt, ich finde das komisch, dass im Nachbarhaus Verstorbene liegen. Die haben das so hingenommen. So als wenn es ganz normal wäre.“

Der Alltag der Bestatterin aus Syke ist sehr abwechslungsreich

Ihren Arbeitsalltag beschreibt Husmann als sehr abwechslungsreich: „Wir führen Trauergespräche, beraten, organisieren Beerdigungen oder übernehmen die hygienische Versorgung.“ Damit meint sie das Waschen und Anziehen der Verstorbenen. Gefragt danach, was man denn für den Job mitbringen müsste, sagt Husmann: Empathie, Spontanität, Benimmregeln sowie – ganz wichtig – physiologische und psychische Belastbarkeit. Gerade Letztere ist wichtig. Denn Bestatter holen nicht immer friedlich eingeschlafene Verstorbene aus Krankenhäusern oder Seniorenheimen, wie Husmann sagt. Zu ihrem Job gehört es auch, Unfallopfer zu bergen. „In solchen Fällen werden wir von der Polizei verständigt. Sie geleitet uns dann bis zur Unfallstelle.“

Bevor sie zum Unfallort fährt, fragt Husmann die Beamten am Telefon immer nach den Namen der Opfer. „So vermeiden wir, dass wir unvorbereitet auf jemanden treffen, den wir möglicherweise kennen. Das wäre auch für uns emotional sehr belastend. Sollten wir ein Opfer kennen, würde ein Kollege die Fahrt übernehmen.“

Professioneller Abstand ist bei der Arbeit als Bestatter wichtig

Ob sie auch schon belastende Fälle erlebt habe? „Es gibt Situationen, wo ich denke, das war schon heftig. Aber für meine Arbeit ist es wichtig, dass ich den professionellen Abstand halte. Ich fühle Mitleid, aber ich lasse das Geschehene nicht an mich heran. Unfälle oder Suizide sind für uns aber auch die Ausnahme und nicht der Alltag. Wir leben in Syke und nicht in einer Großstadt.“

Sollte dennoch ein Fall auftreten, in der ein Familienmitglied oder ein Mitarbeiter eine Situation als belastend empfindet, sprechen sie untereinander. „Das hilft in der Regel immer sehr gut.“ Eine übergeordnete Superversion für Bestatter würde es in der Region indes nicht geben, berichtet Husmann.

Die Gerüche, die Verstorbene entwickeln können, machen Husmann laut eigener Aussage nichts aus. „Sollte eine Person länger in einer Wohnung liegen, ist die Polizei oder der Rettungsdienst vor uns vor Ort und öffnet freundlicherweise die Fenster. Für den Fall, dass es wirklich schlimm wird, haben wir ein nach Zitrone riechendes Duftspray dabei. Das überdeckt den Geruch.“

Auf die Frage, ob in ihrem Team schon mal jemand aufgegeben habe, weil er den Belastungen nicht gewachsen war, antwortet Husmann: „Bislang hat uns noch kein Beschäftigter verlassen. Bevor wir jemanden einstellen, arbeitet er bei uns immer zur Probe. Dann stellen wir auch schnell fest, ob er der Situation gewachsen ist.“

Abschließend sagt Husmann: „Wenn ich noch einmal vor der Berufswahl stehen würde, würde ich wieder Bestatterin werden wollen. Ich habe das Gefühl, dass mein Job wichtig ist, und deshalb mache ich ihn auch so gerne.“