Was macht eigentlich Gymnasiums-Schulleiter Claus Dieter Lösche?

Von: Frank Jaursch

Claus Dieter Lösche heute: entspannt in seiner Wahlheimat Magdeburg. Der 73-Jährige lobt die große kulturelle Vielfalt der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. © Privat

In der Serie „Was macht eigentlich...?“ suchen wir nach Persönlichkeiten, die aus der Syker Öffentlichkeit verschwunden sind ‒ dieses Mal: Gymnasiums-Schulleiter Claus Dieter Lösche.

Syke/Magdeburg – Ab und zu ist Claus Dieter Lösche immer noch in Syke zu Gast. Als „gelassener Flaneur“, wie er mit einem Schmunzeln sagt. Mit der Distanz eines Menschen, der sich andernorts – in Magdeburg – einen neuen Lebensmittelpunkt gesucht hat, blickt der heute 73-Jährige auf die Entwicklung in der Stadt, die er als Lehrer, stellvertretender Leiter und schließlich als Leiter des Gymnasiums jahrzehntelang aus nächster Nähe miterlebt hat.

Claus Dieter Lösche: Mehr als 30 Jahre am Gymnasium Syke

Von 1977 bis 1987 war der gebürtige Sulinger im Gymnasium Syke tätig, kehrte nach einem Intermezzo als Schulleiter in Bad Sachsa im Jahr 1993 als Stellvertreter von Rektor Jörg Zempel zurück und übernahm Zempels Posten nach dessen Verabschiedung im Jahr 2006. Mehrere Tausend Schüler hat er in dieser Zeit kommen und gehen sehen, ehe er sich im Jahr 2015 in den Ruhestand verabschiedete.

Claus Dieter Lösche kurz vor Ende seiner beruflichen Karriere im Jahr 2015. Archi © jantje Ehlers

Wobei „Ruhestand“ wirklich nicht so richtig passt auf Claus Dieter Lösche. Schon im Jahr seiner Verabschiedung übernahm er den Vorsitz des Kreisheimatbundes und mischte sich als solcher in den folgenden Jahren durchaus auch offensiv ein – etwa, als die Stadt Syke den plattdeutschen Namen der Kita „Lüttje Lüüd“ abschaffte.

„Ich habe immer versucht, meine Rolle auszufüllen“, sagt Lösche. Das galt für seinen Beruf, auf den er mit großer Zufriedenheit zurückblickt („ich hab jeden Tag genossen, wirklich“), wie für das Engagement außerhalb.

Warum Claus Dieter Lösche von Syke nach Magdeburg zog

Schon immer verfolgte Lösche seine Ideen mit einer bemerkenswerten Zielstrebigkeit. Genauso zielstrebig ging er vor, als er die Zeit für einen „Schritt zu etwas Neuem“ für gekommen hielt. „Ich wollte mir keine neue Rolle suchen“, umschreibt er seinen Abschied aus Syke im Jahr 2021, „ich brauchte einfach neues Fahrwasser.“

Das fand er – mehr zufällig, wie er rückblickend sagt – in Magdeburg. Die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt hat es dem 73-Jährigen angetan. „Es gibt wunderbare Plätze dort. Ich liebe es, mich hinzusetzen und die Menschen zu beobachten.“ Zudem schwärmt Lösche für das große kulturelle Angebot in der 240 000-Einwohner-Stadt, unter anderem die „erstaunliche, bundesweit wohl einmalige Kinokultur“.

Magdeburg verkaufe sich in der Außenwirkung „unter Wert“, fügt Lösche noch hinzu, erwähnt den 14 Kilometer langen Elberadweg durch die Stadt und lobt die Vielfalt an entdeckenswerten Orten, denen er immer wieder begegnet. „Manchmal komme ich kaum hinterher.“

Claus Dieter Lösche: „Syke ist risikoscheu“

Seine Rastlosigkeit hat Claus Dieter Lösche auch in Magdeburg nicht verloren: Eine ganze Reihe von lokalen Einrichtungen begleitet er ehrenamtlich. So hilft er unter anderem dem Schauspieler Peter Sodann und dessen „Bücherkiste“ bei der Sammlung und Archivierung alter DDR-Bücher, ist bei der offenen Werkstatt „Macherburg“ tätig und arbeitet bei der „Magdeburger Pilzmanufaktur“ im Café mit. „Zeitlich nicht verpflichtet“, fügt er hinzu. Unabhängigkeit ist ihm ein hohes Gut.

Vielleicht ist es der Blick heraus aus der Großstadt Magdeburg, der den einstigen Syker Schulleiter kritischer mit seiner alten Heimat werden lässt. Was er denn in Syke vermisse, fragen wir ihn. „Den Mut, etwas zu riskieren“, kommt die Antwort. Syke sei eben eine „gewachsene ländliche Beamtenstadt – und wird das auch bleiben“, sagt Lösche und fügt hinzu: „Und das ist ja auch gut so. Ich muss das nicht bekämpfen, ich wohne ja nicht mehr in Syke.“

Claus Dieter Lösche hat in Magdeburg seine Heimat gefunden – 240 Kilometer von Syke entfernt. Ist das für jemanden, der jahrelang als Vorsitzender des Kreisheimatbundes aktiv war, nicht eine ungewöhnliche Entscheidung? Er verneint. „Heimat ist überall“, erklärt er, „man trägt sie auf seinen Wegen im Gepäck.“