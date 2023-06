Shahwan Ahmed Ali: Vom Flüchtling zum Beiratsmitglied

Von: Frank Jaursch

Der Syker Shahwan Ahmed Ali ist Mitglied des neu gebildeten Niedersächsischen Landesbeirats für Jugendarbeit. © Frank Jaursch

Der Syker Shahwan Ahmed Ali (18) ist Mitglied des Landesbeirats für Jugendarbeit. Als Flüchtling kam der Iraker vor fünf Jahren nach Deutschland.

Syke – Vor fünf Jahren ist Shahwan Ahmed Ali in Syke angekommen – ein Flüchtling, geflohen vor der Verfolgung in seiner Heimat Irak. „Ich hatte keine Kindheit“, sagt der 18-Jährige heute. „Jetzt möchte ich hier meine Kindheit nachholen – und anderen helfen, eine Kindheit zu erleben.“

Seit 2018 ist viel passiert im Leben des jungen Irakers. Er hat nicht nur die deutsche Sprache bemerkenswert gut gelernt, sondern im vergangenen Jahr an der Luise-Chevalier-Schule seinen Abschluss gemacht – als einer der Jahrgangsbesten. Seine Schulzeit ist nicht beendet: Mittlerweile hat Ahmed Ali das Fachabitur als neues Ziel ausgegeben.

Und nicht nur das: Dem jungen Syker macht es Spaß, zu gestalten. Zu helfen. Mitzuentscheiden. Beim Projekt „Jugend entscheidet“, an dem Syke teilnahm, war er aktiv dabei, nahm auch am Jugendaustausch teil. „Ich will als Jugendbetreuer weitermachen“, erklärt er. Früher habe er Tischler werden wollen, berichtet er lächelnd. Mittlerweile stehen zwei andere Berufe oben auf seiner Liste: Sozialpädagogik oder Politik.

Das große Engagement des 18-Jährigen ist nicht nur in Syke, sondern weit darüber hinaus aufgefallen. Als Sykes Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat von der Bildung des Landesbeirats für Jugendarbeit hörte – und dass noch engagierte Jugendliche für dieses landesweite Gremium gesucht wurden – dachte er sofort an Shahwan.

Ein erklärtes Ziel der Landesregierung in Niedersachsen ist, mehr direkte Jugendbeteiligung zu schaffen. Zu diesem Zweck hat der zuständige Sozialminister Andreas Philippi den Beirat ins Leben gerufen – um „endlich nicht mehr über junge Menschen, sondern mit jungen Menschen zu sprechen“.

Der Beirat setzt sich aus engagierten jungen Niedersachsen zusammen – Mitglieder vom Landesjugendring, Landesschülerrat und Landesjugendamt, weiteren Trägern der Jugendarbeit und aus den Landtagsfraktionen. Unter anderem stellt auch die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit Beiratsmitglieder. Einer von ihnen ist jetzt Shahwan Ahmed Ali.

„Da sind richtige Profis dabei“, erzählt Catruat und lobt die Einrichtung des neuen Beirats durch die Landesregierung. „Da scheint ein großes Interesse dabei zu sein, wirklich mit Jugendlichen zu diskutieren.“ Der Syker Jugendpfleger lobt das Auftreten von Ahmed Ali: „Er ist da der einzige Migrant und hat dem Gremium richtig Farbe gegeben.“

Was genau inhaltlich auf den Beirat zukommt, kann der junge Syker noch nicht wirklich sagen. Die Landesregierung beraten, ein Spiegel der Jugendarbeit in Niedersachsen sein, die „Jugend zu Wort kommen lassen“. Die erste Sitzung war im Wesentlichen mit Vorstellungen und Formalien gefüllt.

Für Shahwan ist die Begegnung mit vielen weiteren engagierten jungen Menschen eine spannende Erfahrung – fünf Jahre nach der Flucht aus seiner Heimat. „Keiner will gern sein Land verlassen“, sagt er, „aber ich bin dankbar, dass ich heute hier meine Zukunft gestalten kann.“

Zu Shahwans Zukunft gehört auch der Wunsch, bald die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen zu können. Und der feste Wille, anderen zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. Fast ein bisschen stolz wirkt Abdelhafid Catruat, als er abschließend feststellt: „Wir haben den Richtigen da hingeschickt.“