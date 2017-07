Sein Traum von Afrika

Fantasiefiguren hat Alfred Meyer (links) ebenso in seinem Repertoire, wie diverse afrikanische Tiere. Am Samstag präsentierte der 76-Jährige mit der Unterstützung von Daniel Zimdars seine Pappmaché-Figuren an der Kafu-Kreuzung in Syke. - Foto: Bokelmann

Syke - Von Anika Bokelmann. Ein Hai, verschiedene Drachen, darunter ein dreiköpfiges Exemplar, sowie diverse Tiere aus Afrika – aufgereiht, friedlich nebeneinander. Und das unmittelbar auf der Kreuzung an der Ecke Ernst-Boden-Straße/B6. Am Samstag zogen die Pappmaché -Figuren von Alfred Meyer die Blicke vorbeifahrender Auto- und Radfahrer sowie Besucher der Ausstellung auf dem Gelände an der Kafu-Kreuzung auf sich.

Meyer (76), Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims aus Bassum, zeigte voller Stolz seine Figuren, die im vergangenen Jahr entstanden waren. „Im Winter macht Alfred eine kreative Pause“, sagte sein Betreuer Daniel Zimdars. Ansonsten fertige der Rentner die Kunstwerke, die zwischen 20 Zentimeter und 1,60 Meter groß sind, in unregelmäßigen Abständen.

„Manchmal macht er auch Auftragsarbeiten“, ergänzte Zimdars. Daher war es kaum verwunderlich, dass am Samstag schon vor Beginn der Ausstellung „K(uns)t kann man kaufen“ die ersten Interessierten stoppten. Stammkunden und Liebhaber der farbenfrohen Figuren sicherten sich die jüngsten Werke von Alfred Meyer.

Mit viel Liebe waren sie in der Werkstatt des Wohnheims in Bassum entstanden. Das Grundgerüst der Kunstwerke besteht aus Stäben, Zeitungspapier und Strohband. Darauf folgen mehrere Lagen von in Kleister eingelegtem Zeitungspapier. Zum Schluss macht sich Alfred Meyer ans Bemalen und Lackieren. Dabei lebt er seine Fantasie aus.

Zu Pferd, Leopard und Co. gesellten sich weitere Künste. Marion May hatte aus ihrem Atelier in Ganderkesee Bilder mitgebracht und bereicherte damit die Aktion, die bereits zum dritten Mal in Kooperation zwischen der Lebenshilfe und dem Printhaus Syke auf dem Gelände der Firma Lübber stattfand.

Ein weiterer Blickfang auf der Kafu-Kreuzung war der bunte Bauwagen, der in den vergangenen Wochen verschönert worden war und höchstbietend versteigert wurde. Der Erlös gehe an die Syker Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe, die Erlenschule, erklärte Renate Munder vom Printhaus Syke. „Es sollen neue Pausenkissen und Material für die Kommunikation angeschafft werden“, ergänzte Lebenshilfe-Pressesprecherin Anja Schulz.