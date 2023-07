Syker Montessorischule verabschiedet sich von ihren „Gründungskindern“

Von: Frank Jaursch

Lernbegleiterin Kristin Kreuzer (r.) mit den Prüflingen der Montessorischule. © FAS Syke

Eine ganz besondere Abschlussfeier gab es jetzt an der Montessorischule in Syke.

Syke – Eine Entlassfeier ist immer etwas Besonderes für alle Beteiligten. Der mittlerweile vierte Abschlussjahrgang der Montessorischule allerdings, der jetzt den Abschied feierte, ist für die kleine freie Syker Schule etwas ganz Außergewöhnliches. „Die waren überhaupt erst der Grund für diese Schule“, erklärt Michaela Döpelheuer.

Drei der sechs Jugendlichen, die jetzt mit dem Erweiterten Realschulabschluss die Einrichtung verließen, haben ihre gesamte Schullaufbahn an der Waldstraße verbracht. Ihre Eltern waren es, die aus einer Idee einen Plan und aus dem Plan schließlich Wirklichkeit machten – mit Idealismus, Beharrlichkeit und ganz viel Energie.

Bilingualer Unterricht

Längst hat sich die Freie Aktive Schule Syke (FAS) in der Schullandschaft etabliert. 80 Mädchen und Jungen gehen im alten Forstamtsgebäude zur Schule. Der Trägerverein legte von Anfang an Wert auf die Bilingualität des Unterrichts. Von Anfang an sprechen die Lernbegleiter Deutsch und Englisch mit den Kindern. Ein Umstand, der nicht nur zum Alleinstellungsmerkmal für die Schule wurde, sondern auch ein Trumpf in den Abschlussprüfungen. „Englisch war bei allen safe“, schildert Kristin Kreuzer, die als Englisch sprechende Lernbegleiterin der Qualifikationsstufe (9. und 10. Jahrgang) ihren eigenen Anteil am Erfolg hatte.

Da die FAS als staatlich genehmigte Schule keine eigenen Zeugnisse ausstellen kann, erfolgen die Prüfungen über eine Kooperation mit der Luise-Chevalier-Schule. Die Gesamtkoordinatorin Michaela Döpelheuer sieht darin einen spannenden Abgleich mit dem Regelschulsystem. Die Rückmeldungen, die die Co-Prüfer ihnen gäben, „geben uns das Signal: Wir sind auf dem richtigen Weg“.

Noch mehr als über die Ergebnisse an sich freute sich Kristin Kreuzer über die Aussage von Co-Prüfern, die FAS-Kinder würden ihre Lösungswege oft sehr kreativ erarbeiten und keinen auswendig gelernten Weg anwenden. „Das kriegen wir immer wieder so gespiegelt“, sagt sie, „das fand ich schon sehr berührend.“

Funktion der freien Schulen in der deutschen Schullandschaft

Döpelheuer sieht im Ausprobieren neuer Konzepte eine wichtige Funktion der freien Schulen in der deutschen Schullandschaft. „Mit vier freien Schulen im Landkreis Diepholz ist das hier eigentlich ideal.“ Die Überzeugung, das Richtige zu tun, sei stets da gewesen, ergänzt sie, doch mit der Erfahrung wachse die Sicherheit. „Das Konzept hat sich bewährt“, erklärt sie. Und es wachse weiter, entwickle wie eine Blume neue Triebe und Blüten.

Ein Teil dieses Konzepts ist die jahrgangsübergreifende Arbeit. Die Durchlässigkeit der Altersstufen habe zu einem großen sozialen Plus geführt – mit Lernpartnerschaften und Freundschaften von Alt und Jung. „Beziehungslernen ist ein großer Bestandteil der Lernkonzepte“, erklärt Döpelheuer.

Sie räumt auf mit dem Vorurteil, die Kinder würden in Montessorischulen nichts lernen. Im Gegenteil: „Du kannst hier nicht wahlweise chillen – du musst dich entscheiden.“ Häufig merkten Schüler gar nicht, wie viel sie quasi nebenbei gelernt hätten. Bis sie in den Prüfungen von ihrem Fundus an Erfahrungen profitieren.

„Eltern sollen nicht nur Schule konsumieren“

Auch das Miteinander-Lernen ist dabei nicht frei von Konflikten. „Auch diesen starken Jahrgang hatten wir mitten drin in der Pubertät“, versichert Kristin Kreuzer. Doch diese Zeit habe man mit Vertrauen und Kommunikation überwunden – gemeinsam mit den Eltern. Die sind und bleiben ein wichtiger Faktor auch im Schulalltag: „Eltern sollen nicht nur Schule konsumieren“, stellt Döpelheuer klar, „sondern mittragen.“

Nach zehn Schuljahren geht es nun für Marlene Guse, Mila Wetten, Romeo Moreira-Pegacho, Tjeark Döpelheuer, Henry List und Konradin Lambertus an anderen Schulen weiter. Viele Ehemalige halten Kontakt zu „ihrer“ alten Schule, schildert Döpelheuer. Im November ist ein guter Anlass zum Wiedersehen: Dann steht die Feier zum zehnjährigen Bestehen an.