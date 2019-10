Vom Siegeszug der Elektrizität

Tag der Energie der Avacon lockt die Massen an

+ Avacon-Mitarbeiter Malte Windels zeigt seinen Gästen die Funktionsweise von Leitungsschutzschaltern in Transformatoren. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Heiner Büntemeyer. Mit einem Tag der Energie erinnerte die Avacon daran, dass vor rund 100 Jahren die Elektrifizierung in der Region begann. Zwar brannten in Syke und Barrien schon 1904 in 68 Häusern die ersten Glühbirnen, aber die flächendeckende Stromversorgung begann tatsächlich erst in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg.