„Senioren 50plus“ aus Syke stellen zweites Halbjahres-Programm vor

Von: Gregor Hühne

Senioren auf Touren bringen: Das wollen die „Senioren 50plus“-Organisatoren (v.l.) Walter Runge, Romina Richter (Sachgebietsleiterin Senioren 50plus“), Anke Häger und Heinz-Helmut Scharnhusen. © Gregor Hühne

Was gibt es Neues im Programm der „Senioren 50plus“ der Stadt Syke? „Ein Highlight ist das Bremer Brass Quartett im September“, kündigt Heike Wilhelm an. Die Fachbereichsleiterin für Soziales hat mit dem Orga-Team die anstehenden Veranstaltungen von September bis Dezember vorgestellt.

Syke – Bei Tagesfahrten tritt die Stadt als Mittler auf, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Organisatoren weisen außerdem darauf hin, dass die Tagesfahrten in der Regel donnerstags sind und die Veranstaltungen im Ratssaal nicht immer um 15 Uhr beginnen. Als Vorschau auf das kommende Jahr nennt das Team als mögliche Ausflugsziele die Fahrt nach Österreich, Usedom und in den Spreewald.

Ostseefjord Schlei

Die fünftägige Reise an die Ostsee und die Schlei ist vom 4. bis 8. September. Das Organisationsteam weist darauf hin, dass noch Betten frei sind. Der Reisepreis beträgt 722 Euro, Einzelzimmerzuschlag für 85 Euro möglich.

Bremer Brass Quartett

Das Konzert ist am 12. September. Das Bremer Brass Quartett spielt erstmals in der Stadt Syke und werde mit Titeln wie Bella Ciao, Oh When The Saints, Quando, Quando, Auf der Vogelwiese und vielen weiteren ein „musikalisches Feuerwerk“ abliefern, wirbt die Stadt. Der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen beträgt 10 Euro.

Landesgartenschau

Die Tagesfahrt zur Landesgartenschau nach Bad Gandersheim findet am 19. September statt. Die Abfahrt ist in Syke um 7.15 Uhr an der Waldstraße, Rückkehr gegen 19.30 Uhr. Der Reisepreis beträgt pro Person 63 Euro. Anmeldungen beim Reiseveranstalter Sausner Reisen unter 0421 / 801801.

Kunst für Senioren

In der Stadtbibliothek werden am 10. Oktober „gestaltete Lebensweisheiten in Bild und Text“ gezeigt. Die Malerei mit Aquarellfarben und Stiften in Postkartengröße präsentiert Silvia Lauer-Schulz. Der Eintritt inklusive Materialkosten, Kaffee und Kuchen beträgt 7 Euro.

Shanty Chor Brinkum

Bis zu 30 Sänger präsentieren im Ratssaal am 18. Oktober Shanties, Seemannslieder und maritime Schlager zum Mitsingen. Der Eintritt kostet 10 Euro – Kaffee und Kuchen inbegriffen.

Besichtigung AWG Bassum

Die Tagesfahrt zur Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) nach Bassum ist am 25. Oktober. Während der Führung erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Der Reisepreis beträgt 18 Euro. Anmeldungen nimmt der Reiseveranstalter Taxi Schweers unter Telefon 04252 / 2359 entgegen

Ostgrönland-Vortrag

Peter Fabel spricht am 7. November über das Leben in der Arktis. Dabei berichtet er von Hundeschlittentouren im arktischen Winter und Kajaktouren vor dem Packeisgürtel und Gletschertouren. Kosten: 10 Euro.

Miniatur-Wunderland

Die Tagesfahrt in das Miniatur-Wunderland Hamburg ist am 16. November geplant. Abfahrt ist in Syke um 9 Uhr an der Bassumer Straße, Rückankunft gegen 19 Uhr. Zwischendurch gibt es einen Restauranthalt mit Drei-Gänge-Menü. Die Hamburger Ausstellung beginnt mit einer Reise im Maßstab 1:87 nach Italien. Der Reisepreis beträgt – vorbehaltlich – 79 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Anmeldung beim Reiseveranstalter Sausner Reisen unter 0421 / 801801.

Bingo-Nachmittag

Der Bingo-Nachmittag für Senioren ist am 28. November. Bei Kaffee und Gebäck hat jeder in großer Runde die Chance auf einen Preis. Die Teilnahme am Nachmittag kostet 6 Euro.

„Ocean‘s 3“-Konzert

Das Konzert mit Frank Fiedler (Gesang), und Dominik Kroll (Piano) von „Ocean‘s 3“ im Ratssaal der Stadt ist am 12. Dezember, 16 bis 17 Uhr. Das Motto lautet: „Let it snow! Let it swing!“ Dabei sollen die schönsten amerikanischen Weihnachtssongs von Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby, Elvis zu hören sein. Auch deutsche Weihnachtslieder seien vorgesehen. Der Eintritt kostet 10 Euro.