Schwerwiegende Vorwürfe gegen Landwirt aus Syke-Osterholz: Tierquälerei oder Kampagne?

Schwere Vorwürfe erhebt die Tierschutzorganisation „Metzger gegen Tiermord“ gegenüber einem Landwirt aus dem Syker Ortsteil Osterholz. Er soll über längere Zeit hinweg kranke Kühe nicht tierärztlich versorgt und mindestens ein Kalb über 48 Stunden lang misshandelt haben.

Syke - Der Landwirt weist jegliche Schuld von sich. Und das Veterinäramt des Landkreises hat bei einer unangekündigten Besichtigung keine Missstände feststellen können. Doch die Fotos und Videoaufnahmen, die die Tierschützer jetzt veröffentlicht haben, sagen etwas anderes.

Entstanden sind diese Aufnahmen auf dem Hof in Osterholz. Wie, das verraten Philipp Hörmann und Peter Hübner von „Metzger gegen Tiermord“ nicht. Auch der Kreiszeitung liegen diese Aufnahmen auszugsweise vor. Sie zeigen unter anderem mehrere Kühe mit fußball- und medizinballgroßen Geschwüren unter der Haut, die so groß und schwer sind, dass sich die Tiere nicht mehr richtig bewegen können. „So was entsteht nicht über Nacht“, sagt Hörmann. „Das lässt auf unterlassene Behandlung schließen.“ Aus den Aufnahmen gehe eindeutig hervor: Dieses Tier sei auch nach 14 Tagen noch nicht behandelt worden. „Das sind definitiv kranke Tiere, die in den menschlichen Verzehr gelangen.“

Eine andere Kamera hat das Martyrium eines Kalbes aufgezeichnet. Laut dem bekennenden Tierschützer Peter Hübner über einen Zeitraum von 48 Stunden. Das Kalb ist nicht gesund: Es kann nicht alleine stehen. Zuerst versucht der Bauer, es mit einer Beckenklammer – das ist eine Art Haltegurt – aufzurichten. Zeitweise hängt es dabei mit beiden Hinterläufen in der Luft. Immer wieder sieht man den Bauern, wie er mit einer Heugabel das Stroh in dem Gehege umschichtet. „Mindestens 30 mal sticht er dabei das Kalb“, sagt Philipp Hörmann.

+ Videoaufnahmen sollen die Tierquälerei in Syke-Osterholz zeigen.

In einer anderen Sequenz ist zu sehen, wie der Bauer den rechten Vorderhuf des Tiers mit einem Seil an der Schaufel eines Radladers befestigt und es an einem Bein in die Höhe zieht. Das Bein ist sichtbar überdehnt. Das Tier droht, sich auf dem Rücken um die eigene Achse zu drehen. Und in wiederum einer anderen Bildsequenz versucht der Bauer, das Tier mehrmals direkt mit der Ladeschaufel aufzurichten. „Und die ganze Zeit schaufelt er immer nur dasselbe alte Stroh von einem Fleck zum anderen“, sagt Hörmann. „Das ergibt überhaupt keinen Sinn.“

Warum macht jemand dann so etwas? Diese Frage wollten Hübner und Hörmann dem Bauern selbst stellen. Dienstag um 12 Uhr Mittag konfrontieren sie den Landwirt mit den Aufnahmen. Begleitet von mehreren Presse-Teams.

+ Eine Kuh mit einer medizinballgroßen Geschwulst. „So was kommt nicht an einem Tag. Das Tier ist über längere Zeit hinweg nicht behandelt worden“, sagen die Tierschützer. Der Bauer entgegnet: „Das ist nichts Schlimmes. Das geht wieder weg.“

„Mit einem von euch spreche ich“, sagt der Bauer. „Alle anderen: Runter vom Hof!“ Auf einem Laptop zeigt Philipp Hörmann dem Landwirt die Aufnahmen. Der ist vor allem darüber sauer, dass sie ohne sein Wissen auf seinem Hof gemacht worden sind. Nicht mal ansatzweise bestreitet er die Echtheit der Fotos und Videos. Es sind die damit verbundenen Vorwürfe, die er nicht auf sich sitzen lassen will. „Das ist alles korrekt!“ 500 Tiere gebe es in dem Betrieb, die seien alle top. Nur dieses eine hätte „was am Bein“ gehabt.

Er habe das Tier auch nicht mit der Mistgabel gestochen. „Zeigen Sie mir das mal! Ich mach nur das Stroh! Der Veterinär war da, einen Tag bevor das Kalb eingeschläfert wurde. Da war nix!“ Auch die Aktion mit dem Radlader kommentiert der Landwirt. Er habe das Tier „nicht mit Absicht“ getroffen. Die Ladeschaufel sei ihm wohl versehentlich „runtergerutscht.“

Geschwulste an Kuh: „Das ist nix Schlimmes. Das geht wieder weg“

Auch an den anderen Tieren mit den Geschwulsten will der Landwirt nichts Besonderes erkennen. „Das ist nix Schlimmes. Das geht wieder weg.“ Und: „Das Veterinäramt hat die Tiere alle gesehen. Da gab es keine Beanstandung.

Der Sohn des Landwirts erscheint. Er ist der Geschäftsführer der KG im benachbarten Felde, zu der der Hof in Osterholz gehört. Er beendet die Konfrontation mit den Aufnahmen: „Hier ist alles tipptopp in Ordnung!“ Und dann ruft er die Polizei. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen lehnt er ab. Nur so viel: „Haben Sie schon mal einen blauen Fleck gehabt? Und sind Sie daran gestorben? Also!“

„Das ist kein aktiver Tierquäler“, schätzt Philipp Hörmann den Senior-Landwirt ein. „So was wie ein Pferderipper ist das nicht. Aber er ist so abgestumpft, dass er keine Sicht mehr für das Leid der Tiere hat.“

Video-Aufnahmen sind offenbar Mitte April in Syke entstanden

Die Aufnahmen sind Mitte April entstanden, erklärt Peter Hübner. „Unmittelbar nach der ersten Sichtung haben wir Anzeige bei der Polizei erstattet und auch das Veterinäramt des Landkreises darüber informiert.“ Die Konfrontation sei erst jetzt erfolgt, weil „wir den Behörden Zeit geben wollten, ihrer Pflicht nachzukommen und den gesamten Betrieb zu kontrollieren.“ Also nicht allein den Ableger in Osterholz, sondern auch die anderen Höfe. Die liegen allerdings im Landkreis Verden. Also hat das Veterinäramt des Landkreises Diepholz nur den Betrieb in Osterholz untersucht. Laut Landrat Cord Bockhop noch am gleichen Tag, an dem beim Veterinäramt ein anonymer Hinweis eingegangen sei. „Das kranke Kalb haben wir gefunden, aber keine Misshandlung festgestellt“, sagt Bockhop.

Der Landrat sieht den Bauern eindeutig als Opfer. „Das ist eine ganz üble Kampagne einer angeblichen Tierschutzorganisation. Ganz fürchterlich. Es geht nur darum, industrielle Massentierhaltung schlecht zu machen.“

Regelrecht empört ist Bockhop darüber, dass seiner Behörde die Fotos und Videoaufnahmen nicht vorab zur Verfügung gestellt worden seien. „Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir kriegen da praktisch einen Arbeitsauftrag und stehen dann wie die Deppen da, weil wir nichts finden. Wenn die uns von Anfang an ihr Material zur Verfügung gestellt hätten, hätten wir jetzt deutlich weniger zu tun.“

