Showdown mit den Besten

Syke - Von Horst Meyer. Der Volksmund sagt: „Viele Köche verderben den Brei.“ Da hat das Team vom BBQ Monster aus Syke kein Problem. Es gibt keinen Koch im Team. Mal abgesehen von einem Stahlkocher. Neben ihm kochen ein Solartechniker, eine Erzieherin, ein Industriemeister und ein Systemadministrator auf höchstem Niveau. Genauer gesagt: Sie grillen.

Mit dem Gewinn der Bremer Landesmeisterschaft im letzten Jahr (wir berichteten) qualifizierte sich das Team für die 24. Deutsche Grill- und Barbecue-Meisterschaft am kommenden Wochenende in Fulda.

Ana und Sebastian Schwenen, Michael Meyer, Jérôme Raatz und Thorsten Lilkendey brennen förmlich für ihr Hobby, wenn man das denn überhaupt noch „Hobby“ nennen kann. In Fulda treten sie in der Gruppe der Profis gegen 23 weitere Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet an. Darunter ehemalige Deutsche und sogar Weltmeister. In einer zweiten Wertungsgruppe grillen dann noch 23 Amateurteams gegeneinander. Ziel für das Syker Team ist dabei für Sebastian „unter die Top-Ten zu kommen“. Michael ist nicht ganz so ehrgeizig. Er wäre schon zufrieden, „wenn's nicht der letzte Platz ist“. Für Jérome zählt dagegen „nur der Sieg“.

„Spirit of firit“, „Steffi und die 7 Zwerge“, „Grillrabauken“, Rock n Rost“, „Die Stör-Griller“ oder „Beat the Meat“ treten sicherlich mit ähnlichen Ambitionen an. Jedes Team hat die Chance, auf den Titel „Deutscher BBQ-König“, ausgestattet mit Zepter, Pokal und einem Preisgeld von 3000 Euro. „Mit dem Sieg wäre es finanziell für uns eine Null-Nummer“, sagt Sebastian und erklärt: „Bei diesem Betrag landen wir auch, wenn wir unsere Aufwendungen einmal zusammenrechnen“. Sponsoren hat das Team (noch) nicht, obwohl es während der Meisterschaft weitestgehend regionale Produkte verwendet.

Fast alle Zutaten müssen die Teams selbst mitbringen. Lediglich der Schweinenacken am Samstag und die Rehkeule am Sonntag werden vom Veranstalter gestellt. Am Samstag sind entsprechend der Ausschreibung dann noch ein Fischgericht, am Sonntag zusätzlich ein Gericht mit Kalbfleisch, ein vegetarisches Gericht, und ein Dessert zu servieren.

Das Team hat auf einem ehemaligen Flugfeld eine Grundfläche von zehn mal zehn Metern zur Verfügung. Der Stand muss den allgemeinen Hygienebedingungen entsprechen und Lebensmittelqualität aufweisen. Das umfangreiche Regelwerk der German Barbecue Association umfasst zwölf eng beschriebene Seiten. Verstößt ein Team gegen eine Regel, droht die Disqualifikation.

„Im Wettkampf hat jeder von uns seine Aufgabe“, beschreibt Jérôme die Situation. „Allein für die Ausarbeitung der Timeline zu den einzelnen Wettbewerben habe ich gestern zweieinhalb Stunden am Computer gesessen. Jedes Detail wird vorbedacht. Für jeden Wettbewerbsteil werden wir Container mit dem speziellen Equipment, den Zutaten und Gewürzen vorbereiten“, erklärt Sebastian. „Wir wollen nichts dem Zufall überlassen“.

„Die Herausforderung im Wettbewerb ist, alle Zutaten des Gerichts auf die Minute perfekt zu haben. In der Regel haben wir für die Zubereitung eine Stunde Zeit. Zur Abgabe gibt es ein Zeitfenster von zehn Minuten. Wer nur zehn Sekunden später abgibt, ist raus“, erläutert er.

Gewertet wird am Tisch von ausgebildeten Juroren und ausgewählten Personen aus dem Publikum. Außerdem sind vier Portionen in angelieferten Boxen anzurichten, die von anderen Juroren blind verkostet werden. „Wer an diesen Boxen irgendeine Markierung anbringt, die einen Rückschluss aufs Team zulässt, ist ebenfalls raus. Man möchte eine wirklich objektive Beurteilung der Speisen erreichen“, ergänzt Thorsten. Geurteilt wird jeweils nach Optik des Gerichts, Garzustand des Hauptbestandteils, Geschmack des Hauptbestandteils, Geschmack der Beilage und geschmackliche Harmonie des Gesamtgerichts. Mit 35 und 25 Prozent bilden dabei der Geschmack des Hauptbestandteils und der Beilage den Schwerpunkt.

Im Anschluss an das Gespräch war gerade noch Zeit für ein Gruppenfoto. Dann ging's für das Team zur Vorbereitung wieder an den Grill.