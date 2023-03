Selbstversuch im Rollenspiel bei den Namenlosen Tagen: Mit der Anmut einer Hummel

Von: Frank Jaursch

Teilen

Spielleiter Alexander Lenz (r.) führt die Anfängertruppe behutsam durch ihr erstes Abenteuer. © Marvin Köhnken

Das Phänomen Rollenspiel halt weltweit viele Freunde. Was macht den Reiz dieses Spiels aus? Vier Redakteure der Kreiszeitung haben es auf den Namenlosen Tagen in Syke ausprobiert.

Syke – Wie wäre es: Ein Wochenende mit wenig Schlaf, viel ungesundem Essen und einer mäßig bequemen Schlafstätte verbringen? Sich 48 Stunden lang quasi in einer Art Paralleluniversum bewegen, mit alten Freunden und neuen Bekanntschaften Abenteuer bestehen? Zweimal im Jahr stellen sich Menschen aus ganz Norddeutschland bei den Namenlosen Tagen (NT) im Jugendzentrum am Lindhof dieser Herausforderung.

Sie alle eint ein großer Wunsch: Sie wollen doch bloß spielen – die meisten von ihnen Rollenspiele.

Warum eigentlich? Was macht den Reiz dieses Spiels aus? Vier Mitglieder der Syker Kreiszeitungs-Redaktion haben sich zu einem Selbstversuch aufgemacht: Bei den Namenlosen Tagen stürzen wir uns gemeinsam in ein Rollenspiel-Abenteuer.

Die wichtigste Person des Abends sitzt dabei am Kopfende des Tisches: NT-Urgestein Alex Lenz hat sich bereit erklärt, als Spielleiter zu fungieren. Er führt unsere kleine Spielgruppe durch eine erdachte Mittelalter-Welt, er beschreibt auf wunderbar anschauliche Weise, was wir sehen und hören – und er spielt zudem alle anderen Personen (und Gegner), denen wir auf unserem Weg in Richtung Ruhm und Reichtum begegnen.

Wer sind wir eigentlich? Für unser Abenteuer schlüpfen wir ja in eine andere Rolle. Und die kann schon mal ganz anders sein als das, was man im echten Leben darstellt. Kollege Pieper verkörpert eine wunderschöne blonde Frau, die man aus unerfindlichen Gründen Horst nennt. Horst zeichnet sich im Verlauf des Abends im Wesentlichen dadurch aus, ihr „ungutes Gefühl“ zum Ausdruck zu bringen, wenn die Gruppe solch einladenden Räume wie Grabkammern oder Spelunken betritt.

Marc Lentvogt ist Zed, irgendwann vermutlich der größte Zauberer der Welt. © Marvin Köhnken

Kollege Lentvogt hat sich für den Charakter Zed entschieden: klein, langhaarig, mit dem Versuch eines Bartes und dem Bestreben, dereinst der größte Zauberer der Welt zu werden; ein Umstand, der ihn jedes Jahr einen Zentimeter wachsen lässt – ob er will oder nicht.

Zed hat sich der Schicksalsgemeinschaft angeschlossen, weil er kräftige Schergen an seiner Seite braucht. Jemanden wie den namenlosen Schläger, den Kollegin Neloska darstellen möchte. Sie weiß es noch nicht, aber sie wird in den folgenden Stunden stets derjenige sein, der als Erstes in die Dunkelheit vorangeschickt wird und sich entweder mit schmerzhaften Fallen oder fiesen Monstern auseinandersetzen muss.

Mir bleibt die Rolle von Kunibert, einem Dampfplauderer, der sich selbst als gerissenes Genie bezeichnen würde, sich aber im Wesentlichen durch einen Hang zur Verschwendung und zum Treffen falscher Entscheidungen auszeichnet.

Fabian Pieper ist Horst, eine ebenso schlagkräftige wie pessimistische Blondine. © Marvin Köhnken

Diese (buchstäblich) zusammengewürfelte Truppe macht sich auf die Suche nach der mystischen Königskrone von Pe’Kler. Um die aus dem Sarkophag eines längst verstorbenen Königs namens Nozenra zu klauen, gilt es, viele Aufgaben zu erledigen: Informanten bestechen, Fallen erkennen, verzauberte Gegner besiegen. Wie gut uns das gelingt, liegt an unseren Talenten und dem Würfelglück – die Mischung aus beidem ist entscheidend.

Die Aufgaben, die der Spielleiter uns gibt, bringen uns schnell an unsere Grenzen. Zum einen, weil die Würfel nicht immer so fallen, wie wir uns das wünschen. Und zum anderen, weil es für einen Neuling gar nicht so einfach ist, sich in seine Rolle hineinzudenken. Zed – Pardon: Marc – gelingt das vielleicht am besten: Der Zauberer entschließt sich schon mal dazu, mit großem Interesse irgendwelche Zauber-Runen an den Wänden zu studieren, während der Rest der Party gerade verzweifelt im Kampf zu bestehen versucht.

Biljana Neloska ist der namenlose Schläger, ein Mann fürs Grobe. © Marvin Köhnken

Mehr als einmal werde ich das Gefühl nicht los, dass Spielleiter Alex Lenz uns mit Samthandschuhen anfasst. „Natürlich will man als Spielleiter auch, dass ihr gewinnt“, wird er am Ende einräumen.

Nicht jede smart scheinende Entscheidung stellt sich als die richtige heraus. Als ein wiederbelebtes Skelett uns angreift, schleudert Zed einen Feuerball (und setzt dabei versehentlich auch seinen Umhang in Flammen). Was dazu führt, dass nun der Kopf des Gegners in Flammen steht. „Vorher war es nur tot“, kommentiert der Spielleiter trocken. „Jetzt ist es tot und brennend. Es ist nicht besser geworden für euch.“

Frank Jaursch ist Kunibert, selbst ernannter Boss mit Hang zur Verschwendung. © Marvin Köhnken

Weil wir einen humanen Spielleiter und an der richtigen Stelle Glück mit der „Gunst der Stunde“ haben, gelingt es uns nach zwei hart erkämpften Spielstunden, die dunkle Krone in den Händen zu halten. Gut, Zed hat in einer Falle seinen linken Unterarm eingebüßt, und Kunibert und der Schläger wurden von metallenen Golems bis zur Besinnungslosigkeit verprügelt. Doch mehr als einmal verleihen die Spielregeln bei Würfelglück genau jene Fähigkeiten, die die kleine Party voranbringen.

Mal verfügt Blondine Horst für einen Moment über lebensrettende magische Heilkenntnisse, mal ist Zed plötzlich kurzzeitig in der Lage, alle Sprachen zu verstehen. Und am Ende, als hinter uns die Grabkammer zusammenbricht und vor uns die Treppenstufen in Richtung Ausgang wegbrechen, erwürfelt der namenlose Schläger für einen Moment die Fähigkeit, mit der Geschwindigkeit und Anmut einer Hummel zu fliegen. So trägt er uns in aufreizender Langsamkeit fliegend über den Abgrund.

Geschafft. Ein irgendwie... demütigender Sieg, aber immerhin: ein Sieg. Zwei Stunden hat diese kurze Episode gedauert – gespickt mit Situationskomik und überraschenden Wendungen. Der Reiz, den das Rollenspiel auf viele ausübt, lässt sich nach dieser Erfahrung erahnen.

Ob es dann gleich 48 Stunden am Stück sein müssen, sei dabei allerdings mal dahingestellt.

Rekordbeteiligung: Mehr als 450 Teilnehmer bei den 30. Namenlosen Tagen Zur 30. Ausgabe der Namenlosen Tage (NT) am Wochenende kamen mehr als 450 Gäste nach Syke – ein Rekord. „Alle Tische besetzt“ war Standard an den drei Veranstaltungstagen. Die Entscheidung des Orga-Teams, sich auf den Kern der Veranstaltung – das Spielen – zu konzentrieren und auf ein großes Rahmenprogramm zu verzichten, hatte sich als goldrichtig erwiesen.

„Man hat gemerkt: Die Leute wollten nach Jahren der Einschränkungen wieder zusammenkommen und spielen“, erklärt Organisator Alex Lenz am Sonntag hochzufrieden. Neben Brett- und Kartenspielen war es auch bei den „NT 30“ wieder das Rollenspiel, das viele Besucher an die Tische lockte.