Sensationsfund in Syke: Mädchen darf prähistorischen Dolch behalten

Von: Anke Seidel

Levke von der Igel-Gruppe des Gesseler Kindergarten Feldmäuse hat einen Dolch aus Stein gefunden. Dieser wird im Kreismuseum Syke ausgestellt. © Schritt, Sigi

Die fünfjährige Levke aus Syke hat beim Spielen in der Kita einen etwa 4000 Jahre alten Dolch gefunden. Nur einen Kilometer vom Fundort des Gesseler Goldhorts entfernt.

Syke – Die fünfjährige Levke hat einen Fund gemacht, den sie wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen wird: Beim Spielen auf dem Außengelände der Kita im Syker Ortsteil Gessel hat das Mädchen einen Feuersteindolch entdeckt, der 4 000 Jahre alt sein könnte – ganz genau können das selbst Experten nicht datieren. Aber: Der Fundort des Dolches, wie ihn einst auch Ötzi bei sich trug, liegt kaum einen Kilometer von dem des 3 300 Jahre alten Gesseler Goldhorts entfernt.

Vater Holger vermutet Bedeutung des Fundes und recherchiert in Büchern und Internet

Im Kreismuseum Syke stellen Kevin Kyburz und Nele Miethig Fund und Finderin an diesem Mittwoch vor. Levke ist mit ihrer Schwester Pauline (8) und den Eltern Nadine und Holger gekommen. Die Familie möchte ihren Nachnamen nicht nennen, aber ihren Wohnort: Syke.

Kuratorin Nele Miethig erklärt Levke, was es mit dem gefundenen Dolch auf sich hat. Er stammt entweder aus der späten Jungsteinzeit oder aus der frühen Bronzezeit. © Sigi Schritt

Was für eine Geschichte: Auf dem Spielplatz der Kita in Gessel haben Handwerker das Fundament für zwei Holzpferde ausgehoben, die sicher im Boden stehen müssen. Die ausgehobene Erde bleibt auf dem Spielplatz – dort findet Levke den auffälligen „Stein“, der eine besondere Faszination auf sie ausübt. Sie zeigt den Fund einer Erzieherin, darf den „Stein“ mit nach Hause nehmen.

Neues Bauprojekt in Gessel – aber noch mehr Schätze im Boden? An der Kita Gessel ist der Feuersteindolch gefunden worden – nicht einmal tausend Meter von dem des Goldhorts entfernt. Birgt der Boden dort noch weit mehr Schätze? Muss er also dringend von Experten untersucht werden? Diese Frage könnten Archäologen klären, aber in einem engen Zeitfenster: „Wir müssen die Kindertagesstätte um einen Gruppenraum erweitern“, kündigt Sykes Bürgermeisterin Suse Laue ein neues Bauprojekt an. Dieser Raum müsse unbedingt bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2024/25 fertiggestellt sein. Die Baugenehmigung liege schon vor. Trotzdem hat sie Kontakt zum zuständigen Landkreis aufgenommen – mit dem Ziel, archäologische Untersuchungen vor dem geplanten Start des Bauprojekts abgeschlossen zu wissen. Im Herbst soll der Bau in Gessel beginnen.

„Wir haben uns schon gedacht, dass es sich um einen besonderen Fund handelt“, sagt Levkes Vater Holger über den nur 7,5 Zentimeter langen und drei Zentimeter breiten Fund. Nach ersten Recherchen im Geschichtsbuch und im Internet fotografiert er den Fund und schickt eine E-Mail an das Kreismuseum. Direktor Nils Meyer, Archäologin und Kuratorin Nele Miethig sowie Öffentlichkeitsreferent Kevin Kyburz ist schnell klar, dass es sich um einen prähistorischen Feuersteindolch handelt: „Der Dolch datiert zwischen 2 400 und 1 400 vor Christus. Er stammt somit entweder aus der späten Jungsteinzeit oder der frühen Bronzezeit.“

Der Fund des Jahrtausende alten Dolches hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. © Sigi Schritt

Die sorgfältig geschliffene Klinge aus Feuerstein war damals ein weitverbreitetes Werkzeug. Experten erklären: „Er besitzt eine bifazial retuschierte (beidseitig bearbeitete) doppelschneidige, spitzzulaufende Klinge und eine Griffzunge.“ Der ovale Dolch war ursprünglich an einem Griff – wie einem mit Fasern umwickelten Stiel aus Holz – befestigt.

Einen Dolch wie Levke ihn gefunden hat, trug auch Ötzi bei sich

Archäologen wissen aus Erfahrung: „Dolche in dieser Form kommen häufig in Norddeutschland, Dänemark und den Niederlanden vor.“ Selbst bei Ötzi, der legendären Gletschermumie, war solch ein Dolch gefunden worden.

Dennoch weist der Fund in Gessel Besonderheiten auf. „Die Klinge muss ursprünglich weitaus länger gewesen sein. Sie wurde offenbar mehrmals nachgeschärft“, hat das Team im Kreismuseum festgestellt. „Dies spricht für eine lange Nutzungsdauer des Dolchs und für den Wert, der dieses Werkzeug für den Besitzer oder die Besitzerin gehabt haben muss.“ Gleichberechtigt waren sie vor vier Jahrtausenden: „Dolche wurden sowohl in Frauen- als auch in Männergräbern gefunden, sodass davon auszugehen ist, dass beide Geschlechter Dolche benutzten.“

Obwohl kein Ausnahme-Solitär wie der Goldhort von Gessel, ist der Fund dennoch eine Besonderheit – weil sein Fundort nicht einmal tausend Meter von dem des Goldschatzes entfernt liegt.

Erzieherin Franziska Wassermann von der Gesseler Kita Feldmäuse und Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem begutachten am Mittwoch gemeinsam den Fundort eines Jahrtausende alten Dolches. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Die brennende Frage: War Gessel vor Tausenden von Jahren ein Ort mit besonderer Bedeutung? Nele Miethig verweist auf die Pipeline-Archäologie der NEL, der Nordeuropäischen Erdgasleitung: 2011 war der Boden vor dem Bau der Trasse in einer Breite von 40 Metern gründlich archäologisch untersucht und dabei der Goldhort von Gessel gefunden worden. „Mit der Zahnbürste“, so Nele Miethig, hätten Archäologen damals den Boden auf weitere Funde untersucht – mit Erfolg: Ein Gräberfeld aus römischer Zeit kam ans Tageslicht. Wie viele Schätze in Gessel noch im Boden liegen und Aufschluss über unsere Vergangenheit geben können, ist unklar, aber eines unstrittig: „Jeder Fund hilft Archäologinnen und Archäologen, das Bild unserer Vergangenheit wie ein Puzzle zusammenzusetzen.“ Deshalb sei es auch so wichtig, dass Levkes Eltern den „Stein“ als von Menschen bearbeitet erkannt und dann zur Bestimmung ins Kreismuseum gebracht hätten.

Finderin Levke darf den Steindolch behalten ‒ vorerst wird er dem Museum geliehen.

Darum klärt das Team auf: „Archäologische Funde, die zufällig bei der Gartenarbeit, beim Spaziergang oder bei der Haushaltsauflösung auf dem Dachboden entdeckt werden, bleiben im Besitz der Finderin oder des Finders – außer es handelt sich um einen außergewöhnlichen Fund wie den Gesseler Goldhort.“ In bestimmten Fällen bestehe auch die Möglichkeit einer Entschädigung.

Der Fund des Jahrtausende alten Dolches © links

Levke ist Besitzerin des Feuersteindolches. Ihre Eltern haben dem Kreismuseum den Fund als Leihgabe zur Verfügung gestellt – mindestens bis zum 21. Mai, dem internationalen Tag der Museen. „An diesem Tag haben alle Besucher freien Eintritt“, wirbt Kevin Kyburz für einen Besuch im Kreismuseum.