Eröffnung der Stadtresidenz Syke

Von: Frank Jaursch

Ein großer Schlüssel für ein großes Haus: Jens Tegeler (l.) und Rolf Specht übergeben den symbolischen Schlüssel für die Stadtresidenz Syke an Einrichtungsleiterin Heidi Kuhlmann. © Frank Jaursch

In wenigen Wochen können die ersten Bewohner in der neuen Senioreneinrichtung in der Syker Hauptstraße einziehen. Ihre feierliche Eröffnung hat die Stadtresidenz Syke jetzt schon gefeiert.

„Was kann es Besseres geben, als mitten in der Stadt das Leben zu genießen?“ Rolf Specht versuchte gar nicht erst, seinen Stolz über die neue Einrichtung an der Hauptstraße zurückzuhalten. Am Freitag hat die Stadtresidenz Syke – die insgesamt neunte Senioreneinrichtung der Betreibergesellschaft Specht & Tegeler – ihre Eröffnung hinter sich gebracht. Bereits in wenigen Wochen sollen die ersten Bewohner in das große Haus einziehen. „Es müssen noch ein paar Stempel von Behörden drauf, damit wir loslegen können“, erklärte Gabriele Gallinat, Leiterin des operativen Managements bei Specht & Tegeler.

77 Einzelzimmer in zentraler Lage

Ein paar der künftigen Bewohner – die Einrichtung verfügt über insgesamt 77 Einzelzimmer – hatten trotz regnerischen Wetters den Weg zur Eröffnungsfeier gefunden, ebenso wie Vertreter aus Verwaltung und Politik sowie Wegbegleiter der ambitionierten Unternehmung. Die hatte ihren Ursprung bereits in den Jahren 2014/2015, verriet Frank Markus.

Der Geschäftsführer der Specht-Gruppe umriss die Herausforderung, die das Projekt mit sich brachte. Denn so schön ein zentraler Standort am Ende auch ist: Zunächst muss der Architekt mit dem eingeschränkten Platzangebot klarkommen. „So was ist eine größere Herausforderung als ein Schuhkarton mit Löchern auf der grünen Wiese“, so Markus.

Panorama-Dachterrasse und geschützter Außenbereich

Die anspruchsvolle Aufgabe aber, so betonte er, sei von Architektin Claudia Pieper mit Bravour gelöst worden. „Von unseren bislang 130 realisierten Projekten ist dies eines der schönsten.“ Tatsächlich wurde der vorhandene Raum kreativ und zum Teil durchaus eindrucksvoll genutzt – mit der großen Panorama-Dachterrasse etwa. Ein weiterer Außenbereich soll zum geschützten Areal für Demenzkranke ausgebaut werden, verrät der geschäftsführende Gesellschafter Jens Tegeler. „Wir sind froh, an diesem Ort sein zu können.“

Der Blick in den Speisesaal. © Frank Jaursch

Durchaus auffallend ist die recht mutige Farbgestaltung der Einrichtung: Statt gedeckter Töne wurde an so mancher Stelle auf moderne Farbenfreude und großformatige Tapetendekore gesetzt. Das Design soll Bewohnern, aber auch den Mitarbeitern das Motto „Wohnen, pflegen, leben“ erlebbarer machen. Jedes der Stockwerke ist in einem anderen Farbton gehalten – der erste Stock (Wohnbereich „Vorwerk“) beispielsweise in Gelb, der dritte Stock („Mühlenteich“) in Dunkelblau.

Dass all dies just an der Stelle geschieht, an der bis vor vier Jahren noch Brünings Gasthaus stand, ist laut Rolf Specht durchaus kein Zufall. „Vielleicht“, sinnierte er mit Blick auf das Syker Seniorenheim Deutsche Eiche, das ebenfalls eine gastronomische Geschichte hat, „ist das der Wandel der Zeit: Aus Gaststätten werden Seniorenheime.“

Einrichtung als Begegnungsstätte

Für die kurzfristig erkrankte Bürgermeisterin Suse Laue überbrachte Fachbereichsleiterin Heike Wilhelm die Glückwünsche der Stadt. Mehrmals betonten die Bauherren im Gespräch mit der Kreiszeitung die gute Zusammenarbeit, die es im Verlauf der zurückliegenden Jahre mit dem Bauamt der Stadt gegeben habe. Mit der Stadtresidenz habe man, so betonte Specht, nun ein Projekt verwirklicht, das auch für das Leben in der Syker Innenstadt von Vorteil sei. „So kommt hier Leben rein!“ Die Einrichtung soll nach Worten von Jens Tegeler zu einer Begegnungsstätte werden, in der auch etwa Konzerte stattfinden könnten. „Wir wollen diese Lage nutzen.“