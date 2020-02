Siegerpreis: Michaelskirche

Syke - Von Michael Walter. Konzerte weltweit, mehrere CDs veröffentlicht und ein Youtube-Kanal mit mehr als 150 000 Abonnenten: Tatyana Ryzhkova hat mit ihren noch nicht mal 34 Jahren schon eine ganze Menge gemacht. Jetzt geht die klassische Gitarristin aus Barrien auch unter die Konzertveranstalter.

Im Februar präsentiert sie zwei Nachwuchsmusiker aus Italien: Federica Le Piane und Michele Francesco De Fazio. Beide spielen am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr in der Michaelskirche in Heiligenfelde sowie tags darauf in der Bremer Stephani-Kirche.

Ryzhkova ist keineswegs zufällig auf die Beiden gestoßen. Seit Jahren schon ist sie Mitglied der Jury eines Nachwuchswettbewerbs in Italien. Federica Le Piane kam beim Wettbewerb 2018 auf den dritten Platz und gewann darüber hinaus den Sonderpreis, Michele De Fazio ist Wettbewerbssieger und Sonderpreisträger 2019. Und dieser Sonderpreis ist eben diese Mini-Tournee mit zwei Konzerten in Deutschland, organisiert von Tatyana Ryzhkova. Denn: „Was braucht ein junger Musiker am meisten? – Auftritte!“ In Italien gebe es aber nur wenige Möglichkeiten für Nachwuchsmusiker. „Deshalb fanden wir, das wäre eine gute Idee. Ein Konzert erzielt immer Aufmerksamkeit und zieht oft andere Möglichkeiten nach sich.“

Die Michaelskirche in Heiligenfelde kennt Ryzhkova sehr gut. Sie hat selbst schon mehrmals dort gespielt. „Die ist ideal für Gitarre“, sagt sie. „Das klingt dort einfach ganz besonders schön.“

Und auch qualitativ wird dieses Konzert ein echter Leckerbissen, ist sie überzeugt. Beide Künstler spielen rein klassische Programme, überwiegend mit Werken italienischer Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. „Beide zusammen fanden wir deshalb so spannend, weil sie völlig unterschiedliche Typen sind, was Interpretation und Spielweise betrifft. Federica spielt sehr weich, einfühlsam und emotional, Michele sehr dynamisch.“

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen und gehen an die beiden Künstler. „Einfach kommen und genießen“, empfiehlt Tatyana Ryzhkova. Sie wird den Abend übrigens auch moderieren. „Die beiden sprechen leider gar kein Deutsch.“