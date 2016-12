Sieh an, es geht ja auch auf Englisch!

Schauspieler des White Horse Theatre kommen bei ihren Stücken in der Realschule ohne ein deutsches Wort aus

+ Ho ho ho! Diesmal ist es zur Abwechslung nicht der Weihnachtsmann, der so tönt. Sondern die Piratenbande um (v.l.) Hardboiled Harry (Mack Newton), Nick Sharkmuck (Adam Bayslis) und Cutthroat Keith (Samantha Dart). - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Frank Jaursch. Englischsprachiges Theater? Für Fünftklässler? Da wird von so mancher Elternseite schon mal abgewinkt: Wie soll denn das funktionieren? Die Antwort lieferten die Syker Realschüler und die vier Schauspieler des White Horse Theatre jetzt im Forum der Schule. Bei dem Theaterstück „The Tiger of the Seas“ hatten sowohl das Ensemble als auch die Kinder jede Menge Spaß. Und spannende Einblicke in die englische Sprache gab es obendrauf.

Die vier Akteure, die für das Soester Tourneetheater unterwegs sind, sind allesamt „native Speaker“, haben also Englisch als Muttersprache gelernt. Ein deutsches Wort kommt ihnen an diesem Vormittag nicht über die Lippen.

Muss es auch nicht. Denn mit klarer Gestik und Mimik in ihrem Spiel und mit ihrer gut verständlichen Sprache nehmen sie die Mädchen und Jungen ohne große Probleme mit in eine lustige Geschichte rund ums Piratentum, um Freundschaft und Loyalität.

„Die Kinder lernen über das Spiel auf der Bühne“, zeigt sich Byrthe Ahsendorf begeistert. Die Leiterin des Fachbereichs Englisch sorgt seit zehn Jahren in regelmäßigen Abständen für Gastspiele der Soester.

Die Geschichte dreht sich um den jungen Schäfer Robin, der vom gefürchteten Piraten Nick Sharkmuck entführt wurde und jetzt „Hardboiled Harry“ heißt. So richtig furchterregend ist die Truppe auf der Bühne ja nicht, finden auch die Schüler. Sie lachen angesichts der Tollpatschigkeit des selbsternannten „Tiger of the Seas“, der eigentlich Nichtschwimmer ist. Sie werden von den Schauspielern als Soundgeber eingebunden: Die linke Hälfte des Publikums simuliert das Pfeifen des Windes, die rechte das Rauschen des Meeres. Sie helfen Robins Freundin Jenny lautstark dabei, den Piraten auf die Spur zu kommen. Und wenn auf dem Weg dorthin harmlose Journalisten von der Piratenbande „ausgeraubt“ werden – umso besser.

Und sieh mal an: Das Publikum kann sich ja auch auf Englisch verständigen! „Sogar die, die eigentlich nicht so doll in Englisch sind“, staunt Byrthe Ahsendorf. Natürlich spürt man, dass nicht jeder englische Gag von der Bühne bei den jungen Zuschauern zündet. Den Inhalt aber haben die Fünft- und Sechstklässler verstanden.

Für Adam Bayslis, Mack Newton, Samantha Dart und Eleanor King gab es Ende der Vorstellung donnernden Applaus. Und ganz viele Nachfragen (natürlich auf Englisch) während der anschließenden Umbauphase.

Denn nach dem Stück für die unteren Jahrgänge folgten noch zwei weitere Aufführungen: Die siebten und achten Klassen kamen in den Genuss des Stückes „Future Perfect“, und für die Jahrgänge neun und zehn wurde „Brain Catch Fire“ aufgeführt. Beide tragen den unterschiedlichen Englisch-Kenntnissen und dem unterschiedlichen Alter der Zuhörerschaft Rechnung.

Im Englischunterricht können die Stücke anschließend nachgearbeitet werden: Das White Horse Theatre stellt dazu Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.