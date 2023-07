Show und Schweiß: Flo Mega übernimmt das Publikum

Von: Horst Meyer

Flo Mega & The Ruffcats lassen die Besucher des Vorwerk Open Airs Tanzen und Spaß haben. © Jantje Ehlers

Unter den alten Bäumen im Syker Vorwerk gastierte am Samstag der Bremer Soulsänger Flo Mega mit seiner Berliner Hausband The Ruffcats. Für Flo Mega und seine Begleitband war es nach vier Jahren Pause der erste Auftritt. Zwischendurch gab der Künstler immer mal wieder Anekdoten aus seinem Leben zum Besten, so zum Beispiel, was Syke mit Bayern zu tun hat.

Syke – Für all diejenigen, die dem Syker Schützenfest ansonsten nicht so viel abgewinnen können, bot in Syke am Wochenende das Vorwerk Open Air ein attraktives Alternativprogramm. Unter den alten Bäumen im Park gastierte am Samstag der Bremer Soulsänger Flo Mega mit seiner Berliner Hausband The Ruffcats.

Etwa 250 Besucher wollten sich dieses Livekonzert nicht entgehen lassen. Sie wurden nicht enttäuscht. Andreas Schmidt und Günter Kastens „fanden den Abend gut“ und drückten abschließend damit aus, was sicherlich die meisten Besucher dachten.

Ab 20 Uhr stimmte zunächst der Singer-Songwriter Axel Nagel auf einen schönen Sommerabend im Park ein. Mit eigenen Songs schuf der Preisträger des Deutschen Rock und Pop Preises eine wohltuende Atmosphäre, die der Hauptact dann vervollständigte. Das Publikum war aufgefordert, Decken oder eigene Stühle mitzubringen, um es sich unter freiem Himmel gemütlich zu machen. Einige waren der Aufforderung gefolgt, ein Großteil verfolgte das Programm aber stehend und hatte damit auch Gelegenheit, die Musik auf den Körper wirken zu lassen. Jede und jeder wippte irgendwie im Takt mit.

Flo Mega machte dort weiter, wo Axel Nagel aufgehört hatte. Er übernahm ein „vorbereitetes Publikum“, das vom ersten Moment an voll dabei war. Der Sänger und die Band in sommerlich gelben Outfits schonten sich nicht. Das um den Hals gewundene Handtuch bei Flo Mega war nicht nur Show, es war dringend notwendig für den Schweiß, der bei den mehr als angenehmen Temperaturen in Strömen floss.

Für Flo Mega und seine Begleitband war es „nach vier Jahren Pause, der erste Auftritt“. Die lange Pause war ihnen allerdings nicht anzumerken, sie hatten ihr Publikum sofort im Griff. Auch wenn es mit dem Mitsingen nicht immer sofort klappte, spätestens bei der dritten Strophe klappte es aber bei den Refrains.

Uwe Breunig (Schlagzeug), Florian Seger (Posaune), Lukas Fröhlich (Trompete), Lars Zander (Saxofon), Werner Goldbach (Keyboards), Jean-Luc Jossa (Percussion), Stefan Fuhr (Bass) und Botond Ikvai-Szabo (Gitarre) schufen mit ihren Darbietungen den perfekten Rahmen für die Songs von Flo Mega. Die Combo hatte damit großen Anteil am Erfolg des Abends.

Die Berliner Band und Flo Mega treten bereits seit dem Jahr 2007 gemeinsam auf und haben seitdem auch einige Alben gemeinsam aufgenommen. „Niemand ist wie du“, „Männer weinen auch“ oder „Zurück“ sind nur einige Titel, die Flo Mega auch in Syke intonierte.

copy-of-sy_vwd3dd7e33b48a6111bc083bf1c056ea063.jpg © Jantje Ehlers

Zwischendurch gab er immer mal wieder Anekdoten aus seinem Leben zum Besten. So erfuhren die Syker beispielsweise, dass Syke für den gebürtigen Bremer zu Kinderzeiten so weit südlich erschien, dass es „schon fast an Bayern grenzte“. Er gestand aber auch, dass er Songs schreibt, „wenn ich nicht weiter weiß“.

Kunst entsteht Flo Mega oftmals aus Irrtümern. Für ihn „egal, Hauptsache sie entsteht“. Das unterstrich er mit den Titeln „Jetzt kommen die guten Tage“ und „Du bist eine Blume“. Für ihn ist „die Welt, in die wir hineingeboren wurden, nicht stabil“. Dennoch singt er: „Es geht mir gut.“

Bei den letzten Liedern hatte sich bereits die Dunkelheit über das Gelände ausgebreitet. Für Besucher die Gelegenheit, die Musik mit Handyleuchten zu begleiten. Überhaupt, die Besucher. Sie waren begeisterungsfähig und kamen gerne den Aufforderungen zum Mitmachen nach.

Bei der Anzahl sah Nicole Giese-Kroner vom gastgebenden Syker Vorwerk „noch etwas Luft nach oben“. Zusammen mit Dennis Landt von der veranstaltenden Kreissparkasse zeigte sie sich dennoch zufrieden mit dem ersten Vorwerk Open Air. „Es ist immerhin die erste Veranstaltung, wir können uns also noch steigern“, fasste Dennis Landt zusammen. Sie hatten im Pressetext der Ankündigung nicht zu viel versprochen, als sie von „erstklassiger Musik und mitreißender Atmosphäre“ schrieben.